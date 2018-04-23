ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Похороны Корнилия, инцидент с беременной женщиной, подробности убийства кемеровских

Похороны митрополита Корнилия. Интервью с членом Синода ЭПЦ МП Сергеем Мянником

Член Синода Эстонской православной церкви Московского Патриархата Сергей Мянник в интервью DELFI рассказал о процедуре выбора преемника предстоятеля ЭПЦ МП, а также о том, кто из иерархов церкви посетил похороны владыки Корнилия.

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ФОТО DELFI: В Таллинне простились с митрополитом Корнилием

Foto: Taavi Sepp

В воскресенье, 22 апреля, в соборе Александра Невского православные прихожане Эстонии прощаются с митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием, передает rus.err.ee.

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ФОТО: Православные верующие Ида-Вирумаа вспоминают митрополита Корнилия

Во всех православных храмах Ида-Вирумаа проходят панихиды по ушедшему из жизни 19 апреля Митрополита Таллиннского и Всея Эстонии Корнилия.

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Назван подозреваемый в отравлении Скрипалей экс-сотрудник ФСБ: латвийский след

Salisbury Foto: BEN STANSALL, AFP

Британские СМИ назвали имя предполагаемого отравителя эск-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным The Daily Mail, это 54-летний экс-сотрудник ФСБ, использовавший кодовое имя "Гордон" (Gordon) и псевдоним Михаилс Савицкис, а также еще два фальшивых имени.

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