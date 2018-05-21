ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна, королевская свадьба и майских забег

В субботу состоялась свадьба года — британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой. А в таллинне в этот же день прошел традиционный Майский забег. В воскресенье утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы были в Ласнамяэ. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.
ФОТО: В ходе масштабной операции из-за подозрительного предмета в Ласнамяэ были эвакуированы стадион, спортзал и 16 квартир
Полиция получила вызов к дому по адресу Юмера, 44 в Ласнамяэ. Из-за подозрительного предмета эвакуировали стадион, спортивный зал и первые два этажа пятиэтажного дома. Loe edasi...
ФОТО: В центре Таллинна саперы проверяли подозрительный предмет, движение нарушено
На улице Коллане в центре Таллинна, недалеко от теледома, саперы проверяли неизвестную металлическую коробку. Оказалось, что она пуста. Loe edasi...
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Майский забег на Певческом поле
Победителем традиционного Майского забега третий год подряд стала Лийна Чернов, преодолевшая дистанцию 7 км за 23.28. Loe edasi...
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты
В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл. Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: Бекхемы, Клуни, Уильямс и многие другие. Смотрите, какие звезды пришли на свадьбу Гарри и Меган
19 мая в Лондоне состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Следующую свадьбу такого размаха мы сможем увидеть лишь тогда, когда сын Уильяма и Кейт, которому сейчас 4 года, выберет себе невесту. Loe edasi...
Пассажирские автобусы из Эстонии летом не смогут въехать в Санкт-Петербург без соответствующего оборудования
Этим летом в России пройдет чемпионат мира по футболу. Среди прочих городов мировое первенство примет и Санкт-Петербург, куда из Эстонии ежедневно отправляются десятки рейсовых автобусов. В преддверии этого грандиозного события Россия установила серьезные технические требования к оснащению международных рейсов. Все ли наши перевозчики успеют выполнить их к началу чемпионата и как скажутся нововведения на пассажирах — узнала ”МК-Эстония”. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где самые высокие зарплаты? Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии
Конечно же, больше всего зарабатывают жители Харьюмаа, но на первом месте — не Таллинн. Нажмите на уезд, чтобы посмотреть данные о средней зарплате по волостям. Loe edasi...
Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Государство не воодушевлено
Лондонская фирма Aura Communities, занимающаяся недвижимостью, предложила владельцу Батарейной тюрьмы Riigi Kinnisvara сделку: купить крепость за символическую плату в 1 евро, а потом инвестировать 200 миллионов евро. RKAS же полагает, что при развитии этой недвижимости следует придерживаться правил конкурса на поставки. Loe edasi...
Евросоюз вводит новый закон, чтобы обойти санкции США
Евросоюз начал процедуру введения в действие закона, позволяющего обойти международные санкции США. Закон, принятый в 1996 году для защиты европейских компаний, работавших на Кубе, ни разу не был применен. Loe edasi...
Супруга Манга: да, Игорь — любитель женщин. А его выставили сексуальным маньяком и извращенцем
Супруга Игоря Манга Кюллики Силлинг рассказала, что она думает об обвинениях в адрес ее супруга: якобы он домогался до многих женщин. Loe edasi...