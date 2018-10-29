ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Первый снег, шторм и его последствия, переход на зимнее время
Самые важные и интересные новости прошедших выходных, 27 и 28 октября, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные и интересные новости прошедших выходных, 27 и 28 октября, читайте в нашей традиционной подборке.
Сегодня во многих местах по всей Эстонии идет снег и мокрый снег. На такой снег приятнее всего смотреть из окна, сидя у камина.
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Метеослужба сегодня предупреждает о сильном снегопаде, из-за чего таллиннские водители в страхе перед приближающейся зимой помчались менять шины.
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Под Вильянди сегодня поле полудня из-за скользкой дороги столкнулись два автомобиля, пять человек отделались испугом.
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Фотограф Delfi прошелся по Тарту и берегу Саадъярв, где была по-настоящему зимняя погода.
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В Норвегии, в маленьком городе Лиер нашли труп, предположительно принадлежащий эстонцу.
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Когда полиция Норвегии попросила у людей помощи, чтобы опознать найденный еще этим летом поблизости от Осло под крутым обрывом труп, им поступило одно сообщение и из Эстонии: может быть, речь идет о пропавшем три года назад в Выру Марккусе Ансберге.
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В Ляэне-Вирумаа, в деревне Карула волости Хальяла погиб 65-летний мужчина, который стал жертвой случайного выстрела из охотничьего ружья.
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24 октября внимательные люди нашли в лесу в деревне Мяэселья волости Элва привязанную поводком к дереву раненую собаку. Поскольку ее состояние было настолько серьезным, Тартуский приют для бездомных животных сразу отвез собаку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что в собаку стреляли. Полиция для выяснения обстоятельств случившегося начала уголовное производство.
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ТОП
По состоянию на поздний вечер пятницы рейс, который должен был стартовать из Таллиннского аэропорта в Хургаду, был отложен на несколько часов и направлявшиеся на рейс люди, как утверждается, не имели точной информации. Рейс, который должен был стартовать в 17:25, наконец улетел только в полночь.
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Сручредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) заверяет, что узнал о неоплаченных счетах и налоговой задолженности только пару недель назад.
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В Facebook начала распространяться липовая кампания Norwegian Airlines, где интересующимся обещают авиабилеты за 1 евро. На самом же деле человека присоединяют к платной программе, которая каждый месяц снимает с его банковского счета 50 евро, пишет Geenius.ee.
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Нашумевший и даже ставший основой для сериала, который крутили по эстонскому телеканалу, расположенный в Пирита так называемый дом НЛО в Меривялья выставлен на продажу.
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Не секрет, что себестоимость ниже розничной цены, но такая разница просто ошарашивает.
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Покупка квартиры в новом доме в районе Паэпарги в Ласнамяэ не предвещала беды. Однако когда строители положили в ванной не ту плитку, они решили не заморачиваться и просто положили новую плитку поверх другой. Покупателя это возмутило, а строительная фирма Merko проблемы не видит.
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Глава Alko 1000 Эйнар Виснапуу, которого называют локомотивом и королем приграничной торговли, уверен, что за низкими ценами в его магазинах стоит не латвийский акциз, а жадность эстонских торговцев, пишет Maaleht.
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Утром в субботу 27 октября преступник открыл стрельбу в синагоге Tree of Life в Питтсбурге, штат Пенсильвания, сообщает Meduza.
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В ночь с субботы на воскресенье над территорией Эстонии дул штормовой ветер, достигавший на берегу 29 м/с. В итоге во многих местах ветер повалил деревья и дорожные знаки, а также оставил более 9600 домохозяйств без электроэнергии.
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Страны Европейского Союза в ночь на воскресенье, 28 октября, возможно, в последний раз перевели стрелки часов на один час назад. По всей видимости, в будущем в европейских странах будет действовать летнее время.
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Канал ETV+ впервые начал вещание три года назад — в октябре 2015 года. Все это время число зрителей канала оставалось стабильно на уровне менее одного процента. Единственным исключением являются серьезные футбольные матчи, которые транслировал ETV+.
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Лефортовский районный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из сооснователей хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации.
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С четверга полиция раздает всем водителям, которых задерживает за серьезное превышение скорости, рекламные листки с предложение зарегистрировать себя донором органов в инфосистеме здравоохранения.
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В середине сентября Таллиннский технический университет сообщил, что он больше не ТТУ, и теперь носит более интернационально понятное название TalTech. Однако сколько пришлось университету потратить на ребрендинг?
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Департамент защиты прав потребителей пополнил свой черный список четырьмя фирмами. Кто они и в чем провинились?
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Хоккеисты финского "Йокерита" завершили выступление в Таллинне победой над череповецкой "Северсталью" - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Решающая шайба в этом матче была заброшена на последней минуте. За ходом встречи в ледовом холле "Тондираба" наблюдали 3950 зрителей.
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В октябре рейтинг потребительских цен Kasulik снова возглавил магазин Grossi. Интересные изменения произошли на втором месте, которое вместо традиционной Prisma занял Coop.
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Октябрь — месяц черной кошки, поэтому Varjupaikade MTÜ отдает кошек черного окраса новым хозяевам бесплатно.
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