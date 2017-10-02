ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Прикорнувшая Меркель и референдум в Каталонии

В субботу, 30 сентября, в зарубежной прессе проскользнуло неоднозначное фото, на котором Ангела Меркель немного прикорнула во время речи президента Керсти Кальюлайд на саммите глав правительств ЕС. В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум об отделении от Испании, мэр Барселоны сообщала о минимум 460 пострадавших. Эти и другие новости прошедших выходных читайте в нашей традиционной подборке.

Ларьки и подвальчики столичных окраин. Культурное пространство, на ладан дышащее

Foto: Andres Putting

Мы катались по Таллинну и выясняли: где ларьки и подвальчики еще в почете?

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Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза Сависаара

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte

Пункт обмена шприцев, который открылся 20 сентября в помещениях жилого дома на улице Ситси и против которого продолжают протестовать местные жители, пострадал от вандалов.

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Украина заявила о размещении российских военных в Белоруссии

фото иллюстративное Foto: Igor Zarembo, RIA Novosti

Глава Генштаба Украины генерал армии Виктор Муженко в интервью Reuters заявил, что Россия оставила часть своих военных после учений ”Запад-2017” на территории Белоруссии вопреки обещанию так не делать.

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С 2018 года подросткам понадобится разрешение родителей для входа в соцсети

Foto: Hendrik Osula

Новое правило, которое вступит в силу во всех странах Евросоюза, будет касаться детей в возрасте до 13 или 16 лет.

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С воскресенья в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение

фото иллюстративное Foto: Denes Kattago

В соответствии с подписанным год назад министром юстиции Урмасом Рейнсалу постановлением, с 1 октября 2017 года в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение. Запрет будет действовать как на заключенных и арестованных, так и на обслуживающий персонал, передает rus.err.ee.

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ВИДЕО: Осужденный эстонский гонщик пытается припарковаться в нетрезвом виде

Харьюский уездный суд сегодня признал 33-летнего Марко Асмера виновным в управлении моторным транспортным средством в состоянии опьянения и назначил ему наказание в виде девяти месяцев тюремного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если осужденный в течение годового испытательного срока не совершит нового преднамеренного преступления.

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ТОГДА И СЕЙЧАС: Трамвайная остановка Теллискиви у Балтийского вокзала

Enne ja nüüd Foto: Fotokollaaž

Смотрите, как трамвайная остановка Теллискиви в Пыхья-Таллинне выглядела в 1975 году, и сравните ее с современной фотографией. Удивительно, но на остановке даже сохранились столбы, когда-то державшие электрические линии.

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ВИДЕО: Несмотря на запрет, центрист раздавал ученикам ласнамяэской школы предвыборные сувениры

Центрист Яанус Рийбе вчера в столичной гимназии Куристику, расположенной в Ласнамяэ, раздавал ученикам ручки цветов партии со своим именем.

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ФОТО: Меркель прикорнула во время речи Кальюлайд

Euroopa valitsusjuhtide mitteametlik õhtusöök Foto: Euroopa Liit

Саммит глав правительств стран-членов ЕС в целом прошел спокойно и по плану.

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ФОТО И ВИДЕО: В Каталонии завершился референдум о независимости

Сегодня в Каталонии прошел референдум об отделении от Испании. Мэр Барселоны сообщила о минимум 460 пострадавших.

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Эстонка в Барселоне: нам не нравится безразличие правительства Эстонии

Foto: CESAR MANSO, AFP/Scanpix

Проживающая недалеко от Барселоны эстонка Лийна Вески сказала Delfi, что около половины жителей Каталонии не довольны действиями правительства, и что результаты референдума о независимости предсказать сложно.

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Артур Тальвик о референдуме в Каталонии: атмосфера напоминает Поющую революцию

Kollaaž / Delfi foto / Reuters

Член группы международных наблюдателей Артур Тальвик (Свободная партия Эстонии), который находится сейчас в Каталонии, рассказал Delfi о своих впечатлениях о происходящем референдуме.

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Содержательница эротического салона написала книгу об ужасах Таллиннской тюрьмы

Rauno Volmar

Содержательница салона эротического массажа Лейла Ээритс написала книгу, в которой рассказывает о своем опыте пребывания в Таллиннской тюрьме и о нечеловеческих условиях, в которых находятся там женщины, пишет Eesti Ekspress, предлагая вниманию читателей интервью с автором.

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"Это уже не та фирма, куда я пришла работать". Сокращенная со дня сотрудница Prisma рассказала о наболевшем

Prisma letid ja kaup Foto: Andres Putting

Проработавшая 9 лет ассистентом правления в Prisma Эва-Кайза Плак была сокращена со дня. Женщине предложили продолжить работу либо кассиром, либо сборщиком тележек, не разрешив в итоге забрать частные файлы из рабочего компьютера.

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ФОТО и ВИДЕО: Темная сторона накрывшего Эстонию строительного бума

Разразившийся строительный бум стал вызовом не только для строителей, но и полицейских и охранных фирм: с сотен строительных площадок по всей Эстонии пропадает топливо, пенопласт, инструменты и даже земля, пишет Eesti Ekspress.

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ВИДЕО: Полиция опубликовала кадры погони за дорожным хулиганом в Лоо

В пятницу, 29 сентября, около 21:00 в поселке Лоо Харьюского уезда сотрудники полиции подали сигнал остановиться автомобилю Audi. Водитель транспортного средства проигнорировал указание полицейских и попытался скрыться.

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Эдгар Сависаар объяснил нарвитянам, чем избирательный союз его имени отличается от Центристской партии

Savisaare valimisliit, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

В субботу в Нарвском колледже Тартуского университета кандидаты нарвского списка Избирательного союза Сависаара, а также сам Эдгар Сависаар общались с горожанами, которых собралось около полусотни.

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ФОТО: Эстонские специалисты в Таллинне проводят техобслуживание самолетов ведущих европейских авиакомпаний

Magnetic MRO Madis Veltman

Большинство, наверное, даже не знает, что в ангарах на территории Таллиннского аэропорта производится ремонт самолетов многих известных в Европе авиакомпаний. Среди крупных клиентов — AirBaltic, Thomas Cook, SAS, Nordica.

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