14.01.2019, 09:10

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Предвыборные обещания партий, дискуссия о разделении общества и мнение российских туристов о Таллинне


rus.delfi.ee
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Keskerakonna valimiskonverents
Keskerakonna valimiskonverentsFoto: Priit Simson

Самые важные новости прошедших выходных, 12 и 13 января, читайте в нашей традиционной подборке.

Заблудившихся на болоте в Южной Эстонии семерых детей спасли благодаря смелости 9-летнего мальчика

Lumesadu Kõrvemaal Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht

В четверг вечером на номер экстренной помощи поступил тревожный звонок от ребенка: "Мы заблудились в лесу!", пишет Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны на своей странице в Facebook.
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ФОТО и ВИДЕО: В центре Парижа прогремел взрыв: погибли двое пожарных, пострадали более 30 человек

Парижская прокуратура привела в субботу уточненные данные о числе погибших при взрыве газа на улице Тревиз. Согласно новым сведениям, погибли два человека, оба пожарные. Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, чье выступление транслировал телеканал BFM, сообщил о четырех погибших. Он утверждал, что среди жертв также есть двое гражданских лиц, передает ТАСС.
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"После бронзовой ночи начальник-эстонец при всех сказал мне: "Ну что, это твои друзья разбили весь наш город?"

Eesti 200 kampaania Hobujaama trammipeatuses Foto: Andres Putting

В пятницу мы уже публиковали одно открытое письмо читателя Delfi Кристине Каллас, председателю "Ээсти 200", разместившей в центре Таллинна скандальную предвыборную рекламу, разделяющая русских и эстонцев. Автор писал, что он не видит актуальности проблемы, не видит того разделения, о котором говорит Каллас. Позднее в редакцию поступило еще одно письмо Кристине Каллас, у приславшего которое молодого человека противоположная точка зрения.
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ФОТО: Центристская партия представила свою предвыборную программу и избирательные списки

Keskerakonna valimiskonverents Foto: Priit Simson

Центристская партия сегодня провела предвыборную конференцию. На конференции утвердили предвыборную программу, списки по округам и общий список.
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Юри Ратас: Центристская партия не даст повернуть Эстонию в прошлое

Foto: Priit Simson

На предвыборной конференции Центристской партии ее председатель — премьер-министр Юри Ратас — заявил, что в отличие от утверждаемого Партией реформ, выборы станут принципиальными, от которых зависит, куда пойдет Эстония — вперед или назад, значится в пресс-релизе Центристской партии.
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ВИДЕО DELFI | Кылварт: наш главный месседж предназначен для народа Эстонии, вне зависимости от родного языка и национальности

ТОП

Михаил Кылварт, первый номер Центристской партии в Ласнамяэ, Кесклинне и Пирита, не захотел строить предположения о том, сколько голосов он мог бы получить на выборах в Рийгикогу. Что касается программы Центристской партии, то, по его словам, она направлена на всех жителей Эстонии, а не на конкретные группы.
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ВИДЕО DELFI | Предвыборная программа центристов стоит 500 млн евро в год. Куда идут эти деньги?

Предвыборная конференция Центристской партии сегодня утвердила предвыборную программу и вместе с ней основные обещания, которые хотят реализовать.
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ФОТО: Реформисты собрались на предвыборный конгресс

Reformierakonna valimiskogu Foto: Priit Simson

Члены Партии реформ сегодня собрались, чтобы утвердить свою предвыборную программу на выборах в Рийгикогу. Конгресс начался в 18:00.
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ВИДЕО | Передача "Беседка": Ксения Клочкова рассказала, как спасает бездомных животных в своем приюте

Traavel Kennedy ja Ksenia Klotskova Foto: Ilmar Saabas

Смотрите выпуск ток-шоу "Беседка" с героиней нашей благотворительной акции — руководителем приюта Päite loomapark (MTÜ Ayuda) Ксенией Клочковой.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ СХЕМА: Как возникает загадочное ледяное колесо на реке Вана-Вигала

Ats Nukki, Heleri Kuris

В расположенной в парке Вана-Вигала излучине реки особый режим течения: у одного берега реки вода течет быстрее, чем у другого. Вдобавок у излучины в реку впадает ручей.
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Отморжевались. Организатор чемпионата мира в Таллинне объявлен банкротом

taliujumise maailmameistrivõistlused 2018 Foto: Kert Saarma

В марте прошлого года в Адмиралтейском бассейне Таллинна проходил чемпионат мира по зимнему плаванию. Организатор этого турнира недоходное объединение Таллиннский центр зимнего плавания (MTÜ Tallinna Taliujumiskeskus) объявлен банкротом. Долг превышает 127 000 евро.
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Телефонное предупреждение: хиты, ожидаемые в 2019 году

Иллюстрация: Wccftech

В 2018 году тон в телефонной индустрии задавали выступы-челки, обилие камер, беспроводная зарядка и искусственный интеллект. По словам эксперта Tele2 Силвера Тилка, всё это, скорее, относится к эволюционным процессам, нежели к революционным преобразованиям. Может, революция грянет в этом году? Эксперт перечисляет возможных фаворитов 2019 года.
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”Эта боль, которой, по-вашему, не существует, есть! Причем в Ида-Вирумаа ее испытывает огромное количество людей”. Ответ ”парню из русского района”

Eesti-Vene piir Foto: Ave Tampere

Здравствуйте, Сергей!

Хотелось бы ответить Вам в связи с Вашим письмом Кристине Каллас.
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Читатель Delfi: правда заключается в том, что человек может всю жизнь прожить в Нарве, ни разу не встретив эстонца

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Начнём с плакатов, которые неожиданно для всех появились 7 января в центре Таллинна на трамвайной остановке. Думаю, что многим было неприятно смотреть на эти рекламные плакаты, которые призывали русских людей ждать трамвай в одной стороне остановки, а эстонцев — в другой.
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”Мы хотим, чтобы Эстония совершила прорыв". "Ээсти 200" представила перевыборную программу. Кандидатом в премьеры стала Кристина Каллас

Foto: Priit Simson

Сегодня партия "Ээсти 200" проводит в Haven в Какумяэ предвыборный конгресс, на котором представила предвыборную программу и кандидатов.
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ФОТО и ВИДЕО: На сцене Vaba Lava проходит финал конкурса Creative Narva

Сегодня на Нарвской свободной сцене Vaba Lava проходит финал конкурса новых дизайнерских брендов Creative Narva. В финале принимает участие 19 команд.
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В волости Алутагузе в Ида-Вирумаа на дороге найдено тело мужчины: полиция просит помощи

Foto: Eero Vabamägi

Читатель Delfi сообщил, что в пятницу в Ида-Вирумаа, недалеко от Мяэтагузе, на дороге был обнаружен труп мужчины.
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Керсти Кальюлайд улетела на Канарские острова: официального отпуска у нее нет

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

Президент Керсти Кальюлайд на неделю улетела из Эстонии — на Канарские острова, в частности на Лансароте.
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ВИДЕО: Российские биатлонистки одержали сенсационную победу

Laskesuusatamine - Venemaa teatenelik Foto: ROBERT MICHAEL, AFP

Женская эстафета биатлонисток 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе завершилась сенсационной победой российских биатлонисток. Последний раз женская сборная России выигрывала эстафетную гонку на этапе Кубка мира в январе 2012 года.
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Жители Ласнамяэ негодуют: "вместо того, чтобы озеленять территорию, ее безжалостно уничтожают!"

Lasnamäe jäähalli ehitus Foto: Andres Putting

Группа жителей столичного района Ласнамяэ написали в редакцию "МК-Эстония" письмо: "Обращаемся к вам по поводу безобразного, даже преступного, отношения наших чиновников к природе. Район наш не столь богат зеленой растительностью, и вместо того, чтобы озеленять территорию, ее безжалостно уничтожают".
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Находившийся в розыске и запостивший в Facebook фото из таллиннского отеля финн задержан

Facebook

Находящийся в Финляндии в розыске молодой человек сделал публикацию в Facebook из отеля в Таллинне и вскоре был пойман.
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Крик души молодого мужчины-асексуала из Таллинна: верю, что любовь возможна и без интима!

Foto: Anni Õnneleid

На днях мы писали о том, что в Эстонии у все большего количества молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в течение последнего года не было сексуального партнера. Такая же тенденция прослеживается в других странах. Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором поделился своей проблемой.
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Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает

Foto: Tanel Meos

Ни для кого не секрет, что каждый год на новогодние праздники в Эстонию приезжает большое количество российских туристов. Заполненные гостиницы, дополнительные поезда, русская речь на улицах Старого Таллинна очередной раз подтверждают, что Эстония — одно из самых популярных зимних направлений для туристов из России. Интересно, а какие эмоции испытывают российские путешественники при знакомстве с Эстонией: что нравится им, удивляет или раздражает?
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Эстонские звероводы о возможном запрете на разведение пушных зверей: на наших фермах — строгий порядок и выполнение всех норм!

Rene Suurkaev

Эстонские звероводы опубликовали на своем сайте заявление в связи с возможным запретом на выращивание и разведение пушных зверей.
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Владелец Alko1000 покинул EKRE и вступил в "Ээсти 200"

Einar Visnapuu Alko 1000 Foto: Anni Õnneleid

Один из владельцев сети магазинов Alko1000 Эйнар Виснапуу вступил в партию "Ээсти 200". До пятницы Виснапуу состоял в партии EKRE.
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