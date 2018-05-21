21.05.2018, 09:04

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна, королевская свадьба и майских забег


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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна, королевская свадьба и майских забег
Foto: Kristjan Järv

В субботу состоялась свадьба года — британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой. А в таллинне в этот же день прошел традиционный Майский забег. В воскресенье утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы были в Ласнамяэ. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.

ФОТО: В ходе масштабной операции из-за подозрительного предмета в Ласнамяэ были эвакуированы стадион, спортзал и 16 квартир

Foto: Kollaž

Полиция получила вызов к дому по адресу Юмера, 44 в Ласнамяэ. Из-за подозрительного предмета эвакуировали стадион, спортивный зал и первые два этажа пятиэтажного дома.
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ФОТО: В центре Таллинна саперы проверяли подозрительный предмет, движение нарушено

Pommirühm Tallinnas Kollasel tänaval Foto: Hendrik Osula

На улице Коллане в центре Таллинна, недалеко от теледома, саперы проверяли неизвестную металлическую коробку. Оказалось, что она пуста.
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Майский забег на Певческом поле

Tallink Maijooks esikolmik 2018 vasakult: Luna-Aleksandra Lagoda, Liina Tšernov, Kaisa Kukk Foto: Viktor Burkivski

Победителем традиционного Майского забега третий год подряд стала Лийна Чернов, преодолевшая дистанцию 7 км за 23.28.
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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты

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В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл. Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии.
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ГАЛЕРЕЯ: Бекхемы, Клуни, Уильямс и многие другие. Смотрите, какие звезды пришли на свадьбу Гарри и Меган

TOPSHOT-BRITAIN-US-ROYALS-WEDDING-GUESTS Foto: ODD ANDERSEN, AFP

19 мая в Лондоне состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Следующую свадьбу такого размаха мы сможем увидеть лишь тогда, когда сын Уильяма и Кейт, которому сейчас 4 года, выберет себе невесту.
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