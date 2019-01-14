ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Предвыборные обещания партий, дискуссия о разделении общества и мнение российских туристов о Таллинне
Самые важные новости прошедших выходных, 12 и 13 января, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости прошедших выходных, 12 и 13 января, читайте в нашей традиционной подборке.
В четверг вечером на номер экстренной помощи поступил тревожный звонок от ребенка: "Мы заблудились в лесу!", пишет Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны на своей странице в Facebook.
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Парижская прокуратура привела в субботу уточненные данные о числе погибших при взрыве газа на улице Тревиз. Согласно новым сведениям, погибли два человека, оба пожарные. Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, чье выступление транслировал телеканал BFM, сообщил о четырех погибших. Он утверждал, что среди жертв также есть двое гражданских лиц, передает ТАСС.
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В пятницу мы уже публиковали одно открытое письмо читателя Delfi Кристине Каллас, председателю "Ээсти 200", разместившей в центре Таллинна скандальную предвыборную рекламу, разделяющая русских и эстонцев. Автор писал, что он не видит актуальности проблемы, не видит того разделения, о котором говорит Каллас. Позднее в редакцию поступило еще одно письмо Кристине Каллас, у приславшего которое молодого человека противоположная точка зрения.
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Центристская партия сегодня провела предвыборную конференцию. На конференции утвердили предвыборную программу, списки по округам и общий список.
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На предвыборной конференции Центристской партии ее председатель — премьер-министр Юри Ратас — заявил, что в отличие от утверждаемого Партией реформ, выборы станут принципиальными, от которых зависит, куда пойдет Эстония — вперед или назад, значится в пресс-релизе Центристской партии.
Loe edasi...
Михаил Кылварт, первый номер Центристской партии в Ласнамяэ, Кесклинне и Пирита, не захотел строить предположения о том, сколько голосов он мог бы получить на выборах в Рийгикогу. Что касается программы Центристской партии, то, по его словам, она направлена на всех жителей Эстонии, а не на конкретные группы.
Loe edasi...
Предвыборная конференция Центристской партии сегодня утвердила предвыборную программу и вместе с ней основные обещания, которые хотят реализовать.
Loe edasi...
Члены Партии реформ сегодня собрались, чтобы утвердить свою предвыборную программу на выборах в Рийгикогу. Конгресс начался в 18:00.
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Смотрите выпуск ток-шоу "Беседка" с героиней нашей благотворительной акции — руководителем приюта Päite loomapark (MTÜ Ayuda) Ксенией Клочковой.
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В расположенной в парке Вана-Вигала излучине реки особый режим течения: у одного берега реки вода течет быстрее, чем у другого. Вдобавок у излучины в реку впадает ручей.
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В марте прошлого года в Адмиралтейском бассейне Таллинна проходил чемпионат мира по зимнему плаванию. Организатор этого турнира недоходное объединение Таллиннский центр зимнего плавания (MTÜ Tallinna Taliujumiskeskus) объявлен банкротом. Долг превышает 127 000 евро.
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В 2018 году тон в телефонной индустрии задавали выступы-челки, обилие камер, беспроводная зарядка и искусственный интеллект. По словам эксперта Tele2 Силвера Тилка, всё это, скорее, относится к эволюционным процессам, нежели к революционным преобразованиям. Может, революция грянет в этом году? Эксперт перечисляет возможных фаворитов 2019 года.
Loe edasi...
Здравствуйте, Сергей!
Хотелось бы ответить Вам в связи с Вашим письмом Кристине Каллас.
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Начнём с плакатов, которые неожиданно для всех появились 7 января в центре Таллинна на трамвайной остановке. Думаю, что многим было неприятно смотреть на эти рекламные плакаты, которые призывали русских людей ждать трамвай в одной стороне остановки, а эстонцев — в другой.
Loe edasi...
Сегодня партия "Ээсти 200" проводит в Haven в Какумяэ предвыборный конгресс, на котором представила предвыборную программу и кандидатов.
Loe edasi...
Сегодня на Нарвской свободной сцене Vaba Lava проходит финал конкурса новых дизайнерских брендов Creative Narva. В финале принимает участие 19 команд.
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Читатель Delfi сообщил, что в пятницу в Ида-Вирумаа, недалеко от Мяэтагузе, на дороге был обнаружен труп мужчины.
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Президент Керсти Кальюлайд на неделю улетела из Эстонии — на Канарские острова, в частности на Лансароте.
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Женская эстафета биатлонисток 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе завершилась сенсационной победой российских биатлонисток. Последний раз женская сборная России выигрывала эстафетную гонку на этапе Кубка мира в январе 2012 года.
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Группа жителей столичного района Ласнамяэ написали в редакцию "МК-Эстония" письмо: "Обращаемся к вам по поводу безобразного, даже преступного, отношения наших чиновников к природе. Район наш не столь богат зеленой растительностью, и вместо того, чтобы озеленять территорию, ее безжалостно уничтожают".
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Находящийся в Финляндии в розыске молодой человек сделал публикацию в Facebook из отеля в Таллинне и вскоре был пойман.
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На днях мы писали о том, что в Эстонии у все большего количества молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в течение последнего года не было сексуального партнера. Такая же тенденция прослеживается в других странах. Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором поделился своей проблемой.
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Ни для кого не секрет, что каждый год на новогодние праздники в Эстонию приезжает большое количество российских туристов. Заполненные гостиницы, дополнительные поезда, русская речь на улицах Старого Таллинна очередной раз подтверждают, что Эстония — одно из самых популярных зимних направлений для туристов из России. Интересно, а какие эмоции испытывают российские путешественники при знакомстве с Эстонией: что нравится им, удивляет или раздражает?
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Эстонские звероводы опубликовали на своем сайте заявление в связи с возможным запретом на выращивание и разведение пушных зверей.
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Один из владельцев сети магазинов Alko1000 Эйнар Виснапуу вступил в партию "Ээсти 200". До пятницы Виснапуу состоял в партии EKRE.
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