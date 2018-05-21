ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна, королевская свадьба и майских забег

ФОТО: В центре Таллинна саперы проверяли подозрительный предмет, движение нарушено

Pommirühm Tallinnas Kollasel tänaval Foto: Hendrik Osula

На улице Коллане в центре Таллинна, недалеко от теледома, саперы проверяли неизвестную металлическую коробку. Оказалось, что она пуста.

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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Майский забег на Певческом поле

Tallink Maijooks esikolmik 2018 vasakult: Luna-Aleksandra Lagoda, Liina Tšernov, Kaisa Kukk Foto: Viktor Burkivski

Победителем традиционного Майского забега третий год подряд стала Лийна Чернов, преодолевшая дистанцию 7 км за 23.28.

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты

BRITAIN-ROYALS/ Foto: Pool, REUTERS

В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл. Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии.

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ГАЛЕРЕЯ: Бекхемы, Клуни, Уильямс и многие другие. Смотрите, какие звезды пришли на свадьбу Гарри и Меган

TOPSHOT-BRITAIN-US-ROYALS-WEDDING-GUESTS Foto: ODD ANDERSEN, AFP

19 мая в Лондоне состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Следующую свадьбу такого размаха мы сможем увидеть лишь тогда, когда сын Уильяма и Кейт, которому сейчас 4 года, выберет себе невесту.

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Пассажирские автобусы из Эстонии летом не смогут въехать в Санкт-Петербург без соответствующего оборудования

Foto: OLGA MALTSEVA, AFP

Этим летом в России пройдет чемпионат мира по футболу. Среди прочих городов мировое первенство примет и Санкт-Петербург, куда из Эстонии ежедневно отправляются десятки рейсовых автобусов. В преддверии этого грандиозного события Россия установила серьезные технические требования к оснащению международных рейсов. Все ли наши перевозчики успеют выполнить их к началу чемпионата и как скажутся нововведения на пассажирах — узнала ”МК-Эстония”.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где самые высокие зарплаты? Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии

Foto: Sven Arbet

Конечно же, больше всего зарабатывают жители Харьюмаа, но на первом месте — не Таллинн. Нажмите на уезд, чтобы посмотреть данные о средней зарплате по волостям.

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