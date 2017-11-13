ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Похороны Кяэрманна и интервью с матерью подозреваемого в шпионаже

Читайте самые важные новости прошедших выходных. В церкви Каарли проводили в последний путь застреленного полицией Яануса Кяэрманна. Задержанный КаПо предполагаемый агент ФСБ - 20-летний житель Кингисеппа, ранее учившийся в Эстонии. Полиция ищет по всей Эстонии 50 пропавших без вести человек.

ВИДЕО: Как российские спецслужбы вербуют в Эстонии шпионов

Foto on illustratiivne Foto: Tiit Blaat

Кроме таких известных шпионов как Херманн Симм и Алексей Дрессен, за последние годы в Эстонии были задержаны и другие работавшие на российские спецслужбы люди, большинство из которых были контрабандистами.

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Христианское сообщество геев Эстонии: мы не занимаемся пропагандой, а призываем признать действительность

Foto: Jörgen Norkroos

Христианское сообщество геев Эстонии (Geikristlaste Kogu MTÜ) не является ни отдельным приходом, ни антирелигиозной организацией, каковым его представляют некоторые консерваторы, пишет Eesti Päevaleht.

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Клиентка рассержена: отправленную через автомат Omniva посылку получил совершенно посторонний человек

Pakiautomaadid Foto: Priit Simson

Отправленная по почте посылка не отправилась, и на следующий день ее забрал в том же посылочном автомате какой-то посторонний человек. Согласно объяснению Omniva, речь идет об ошибке самой клиентки.

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ФОТО: Дейси — эстонская девочка, убитая в возрасте 11 лет

Fotomontaaž/Okupatsioonide Muuseum

В начале ноября 1941 года в Пярнуской синагоге были убиты 33 еврейских ребенка. Среди них была и Дейси Левин, историю которой стало возможно рассказать благодаря обнаруженных недавно документам. 30 писем находятся сейчас в Музее оккупаций, пишет Eesti Ekspress.

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КАЛЬКУЛЯТОР: Предупрежден — значит вооружен! Рассчитайте вероятность заболеть раком легких

Suitsetamine kahjustab tervist. Foto: Anni Õnneleid

Предлагаем вашему вниманию калькулятор, при помощи которого можно определить вероятность заболевания раком легких.

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РЕЙТИНГ: Проводить зимние праздники в Таллинне уже не так дешево

Jõulud Tallinnas 2015 Foto: Hendrik Osula

Проведенное британской почтовой службой Post Office Travel Money исследование показало, что если вы хотите экономно провести зимние праздники, то Таллинн для этого подходит уже не так хорошо, как ранее.

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ФОТО: В церкви Каарли проводили в последний путь застреленного полицией Яануса Кяэрманна

Foto: Karli Saul

Сегодня в церкви Каарли на площади Вабадузе проводили в последний путь Яануса Кяэрманна, который был застрелен полицейским в прошлый вторник, когда побежал в сторону стражей порядка размахивая ножами.

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ФОТО: Задержанный в Нарве по подозрению в шпионаже является 20-летним жителем Кингисеппа, ранее учившимся в Эстонии. Интервью с матерью

Vene portaali 47news.ru andmetel on fotol Eesti-vastases tegevuses kahtlustatav Aleksei Vassiljev Foto: Kuvatõmmis portaalist 47news.ru

По данным портала 47news, по подозрению в кибер-шпионаже спецслужбы Эстонии задержали 20-летнего студента из Кингисеппа.

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ФОТО: Титул Отца года присвоили вырастившему шестерых детей Меэлису Сибритсу

Foto: Karli Saul

Меэлис Сибритс вместе с женой Хельмой воспитал шесть детей, пять из которых уже покинули родное гнездо.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Где же вы? Полиция ищет по всей Эстонии 50 пропавших без вести человек

Ekraanitõmmis

Если у вас есть информация, которая могла бы помочь в поиске пропавших людей, полиция просит связаться с ней — контакты указаны в графике.

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ФОТО: Самое глупое приобретение в истории Эстонии? ”Золотой туалет” на Тоомпеа тогда и сейчас

Miljonipeldik september 2017 Foto: Andres Putting

Когда 16 января 2002 года на Тоомпеа был открыл ”золотой туалет”, только ленивый не высказался на этот счет, преимущественно в негативном ключе.

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Финская газета: из-за поднятия акцизов финны стали покупать в Эстонии на 30-40 процентов меньше алкоголя, чем раньше

Foto: Alar Truu, Õhtuleht

Сами Лотила, журналист финского издания Iltalehti, хорошо известный в Эстонии (например, колонкой ”Почему эстонские мужчины ходят в баню в плавках”) прогулялся по алкогольным магазинам в районе Таллиннского порта и узнал, что столпотворений финнов там больше нет.

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Член Рийгикогу Тийна Кангро назвала в соцсети своего коллегу Харди Вольмера ”моральным уродом”

Kollaaž

Моральных уродов хватает в Эстонии всюду, говорит замещающая с конца прошлого года в Рийгикогу Юхана Партса член IRL Тийна Кангро.

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