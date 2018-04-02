ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подробности происшествия в Мууга, трагическое ДТП на Сааремаа, отставка Тулеева

В субботу и воскресенье Delfi писал о подробностях пятничного происшествия в Мууга, где мужчина угрожал взорвать гранату. В субботу на Сааремаа произошло ДТП - водитель объяснил, что около него сидела 28-летняя женщина, которая по неизвестной причине вышла из автомобиля на ходу. Позже скончалась от полученных травм. Женщина была доставлена в Курессаарескую больницу, но позже скончалась от полученных травм.

Инцидент в Мууга: мужчина, обещавший взорвать гранату, отпущен на свободу. Экс-супруга и родственники обеспокоены

Muuga granaadimehe sündmuskoht päev hiljem Foto: Andres Putting

В пятницу вечером в отеле Dominika в Маарду мужчина угрожал взорвать гранату. Вчера он покинул арестный дом. По словам приятел его бывшей супруги, она испытывает беспокойство: что же он может еще совершить.

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ФОТО и ВИДЕО: ”Было страшно. С нами были дети, самому младшему — 10 месяцев”. Инцидент в Мууга глазами оцевидцев

За действиями мужчины, который вчера вечером в отеле Dominika в Маарду угрожал взорвать гранату, стояло желание попасть на мероприятие по случаю дня рождения сестры своей бывшей жены.

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ФОТО: На Сааремаа на обочине дороги нашли женщину без сознания. Позже она скончалась

Naine suri haiglas Foto: Irina Mägi

Вчера в 20:47 обнаружили, что на Сааремаа в деревне Рео на 132 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Куресааре посреди дороги стоит автомобиль Ford Mondeo, за рулем — 46-летний пьяный мужчина.

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит в отставку

Aman Tulejev Foto: Aleksandr Krjažev, Sputnik

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил, что уходит в отставку. Это произошло спустя неделю после сильного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека.

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Из-за низкого уровня воды на хийумааских паромах введены ограничения по вместимости

Из-за низкого уровня воды в воскресенье, 1 апреля, на паромах, обслуживающих линию Рохукюла-Хельтермаа, введены ограничения по вместимости.

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ФОТО: ”Горячий парень из Техаса” заставляет сердца эстонских женщин биться быстрее

Kuue aasta on Brandon Eestis harjunud, isegi külm ilm ei tee enam tuska. Raido Vint

Ведущий солист балетной труппы театра Vanemuine Брандон Александер уже давно не вызывает у местной публики удивления, и теперь люди ходят в театр, чтобы восхититься им, пишет Eesti Päevaleht.

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Индрек Таранд о высылке эстонского атташе: хорошо, что в приступе империалистической ностальгии Россия не переступила черту

Vallo Kruuser

Индрек Таранд сказал Delfi, что высылка из России военного атташе Эстонии закономерна и соответствен дипломатической практике, и выразил надежду, что вскоре ситуация нормализуется.

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Переживающий сложные времена Ханно Певкур: я ни в коем случае не считаю себя неудачником

Foto Priit Simson

В жизни Ханно Певкура (40) — не самый лучший период. Каково это, получить пинок от тех, с кем на протяжении многих лет занимался одним делом? Певкур, который через несколько дней покидает пост председателя Партии Реформ, дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказал о том, как себя чувствует.

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ФОТО: Пробравшийся на подстанцию кот оставил без электричества сотни столичных домохозяйств и погиб

Foto: Andres Putting

Сегодня в первой половине дня в связи с неполадками на подстанции на улице Висмари в Таллинне без электричества осталось около 600 домохозяйств.

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Весне дорогу: через неделю нас ждет около двадцати градусов тепла?

Foto: Annika Haas

Прогноз погоды на некоторых сайтах не моджет не радовать — уже через неделю Эстонию накроет волна тепла, и в некоторых местах температура поднимется аж до 20 градусов!

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