23.04.2018, 08:24

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Похороны Корнилия, инцидент с беременной женщиной, подробности убийства кемеровских


rus.delfi.ee
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Korneliuse ärasaatmine
Korneliuse ärasaatmineFoto: Taavi Sepp

В воскресенье, в соборе Александра Невского православные прихожане Эстонии простились с митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием. Владыку похоронили на Александро-Невском кладбище. В субботу СМИ сообщили об инциденте, который произошел двумя днями раньше — в ночь на четверг охранник G4S нашел во дворе больницы женщину, которая вот-вот родит. Эти и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке.

Охранник G4S нашел во дворе больницы женщину, которая вот-вот родит

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

В ночь на четверг охранник G4S, патрулируя во дворе женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы, обнаружил женщину, у которой началась родовая деятельность, однако она не попала в клинику, потому что оказала не у той двери. Быстрое вмешательство охранника спасло положение, сообщила G4S.
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Похороны митрополита Корнилия. Интервью с членом Синода ЭПЦ МП Сергеем Мянником

Член Синода Эстонской православной церкви Московского Патриархата Сергей Мянник в интервью DELFI рассказал о процедуре выбора преемника предстоятеля ЭПЦ МП, а также о том, кто из иерархов церкви посетил похороны владыки Корнилия.
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ФОТО DELFI: В Таллинне простились с митрополитом Корнилием

Foto: Taavi Sepp

В воскресенье, 22 апреля, в соборе Александра Невского православные прихожане Эстонии прощаются с митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием, передает rus.err.ee.
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ФОТО: Православные верующие Ида-Вирумаа вспоминают митрополита Корнилия

Ida-Virumaa Kornelius Foto: Jevgeni Kapov

Во всех православных храмах Ида-Вирумаа проходят панихиды по ушедшему из жизни 19 апреля Митрополита Таллиннского и Всея Эстонии Корнилия.
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Назван подозреваемый в отравлении Скрипалей экс-сотрудник ФСБ: латвийский след

Salisbury Foto: BEN STANSALL, AFP

Британские СМИ назвали имя предполагаемого отравителя эск-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным The Daily Mail, это 54-летний экс-сотрудник ФСБ, использовавший кодовое имя "Гордон" (Gordon) и псевдоним Михаилс Савицкис, а также еще два фальшивых имени.
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Март Хельме переизбран председателем EKRE

Mart Helme Foto: Priit Simson

В воскресенье, 22 апреля, на съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в Таллинне Март Хельме был переизбран председателем политической силы. Сохранили свои посты и три его заместителя - Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас и Яак Мадисон, передает rus.err.ee.
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Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"

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”Изначально планировалось их расчленить”. Свидетель рассказал подробности убийства двух кемеровских в ночном клубе Poseidon

Kollaaž

Детальные показания 24-летнего Сийма Турта по делу о двойном убийстве под кокаиновыми и водочными парами в ночном клубе Poseidon делают из него главного свидетеля по делу. Мужчина находится под усиленной защитой правоохранительных органов, пишет Eesti Ekspress.
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