ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подробности происшествия в Мууга, трагическое ДТП на Сааремаа, отставка Тулеева

В субботу и воскресенье Delfi писал о подробностях пятничного происшествия в Мууга, где мужчина угрожал взорвать гранату. В субботу на Сааремаа произошло ДТП - водитель объяснил, что около него сидела 28-летняя женщина, которая по неизвестной причине вышла из автомобиля на ходу. Позже скончалась от полученных травм. Женщина была доставлена в Курессаарескую больницу, но позже скончалась от полученных травм.
Инцидент в Мууга: мужчина, обещавший взорвать гранату, отпущен на свободу. Экс-супруга и родственники обеспокоены
В пятницу вечером в отеле Dominika в Маарду мужчина угрожал взорвать гранату. Вчера он покинул арестный дом. По словам приятел его бывшей супруги, она испытывает беспокойство: что же он может еще совершить.
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ФОТО и ВИДЕО: ”Было страшно. С нами были дети, самому младшему — 10 месяцев”. Инцидент в Мууга глазами оцевидцев
За действиями мужчины, который вчера вечером в отеле Dominika в Маарду угрожал взорвать гранату, стояло желание попасть на мероприятие по случаю дня рождения сестры своей бывшей жены.
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ФОТО: На Сааремаа на обочине дороги нашли женщину без сознания. Позже она скончалась
Вчера в 20:47 обнаружили, что на Сааремаа в деревне Рео на 132 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Куресааре посреди дороги стоит автомобиль Ford Mondeo, за рулем — 46-летний пьяный мужчина.
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит в отставку
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил, что уходит в отставку. Это произошло спустя неделю после сильного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека.
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Из-за низкого уровня воды на хийумааских паромах введены ограничения по вместимости
Из-за низкого уровня воды в воскресенье, 1 апреля, на паромах, обслуживающих линию Рохукюла-Хельтермаа, введены ограничения по вместимости.
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ФОТО: ”Горячий парень из Техаса” заставляет сердца эстонских женщин биться быстрее
Ведущий солист балетной труппы театра Vanemuine Брандон Александер уже давно не вызывает у местной публики удивления, и теперь люди ходят в театр, чтобы восхититься им, пишет Eesti Päevaleht.
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Индрек Таранд о высылке эстонского атташе: хорошо, что в приступе империалистической ностальгии Россия не переступила черту
Индрек Таранд сказал Delfi, что высылка из России военного атташе Эстонии закономерна и соответствен дипломатической практике, и выразил надежду, что вскоре ситуация нормализуется.
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Переживающий сложные времена Ханно Певкур: я ни в коем случае не считаю себя неудачником
В жизни Ханно Певкура (40) — не самый лучший период. Каково это, получить пинок от тех, с кем на протяжении многих лет занимался одним делом? Певкур, который через несколько дней покидает пост председателя Партии Реформ, дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказал о том, как себя чувствует.
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ФОТО: Пробравшийся на подстанцию кот оставил без электричества сотни столичных домохозяйств и погиб
Сегодня в первой половине дня в связи с неполадками на подстанции на улице Висмари в Таллинне без электричества осталось около 600 домохозяйств.
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Весне дорогу: через неделю нас ждет около двадцати градусов тепла?
Прогноз погоды на некоторых сайтах не моджет не радовать — уже через неделю Эстонию накроет волна тепла, и в некоторых местах температура поднимется аж до 20 градусов!
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