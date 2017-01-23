22 января на 87-м году жизни скончался известный эстонский композитор Вельо Тормис. Также вчера произошло возгорание в той части Горхолла, где раньше находился ночной клуб. Департамент социального страхования сообщил, что ждет от эстоноземельцев, работавших до 1999 года и еще не вышедших на пенсию, их старые трудовые книжки. Что будет, если их не принести?

Департамент соцстрахования просит предъявить старые трудовые книжки

Tööraamat Foto: Sven Arbet

Департамент социального страхования рекомендует людям, которые пока не получают пенсию и работали до 1999 года, принести свои старые трудовые книжки в департамент для регистрации данных о трудовом стаже в электронном виде, передает rus.err.ee.

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Что будет с теми, кто не принесет в департамент трудовые книжки?

tööraamat Foto: Andres Putting

Департамент социального страхования сообщил, что ждет от эстоноземельцев, работавших до 1999 года и еще не вышедших на пенсию, их старые трудовые книжки. Что будет, если их не принести?

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ФОТО DELFI: В здании Горхолла произошел пожар

Foto: Andres Putting

Сегодня вечером в Пыхьяский центр тревоги поступил вызов к Горхоллу: сообщили, что с ”морской” стороны здания валит дым.

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Скончался эстонский композитор Вельо Тормис

Veljo Tormis Foto: Annika Haas

В воскресенье скончался известный эстонский композитор Вельо Тормис.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Паром ”Тылль” совершил свой первый рейс из Куйвасту в Виртсу

Сегодня паром ”Тылль” вышел на линию Куйвасту-Виртсу. Он будет курсировать между материком и островом Муху. Первый рейс состоялся в воскресенье в 13:30 из порта Куйвасту, пишет Ärileht.

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Первый день Трампа: Obamacare, день патриотизма, бюст Черчилля

Donald Trump Foto: MIKE SEGAR, REUTERS

Президент США Дональд Трамп в свой первый день на посту президента США подписал указ, который восприняли как подготовку к отмене введенной Бараком Обамой системы медицинского страхования, известной как Obamacare.

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Судебный процесс по делу об убийстве Николая Таранкова начнется в конце февраля

Nikolai Tarankovi mõrvapaik Foto: Karli Saul

На этой неделе Пярнуский уездный суд на предварительном заседании по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова принял решение начать судебный процесс в конце февраля, передает rus.err.ee.

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В Эстонии задумались о контроле над медиарынком

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

На фоне дискуссии о появлении скрытой рекламы в новостных сюжетах частных телеканалов несколько экспертов высказали мнение, что контроль за медиарынком Эстонии не отвечает европейским нормам и что стране необходима отдельная независимая организация, которая бы следила за честностью и открытостью местных СМИ, передает rus.err.ee.

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Выжившая после удара ледяной глыбой Милана Каштанова потихоньку возвращается к нормальной жизни

Фото: "МК Эстония"

Пострадавшая от упавшей на нее в Петербурге глыбы льда жительница Эстонии Милана Каштанова делает явные успехи: уже сама кушает, разговаривает, ездила с родителями в прошлом году на концерты и КВН. Сейчас семья мечтает приобрести для Миланы параподиум, при помощи которого она училась бы заново ходить, пишет "МК Эстония".

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Эксперт: Россия давит на страны Балтии, чтобы добиться отмены санкций

Foto: MARI LUUD

Россия может оказывать давление на балтийские государства в вопросе санкций ЕС, чтобы убедить западные страны отменить ограничения. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра исследований политики Востока Андрис Кудорс, собщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

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