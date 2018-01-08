ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Православное рождество, недовольство налоговыми изменениями и сильный шторм

На выходных православные всего мира отметили Рождество, а Эстонию накрыл сильный шторм, в результате чего более 3000 домов остались без электричества. Все самые интересные и важные новости субботы и воскресенья — в нашей традиционной подборке!

ФОТО DELFI: В соборе Александра Невского начались рождественские богослужения

Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018 Foto: Andres Putting

6 января в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе прошло праздничное рождественское богослужение. Богослужения продолжаться сегодня вечером, а также завтра, 7 января.

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО: В нарвском Воскресенском соборе встретили Рождество

Roman Vikulov, Delfi

6 января в 17.00 в главном православном храме Нарвы, Воскресенском соборе, прошло праздничное всенощное бдение, в 23.15 хор исполнил колядки, а в полночь началась праздничная Божественная литургия.

Loe edasi...

ФОТО читателя Delfi: Рождественская литургия в Храме Св. Николая в Копли

Jõuluteenistus Kopli Niguliste kirikus Foto: Delfi lugeja

В воскресенье, 7 января, в Храме Святого Николая в Копли прошла божественная литургия, приуроченная к Рождеству Христову.

Loe edasi...

ФОТО: Православные христиане по всему миру празднуют Рождество

Õigeusklikud Jõulud maailmas Foto: Scanpix

В ночь на 7 января большинство православных христиан со всего мира, а также церкви, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Рождество. Кроме Русской церкви, его празднуют верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.

Loe edasi...

Эстонию накрыл шторм: более 3000 домов остались без электричества, в Хаапсалу ветер уронил рождественскую ель

Lugeja foto, Andres Putting

Снежная буря Кора пришла из Скандинавии в Эстонию. Ожидается метель, мокрый снег и осложнение условий на дорогах, а штормовой ветер может достигнуть 27 м/с. Государственная метеорологическая служба вынесла предупреждение первой степени.

Loe edasi...

В следующем году прогнозируют резкое увеличение числа землетрясений. Что ждет Эстонию?

seismo Foto: Eesti Päevaleht

По мнению американских ученых, начиная со следующего года частота землетрясений увеличится в полтора-два раза. Это значит, что под угрозой не только сейсмоактивные регионы, но и достаточно стабильные территории планеты, как, например, Прибалтика, пишет "МК Эстония".

Loe edasi...

В Скандинавии бушует снежная буря Кора, которая затронет и Эстонию

Lumetorm Foto: Andrew Vaughan, AP/Scanpix

Согласно сообщению метеослужбы, над Скандинавией и Эстонией сегодня пройдет снежная буря Кора, которая принесет с собой штормовой ветер и обильный снегопад. Возможны перебои электричества и затруднение дорожного движения.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии одержал сенсационную победу над "Химками"

Korvpallilahing Kalev/Cramo ja Himki vahel Foto: Priit Simson

Чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" одержал дома сенсационную победу в рамках Единой лиги ВТБ над подмосковными "Химки" - 92:84 (57:38).

Loe edasi...

ФОТО читателя Delfi: В ласнамяэской церкви прошел рождественский концерт

Jõulukontsert Lasnamäe kirikus Foto: Delfi lugeja

“Вот такой приуроченный к Рождеству концерт сегодня прошел в Храме иконы Божией Матери “Скоропослушница” в Ласнамяэ. Всех с праздником!“ — пишет читатель Delfi.

Loe edasi...

Соцдем Кальви Кыва извинился перед работающими пенсионерами, чей доход уменьшила налоговая реформа

Лидер фракции социал-демократов Рийгикогу Кальвы Кыва извинился перед работающими пенсионерами, чей доход уменьшился с нового года.

Loe edasi...

Эстонка в Стокгольме: взрыв произошел у моего дома, даже полиция приходила допрашивать

Lugeja foto

Около станции метро в Стокгольме произошел взрыв. Живущая около станции гражданка Эстонии Трийну рассказывает, как развивались события.

Loe edasi...

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Праздники закончились! Эстонские магазины дружно подняли цены

Foto: Rauno Volmar

Сравнение стоимости продуктовой корзины первой недели нового года показывает, что праздничные скидки закончились, и во всех магазинах ощущается небольшое повышение цен.

Loe edasi...

ВИДЕО: "Вайперс" сотворил сенсацию в Нарве, "Викинг" выиграл в Тарту

HC Viking – HC Vipers Foto: Priit Simson

После перерыва возобновился чемпионат Эстонии по хоккею. Сенсационный результат зафиксирован в Нарве, где действующий чемпион ПСШ проиграла аутсайдеру первенства таллиннскому "Вайперсу" - 4:5 (0:2, 1:2, 3:1).

Loe edasi...

ВИДЕО: Юри Ратас на русском языке поздравил с Рождеством православных верующих

Jüri Ratasel saavad järgmise aasta raskeimad kuud olema aprill ja mai. Rauno Volmar

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил по-русски православных верующих с Рождеством.

Loe edasi...

Пенсионеры — о системе налогообложения: "уважаемое" правительство и Центристская партия "наказали" нас

Lesepensioni saaks alates 63-eluaastast, kui abielus on oldud vähemalt 16 aastat Foto: Ilmar Saabas

Согласно данным Департамента статистики, в Эстонии около 48 000 работающих пенсионеров, то есть тех, кто помимо пенсий по старости получают и зарплату. Для многих из них в начале 2018 года стало "сюрпризом" то, что их доход уменьшился. Это произошло из-за введения с нового года новой системы налогообложения.

Loe edasi...

Российский посол поздравил православных жителей Эстонии с Рождеством

Venemaa suursaadiku pressikonverents Foto: Rauno Volmar

Посол России Александр Петров поздравил жителей Эстонии с Рождеством.

Loe edasi...

Отсутствие снега и льда серьезно ударяет по лыжным центрам, рыболовным магазинам, профессиональным рыбакам

Kollaaž / Delfi

Теплая зима сильнее всего бьет по профессиональным рыбакам, которые не могут уже ставить сети по открытой воде, а лед, на который можно выйти, отсутствует, а также по рыболовным магазинам, в которых спрос на товары для зимней рыбалки низок, и, конечно, по предприятиям, предлагающим услуги, связанные с катаниями на лыжах, сноубордах, надувных санках (тюбах).

Loe edasi...

На следующей неделе в Нарве начнут судить главу Института Пушкина Андрея Красноглазова

Vene kaasmaalaste nõukogu vabariiklik konverents Foto: Priit Simson

На следующей неделе Вируский уездный суд приступит к рассмотрению уголовного дела, в котором руководителя некоммерческой организации "Институт Пушкина" Андрея Красноглазова обвиняют в присвоении средств.

Loe edasi...

ВВС США опубликовали видео сопровождения российских Су-30 на Балтике

Su 30 Foto: Sergey Pivovarov, Sputnik

ВВС США опубликовали видео двух случаев сопровождения американскими истребителями F-15 российских Су-30, осуществленных в ноябре и декабре прошлого года на Балтике.

Loe edasi...