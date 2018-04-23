ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Похороны Корнилия, инцидент с беременной женщиной, подробности убийства кемеровских

В воскресенье, в соборе Александра Невского православные прихожане Эстонии простились с митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием. Владыку похоронили на Александро-Невском кладбище. В субботу СМИ сообщили об инциденте, который произошел двумя днями раньше — в ночь на четверг охранник G4S нашел во дворе больницы женщину, которая вот-вот родит. Эти и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке.
Охранник G4S нашел во дворе больницы женщину, которая вот-вот родит
В ночь на четверг охранник G4S, патрулируя во дворе женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы, обнаружил женщину, у которой началась родовая деятельность, однако она не попала в клинику, потому что оказала не у той двери. Быстрое вмешательство охранника спасло положение, сообщила G4S. Loe edasi...
Похороны митрополита Корнилия. Интервью с членом Синода ЭПЦ МП Сергеем Мянником
Член Синода Эстонской православной церкви Московского Патриархата Сергей Мянник в интервью DELFI рассказал о процедуре выбора преемника предстоятеля ЭПЦ МП, а также о том, кто из иерархов церкви посетил похороны владыки Корнилия. Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Таллинне простились с митрополитом Корнилием
В воскресенье, 22 апреля, в соборе Александра Невского православные прихожане Эстонии прощаются с митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием, передает rus.err.ee. Loe edasi...
ФОТО: Православные верующие Ида-Вирумаа вспоминают митрополита Корнилия
Во всех православных храмах Ида-Вирумаа проходят панихиды по ушедшему из жизни 19 апреля Митрополита Таллиннского и Всея Эстонии Корнилия. Loe edasi...
Назван подозреваемый в отравлении Скрипалей экс-сотрудник ФСБ: латвийский след
Британские СМИ назвали имя предполагаемого отравителя эск-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным The Daily Mail, это 54-летний экс-сотрудник ФСБ, использовавший кодовое имя "Гордон" (Gordon) и псевдоним Михаилс Савицкис, а также еще два фальшивых имени. Loe edasi...
ФОТО: На день открытых дверей в Рийгикогу пришли сотни человек
Сегодня, 21 апреля, Рийгикогу отмечает свою 99-ю годовщину традиционным днем открытых дверей. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕООПРОС: В Нарве отметили День ветеранов — что думают об этом мероприятии горожане?
Сегодня в Нарве около торгового центра Fama Силы обороныЭстонии отметили День ветеранов показом военной техники и выступлением музыкантов оркестра Сил обороны. Смотрите фото и видеоопрос! Loe edasi...
Умерла сыгравшая в фильме ”Любовь и голуби” актриса Нина Дорошина
На 84-м году жизни в Москве скончалась актриса театра ”Современник” Нина Дорошина, получившая широкую известность после исполнения роли Надежды Кузякиной в фильме ”Любовь и голуби”. Loe edasi...
”Изначально планировалось их расчленить”. Свидетель рассказал подробности убийства двух кемеровских в ночном клубе Poseidon
Детальные показания 24-летнего Сийма Турта по делу о двойном убийстве под кокаиновыми и водочными парами в ночном клубе Poseidon делают из него главного свидетеля по делу. Мужчина находится под усиленной защитой правоохранительных органов, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...