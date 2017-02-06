ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подробности трат Ильвеса и участие Кальюлайд в лыжном марафоне

Если вы не следили за новостями в течение выходных, или просто хотите напомнить себе о всем самом важном, что произшло в эти дни, то эта подборка для вас: траты Ильвеса и спортивные достижения Кальюлайд, арестованный репер и оштрафованный депутат, эксперимент Delfi и многое другое!

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Какие магические услуги можно получить за 30 евро, и почему налоговики не интересуются гадалками

Foto: Vida Press

Гадалки и ворожеи не ушли в прошлое, более того, интернет дает им новые возможности. Delfi провел эксперимент и "исследование рынка", а также узнал, как к такому бизнесу относятся налоговики и защитники прав потребителя.

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Скандал в Латвии: причастен ли эстонский продавец авто к мошенничеству с налогами?

Rene Varek Foto: Tiit Blaat

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Налоговый департамент Латвии расследует сделки фирмы Amserv, занимающейся продажей автомобилей Toyota и Lexus в Эстонии и Латвии в связи с возможным уклонением от уплаты подоходного налога.

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Что стало причиной астрономического счета за гостиничный номер Ильвеса?

Turmhotel Victoria Davos

На днях были обнародованы данные кредитных карт президентской канцелярии. Стало известно, на что президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес тратил "народные" деньги.

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”Жизнь на грани нищеты”: из одного отеля класса "люкс" — в другой

До того, как стать президентом Эстонии, Тоомас Хендрик Ильвес жаловался американским дипломатам, что не хотел бы в третий раз жертвовать своей комфортной жизнью и служить Эстонскому Государству, ”живя на грани нищеты”.

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Ночью 50 грузовиков "оказались в плену" у нового судна Megastar

Foto: Karli Saul

Сегодня ночью около 00:30 на прибывшем в Таллинн судне Megastar была обнаружена неисправность, в результате которой корабль своевременно не смогли покинуть около 50 грузовых автомобилей.

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Заправляясь в Латвии, эстонские перевозчики экономят среднюю пенсию

С поднятием акциза на топливо разница в ценах с нашим южным соседом Латвией достигла четверти евро, и имеющие большой бак грузовые автомобили, заправляясь по ту сторону границы, могут сэкономить сумму, превышающую размер средней по стране пенсии.

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АЭРОВИДЕО: Одна из немногих баз размагничивания подводных лодок находилась в Лахемаа

Советская база размагничивания подводных лодок была построена на заливе Хара у деревни Вирве в 1956-58-ых годах. Для ее возведения военные разрушили десятки километров старых каменных заборов в близлежащих деревнях.

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В Пыхья-Таллинне по подозрению в ограблении задержан репер Beebilõust, угрожавший продавцу ножом

В субботу днем на улице Теэстузе в Таллинне пьяный мужчина угрожал продавщцу магазина, пытаясь с помощью ножа заставить продавца отдать наличные из кассы. Согласно данным Delfi, задержанный является известным эстонским репером Beebilõust (настоящее имя Андрус Элбинг), номинированным на Музыкальные премии Эстони.

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ФОТО DELFI: Кальюлайд заняла 70-е место на лыжном марафоне в Финляндии

President Kersti Kaljulaid osales Soome suurimal rahvaspordiüritusel Finlandia-hiihto, saavutades 50 km vabatehnikaga suusamaratonil naiste seas 70. koha. Foto: Karli Saul

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 70-е место в женском зачете на лыжном марафоне Finlandia-hiihto.

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Депутат Рийгикогу Ивари Падар оштрафован за превышение скорости

Ivari Padar Foto: Andres Putting

Председатель парламентской комиссии по сельской жизни и бывший министр сельского хозяйства в конце декабря был оштрафован на 42 евро за превышение скорости на 127 километре шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа.

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Кодовое название Redsox: американская разведка забросила в СССР 85 агентов, но все они попались

Wikimedia commons

В ночь на 6 мая 1954 года в Пярнумаа с самолета были сброшены два парашютиста — шпионы Ханс Тоомла ("Артур") и Калью Кукк ("Карл"), работавшие на США. С собой у них был мощный радиопередатчик, способный передавать сигнал на всю Европу, полуавтоматический пистолет Walther P38, пистолеты со слезоточивым газом, поддельные документы и капсулы с цианидом, спрятанные в воротник.

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