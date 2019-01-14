ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Предвыборные обещания партий, дискуссия о разделении общества и мнение российских туристов о Таллинне

"После бронзовой ночи начальник-эстонец при всех сказал мне: "Ну что, это твои друзья разбили весь наш город?"

Eesti 200 kampaania Hobujaama trammipeatuses Foto: Andres Putting

В пятницу мы уже публиковали одно открытое письмо читателя Delfi Кристине Каллас, председателю "Ээсти 200", разместившей в центре Таллинна скандальную предвыборную рекламу, разделяющая русских и эстонцев. Автор писал, что он не видит актуальности проблемы, не видит того разделения, о котором говорит Каллас. Позднее в редакцию поступило еще одно письмо Кристине Каллас, у приславшего которое молодого человека противоположная точка зрения.

Loe edasi...

ФОТО: Центристская партия представила свою предвыборную программу и избирательные списки

Keskerakonna valimiskonverents Foto: Priit Simson

Центристская партия сегодня провела предвыборную конференцию. На конференции утвердили предвыборную программу, списки по округам и общий список.

Loe edasi...

Юри Ратас: Центристская партия не даст повернуть Эстонию в прошлое

Foto: Priit Simson

На предвыборной конференции Центристской партии ее председатель — премьер-министр Юри Ратас — заявил, что в отличие от утверждаемого Партией реформ, выборы станут принципиальными, от которых зависит, куда пойдет Эстония — вперед или назад, значится в пресс-релизе Центристской партии.

Loe edasi...

ВИДЕО DELFI | Кылварт: наш главный месседж предназначен для народа Эстонии, вне зависимости от родного языка и национальности

Михаил Кылварт, первый номер Центристской партии в Ласнамяэ, Кесклинне и Пирита, не захотел строить предположения о том, сколько голосов он мог бы получить на выборах в Рийгикогу. Что касается программы Центристской партии, то, по его словам, она направлена на всех жителей Эстонии, а не на конкретные группы.

Loe edasi...

ВИДЕО DELFI | Предвыборная программа центристов стоит 500 млн евро в год. Куда идут эти деньги?

Предвыборная конференция Центристской партии сегодня утвердила предвыборную программу и вместе с ней основные обещания, которые хотят реализовать.

Loe edasi...

ФОТО: Реформисты собрались на предвыборный конгресс

Reformierakonna valimiskogu Foto: Priit Simson

Члены Партии реформ сегодня собрались, чтобы утвердить свою предвыборную программу на выборах в Рийгикогу. Конгресс начался в 18:00.

Loe edasi...

ВИДЕО | Передача "Беседка": Ксения Клочкова рассказала, как спасает бездомных животных в своем приюте

Traavel Kennedy ja Ksenia Klotskova Foto: Ilmar Saabas

Смотрите выпуск ток-шоу "Беседка" с героиней нашей благотворительной акции — руководителем приюта Päite loomapark (MTÜ Ayuda) Ксенией Клочковой.

Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНАЯ СХЕМА: Как возникает загадочное ледяное колесо на реке Вана-Вигала