21.05.2018, 09:04

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна, королевская свадьба и майских забег


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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна, королевская свадьба и майских забег
Foto: Kristjan Järv

В субботу состоялась свадьба года — британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой. А в таллинне в этот же день прошел традиционный Майский забег. В воскресенье утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы были в Ласнамяэ. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.

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ФОТО: В центре Таллинна саперы проверяли подозрительный предмет, движение нарушено

Pommirühm Tallinnas Kollasel tänaval Foto: Hendrik Osula

На улице Коллане в центре Таллинна, недалеко от теледома, саперы проверяли неизвестную металлическую коробку. Оказалось, что она пуста.
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Майский забег на Певческом поле

Tallink Maijooks esikolmik 2018 vasakult: Luna-Aleksandra Lagoda, Liina Tšernov, Kaisa Kukk Foto: Viktor Burkivski

Победителем традиционного Майского забега третий год подряд стала Лийна Чернов, преодолевшая дистанцию 7 км за 23.28.
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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты

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ГАЛЕРЕЯ: Бекхемы, Клуни, Уильямс и многие другие. Смотрите, какие звезды пришли на свадьбу Гарри и Меган

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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна, королевская свадьба и майских забег

21.05.2018
В субботу состоялась свадьба года — британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой. А в таллинне в этот же день прошел традиционный Майский забег. В воскресенье утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы были в Ласнамяэ. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.
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