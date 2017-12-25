ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Предрождественская кутерьма и несколько трагедий

Итак, если вы активно праздновали Рождество и все пропустили, мы подготовили для вас подборку самых актуальных новостей.

В субботу страна совершила свои последние приготовления перед Рождеством. В преддверии праздников интервью дали бывшая супруга президента Эстонии Эвелин Ильвес и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Также по всей Эстонии произошло множество аварий, в том числе с летальным исходом.

В канун в Таллинне снег так и не выпал! Но не будем расстраиваться, а посмотрим дайджест новостей за воскресенье. Полюбуйтесь милыми фотографиями мероприятий сочельника и посмотрите фоторепортаж из города Деда Мороза. С праздником!

КАРТА: Где и по какой цене чаще всего отдыхают жители Эстонии на Рождество и Новый год

Shutterstock

Основываясь на данных трех крупных туристических фирм Таллинна, Delfi выяснил, куда чаще всего едут отдыхать жители Эстонии на Рождество и Новый год, и сколько денег они готовы отдать за отдых на праздники.

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Вот это сервис! ТОП самых возмутительных случаев обращения с клиентами в 2017 году

Delfi kollaaž

ТОП ФОТО И ВИДЕО: В Москве автобус въехал в подземный переход: минимум 5 погибших, 15 пострадавших дополнено в 15:56 ФОТО: Эвелин Ильвес рекламирует свое заведение как "ресторан первой леди" — законно ли это? Родила царица в ночь: в мире набирает популярность гендерно нейтральный подход к воспитанию детей

Хамство со стороны продавцов, покупки "с сюрпризом", намеренный обман и просто вопиющие ошибки в предоставлении услуг — читайте, с чем эстоноземельцам пришлось столкнуться в 2017 году. Возможно, неудачный опыт других поможет вам избежать подобных ситуаций в будущем.

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ВИДЕО: В Ярваканди открытым пламенем пылало старое здание бассейна

В субботу в 22:48 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в старом здании бассейна в Ярваканди. Здание на протяжении нескольких лет не использовалось.

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ФОТО DELFI: В Таллинне провозглашен Рождественский мир

Foto: Taavi Sepp

В сочельник, т.е. канун Рождества по григорианскому календарю, каноническому у католиков и лютеран, в полдень мэр Таллинна Таави Аас провозгласил Рождественский мир — время, на которое прекращаются войны и распри.

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ФОТОРЕПОРТАЖ DELFI: Путешествие в сказку. Великий Устюг — город, где живет Дед Мороз

Вотчина Деда Мороза

В декабре, когда воздух пронизан чарующими ароматами елки и мандаринов, особенно хочется чуда и волшебства. Конечно, чуда можно ждать и под пальмой в Дубае или катаясь на верблюде в Египте, а можно отправиться на далекий север в занесенный снегами старинный город Великий Устюг, где каждый, от мала до велика, окунется в настоящую русскую сказку.

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Как министр МВД Анвельт проведет праздники, чего ждет от 2018 года и какого роста зарплат будет добиваться?

Suure poliitplakatite vastlaralli Foto: Karli Saul

Министр МВД ЭР Андрес Анвельт празднует Рождество в широком семейном кругу на своем хуторе, а Новый год планирует отметить с друзьями и женой в окрестностях Нарвы. Министр говорит, что рождественский стол в его семье не отличается какими-то невероятными изысками, является традиционным эстонским. Главным ожиданием в отношении 2018 года Анвельт называет пропорциональный среднему росту зарплат в республике рост окладов в структурах МВД.

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ФОТО и ВИДЕО: Рождественский серфинг на Штромке! Эстонские Деды Морозы холода не боятся

В этот сочельник выдалась идеальная ветренная погода для серфингистов, которые надели на себя костюмы Деда Мороза и отправились покорять волны на пляже Штромка в Таллинне.

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ФОТО: Президент Керсти Кальюлайд посетила Пельгулиннаский родильный дом

Foto: Taavi Sepp

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в сочельник посетила Пельгулиннаский родильный дом в Таллинне, где она провела почти час.

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ФОТО DELFI: Раз в столице нет снега, то можно прокатиться хотя бы на рождественском трамвае

Foto: Taavi Sepp

Сегодня по Таллинну курсирует рождественский трамвай, а завтра его сменит рождественский троллейбус. Смотрите, как выглядит трамвай изнутри.

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ФОТО: Эвелин Ильвес рекламирует свое заведение как "ресторан первой леди" — законно ли это?

Evelin Ilves, Siim Rikker, Evelini köök Roog Foto: Tiit Blaat

Пользователей Facebook заинтересовало, почему бывшая жена Тоомаса Хендрика Ильвеса Эвелин Ильвес рекламирует свой ресторан в Старом городе на английском языке как "ресторан первой леди" и имеет ли она на это право.

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”Хочется настоящей зимы” и ”Надеюсь на любовь”. Таллиннцы — об итогах уходящего года и вере в новогодние чудеса

Невероятно, но факт: до нового 2018 года остались считанные дни! Традиционно, это время подведения итогов. Чем запомнился нашим людям уходящий 2017-й? С оптимизмом ли смотрит в будущее наш народ?

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ФОТО и ВИДЕО: Эвелин Ильвес: раньше жизнь в Эстонии казалась мне намного более стабильной и безопасной

Evelin Ilvese suvel Hiiumaal käivitunud resto Roog kolis sügisel Tallinna vanalinna. „Olen lõppeva aasta jooksul kõige rohkem üllatanud ilmselt iseennast,” tunnistab Evelin äsja ahjust võetud küpsiseid kaussi ladudes. Foto: Tiit Blaat

Экс-супруга экс-президента Эстонии Эвелин Ильвес дала изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказала о своей нынешней жизни, переживаниях за судьбу Эстонии и планах на предстоящие праздники.

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Керсти Кальюлайд: утром я c радостью иду на работу. Люблю Эстонию и эстонский народ

Foto: Kairit Leibold, ERR

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала традиционное новогоднее интервью каналу ETV, где рассказала о своей работе и любви к Эстонии.

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ФОТО: В Харьюмаа в аварии пострадали пять человек

Liiklusõnnetus Kajama küla juures Foto: Delfi lugeja

Сегодня по всей Эстонии произошло несколько серьезных аварий с пострадавшими.

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ФОТО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Нарва погиб водитель BMW

Avarii Tallinn-Narva mnt. 139km Foto: Ain Liiva

Сегодня около 15.46 часов полиция получила сообщение о ДТП в деревне Пуртсе волости Люганузе на 139-м километре шоссе Таллинн-Нарва. В ДТП с участием четырех транспортных средств погиб 33-летний мужчина, водитель легкого автомобиля BMW.

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”Лучше носки, чем ничего!” Prisma оставила своих работников без привычных подарков к праздникам

Foto: Andres Putting

В редакцию обратились несколько работников сети магазинов Prisma, которые трудятся в фирме уже много лет, и рассказали о том, как в этом году остались без традиционных подарков от предприятия к праздникам.

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Скончался ректор Тартуского университета Волли Кальм

Ekspress Meedia

В субботу, 23 декабря, скоропостижно скончался ректор Тартуского университета (ТУ) Волли Кальм.

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ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту микроавтобус с молодыми футболистами съехал в кювет

Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Сегодня в 13:20 произошла авария в Мяэкюла на шоссе Таллинн-Тарту, где ехавший в сторону Таллинна микроавтобус с молодыми футболистами съехал с дороги.

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Скандальный ТОП: какие высказывания и события вызвали наибольший резонанс в 2017 году

Foto: Delfi kollaaž

Конечно же, в 2017 году не обошлось без скандалов как на мировой арене, так и в Эстонии. Рыйвас, Кальюлайд, Ильвес, Сависаар, Иванова, Репинский, Корб… Давайте вспомним, кто оскандалился в этом году и какие события вызвали наибольший общественный резонанс.

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ФОТО И ВИДЕО: По Таллинну начали ходить ретро-трамваи Яан и Юлиус

По Таллинну начали курсировать новые ретро-трамваи Яан и Юлиус. Они присоединились к уже работающему на линии Кадриорга ретро-трамваю Константин. Еще три ретро-трамвая пока строятся.

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ВИДЕО DELFI: Унылую упаковку — в печь! Как креативно запаковать подарки нестандартной формы

фото иллюстративное Ekspress Meedia

Да, конечно, сковородку или подствечник можно положить в пакет, и все — упаковано. Но лучше не искать в этом вопросе легких путей, и подарки самой необычной формы запаковать интересно, необычно и со вкусом. Как это сделать, чтобы не перевести тонны материала? Куратор выставок таллиннского ”Каубамая” Лийви Ярв дала читателям Delfi мастер-класс.

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