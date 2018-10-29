29.10.2018, 08:35

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Первый снег, шторм и его последствия, переход на зимнее время


rus.delfi.ee
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Esimene lumi 2018 Tartumaal
Esimene lumi 2018 TartumaalFoto: Argo Ingver

Самые важные и интересные новости прошедших выходных, 27 и 28 октября, читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО читателей: Зима идет! Во многих уголках Эстонии выпал первый снег

Foto: Delfi lugeja

Сегодня во многих местах по всей Эстонии идет снег и мокрый снег. На такой снег приятнее всего смотреть из окна, сидя у камина.
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ФОТО: Таллиннские водители испугались приближения зимы и помчались менять резину

Foto: Andres Putting

Метеослужба сегодня предупреждает о сильном снегопаде, из-за чего таллиннские водители в страхе перед приближающейся зимой помчались менять шины.
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ФОТО: Под Вильянди на скользкой дороге столкнулись два автомобиля

Viljandi lähistel põrkasid kokku kaks autot Foto: Kenno Soo

Под Вильянди сегодня поле полудня из-за скользкой дороги столкнулись два автомобиля, пять человек отделались испугом.
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ФОТО: Настоящая зимняя сказка! Тарту укрыл снежный ковер

Esimene lumi 2018 Tartumaal Foto: Argo Ingver

Фотограф Delfi прошелся по Тарту и берегу Саадъярв, где была по-настоящему зимняя погода.
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Близ Осло нашли разложившийся труп, который может принадлежать эстонцу

Foto: Politsei

В Норвегии, в маленьком городе Лиер нашли труп, предположительно принадлежащий эстонцу.
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Возможно ли, что в Норвегии нашли тело пропавшего три года назад Марккуса? Следователь: я мало в это верю

Markkuse otsingul kasutatud lendlehed Võrus 2015. aastal. Foto: Marko Jakobi

Когда полиция Норвегии попросила у людей помощи, чтобы опознать найденный еще этим летом поблизости от Осло под крутым обрывом труп, им поступило одно сообщение и из Эстонии: может быть, речь идет о пропавшем три года назад в Выру Марккусе Ансберге.
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В Ляэне-Вирумаа в результате случайного выстрела погиб охотник

Foto: Tiit Blaat

В Ляэне-Вирумаа, в деревне Карула волости Хальяла погиб 65-летний мужчина, который стал жертвой случайного выстрела из охотничьего ружья.
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В волости Элва нашли привязанную к дереву раненую собаку — хозяин ни при чем?

Foto: Tartu Koduta Loomade Varjupaik

24 октября внимательные люди нашли в лесу в деревне Мяэселья волости Элва привязанную поводком к дереву раненую собаку. Поскольку ее состояние было настолько серьезным, Тартуский приют для бездомных животных сразу отвез собаку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что в собаку стреляли. Полиция для выяснения обстоятельств случившегося начала уголовное производство.
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Испорченный отпуск? В Таллиннском аэропорту около 150 человек несколько часов ждали своего рейса в Египет

Tallinna lennujaam Foto: Hendrik Osula

ТОП

По состоянию на поздний вечер пятницы рейс, который должен был стартовать из Таллиннского аэропорта в Хургаду, был отложен на несколько часов и направлявшиеся на рейс люди, как утверждается, не имели точной информации. Рейс, который должен был стартовать в 17:25, наконец улетел только в полночь.
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Владелец Weekend Festival: я узнал о долгах только пару недель назад

Weekend Festival Baltic 2018 Foto: Karli Saul/SCANPIX, Karli Saul

Сручредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) заверяет, что узнал о неоплаченных счетах и налоговой задолженности только пару недель назад.
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Осторожно! Мошенники обещают авиабилеты за 1 евро, а потом начинают ежемесячно снимать с вашего счета деньги

magnetkaardid Foto: Andres Putting

В Facebook начала распространяться липовая кампания Norwegian Airlines, где интересующимся обещают авиабилеты за 1 евро. На самом же деле человека присоединяют к платной программе, которая каждый месяц снимает с его банковского счета 50 евро, пишет Geenius.ee.
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ФОТО: Связанный с таинственным НЛО дом в Меривялья выставлен на продажу

Foto: Andres Putting

Нашумевший и даже ставший основой для сериала, который крутили по эстонскому телеканалу, расположенный в Пирита так называемый дом НЛО в Меривялья выставлен на продажу.
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Чудовищная разница: стаканчик кофе за 3 евро — скорее, правило, чем исключение, а насколько дешевле готовить кофе дома?

Teadlased on täheldanud seost kohvijoomise ja pikaealisuse vahel. Kaader Tallinn Coffee Festivalilt. Foto: Madis Veltman

Не секрет, что себестоимость ниже розничной цены, но такая разница просто ошарашивает.
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Неприятный сюрприз в новостройке в Ласнамяэ: строители сначала перепутали плитку, а новый слой плитки положили поверх другого

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Покупка квартиры в новом доме в районе Паэпарги в Ласнамяэ не предвещала беды. Однако когда строители положили в ванной не ту плитку, они решили не заморачиваться и просто положили новую плитку поверх другой. Покупателя это возмутило, а строительная фирма Merko проблемы не видит.
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"Король" приграничной торговли: цены на пиво не снизятся! Равно как и на все остальное

"Kui ausalt rääkida, eks siis ole ikka igasugust jama tehtud. Olen teinud nii head kui ka suhteliselt palju halba. Nüüd püüan rohkem head teha nii, et olen täitsa tavaline inimene. Kes ütleb, et ta on kogu elu õigesti ja eksimatult elanud, see valetab," l Sven Arbet

Глава Alko 1000 Эйнар Виснапуу, которого называют локомотивом и королем приграничной торговли, уверен, что за низкими ценами в его магазинах стоит не латвийский акциз, а жадность эстонских торговцев, пишет Maaleht.
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В американском Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. 11 человек погибли, преступник сдался полиции

Foto: Keith Srakocic, AP

Утром в субботу 27 октября преступник открыл стрельбу в синагоге Tree of Life в Питтсбурге, штат Пенсильвания, сообщает Meduza.
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ФОТО: Ночью по всей Эстонии бушевал шторм, более 9600 домохозяйств остались без электричества

Ekspress Meedia

В ночь с субботы на воскресенье над территорией Эстонии дул штормовой ветер, достигавший на берегу 29 м/с. В итоге во многих местах ветер повалил деревья и дорожные знаки, а также оставил более 9600 домохозяйств без электроэнергии.
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В Евросоюзе, возможно, в последний раз перевели часы на зимнее время

vanalinn-3 Foto: Ilmar Saabas

Страны Европейского Союза в ночь на воскресенье, 28 октября, возможно, в последний раз перевели стрелки часов на один час назад. По всей видимости, в будущем в европейских странах будет действовать летнее время.
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ГРАФИК: Рейтинг ETV+ остается стабильно низким, зрителей привлекают лишь футбольные матчи

Ekspress Meedia

Канал ETV+ впервые начал вещание три года назад — в октябре 2015 года. Все это время число зрителей канала оставалось стабильно на уровне менее одного процента. Единственным исключением являются серьезные футбольные матчи, которые транслировал ETV+.
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В Москве заочно арестован скрывающийся в Эстонии сооснователь хакерской группы "Шалтай-Болтай"

Häkker Foto: Argo Ingver

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из сооснователей хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации.
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ВИДЕО: Шок-реклама от полиции. Задержанным за превышение скорости водителям предлагают записаться в доноры органов

С четверга полиция раздает всем водителям, которых задерживает за серьезное превышение скорости, рекламные листки с предложение зарегистрировать себя донором органов в инфосистеме здравоохранения.
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ТТУ превратился в TalTech: во сколько университету обошелся ребрендинг?

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В середине сентября Таллиннский технический университет сообщил, что он больше не ТТУ, и теперь носит более интернационально понятное название TalTech. Однако сколько пришлось университету потратить на ребрендинг?
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В черный список департамента попали четыре фирмы. Чем они провинились?

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Департамент защиты прав потребителей пополнил свой черный список четырьмя фирмами. Кто они и в чем провинились?
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ФОТО и ВИДЕО: "Йокерит" вырвал победу в "Тондираба" и установил рекорд

Helsingi Jokerit - Tšerepovetsi Severstal Tondiraba jäähallis Foto: Kristjan Järv

Хоккеисты финского "Йокерита" завершили выступление в Таллинне победой над череповецкой "Северсталью" - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Решающая шайба в этом матче была заброшена на последней минуте. За ходом встречи в ледовом холле "Тондираба" наблюдали 3950 зрителей.
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ТАБЛИЦА: В каком магазине в октябре были самые низкие цены? Жесткая конкуренция вытесняет лидеров

Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket Foto: Taavi Sepp

В октябре рейтинг потребительских цен Kasulik снова возглавил магазин Grossi. Интересные изменения произошли на втором месте, которое вместо традиционной Prisma занял Coop.
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ФОТО и ВИДЕО: Хозяин, где ты? Черные кошки из Таллиннского приюта мечтают о новом доме

Октябрь — месяц черной кошки, поэтому Varjupaikade MTÜ отдает кошек черного окраса новым хозяевам бесплатно.
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