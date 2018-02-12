ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Первые медали Олимпиады, обмен Райво Суси и крушение самолета в России

В субботу осужденного в РФ за шпионаж Райво Суси обменяли на российского шпиона Артема Зинченко. В воскресенье в Подмосковье потерпел крушение пассажирский человек, на борту которого был 71 человек. Также Delfi внимательно следил за ОИ-2018. Обо всех событиях выходных читайте в нашей подборке.

ФОТО и ВИДЕО: В России потерпел крушение пассажирский самолет: на борту находился 71 человек

RUSSIA-AIRPLANE/CRASH Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

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ВИДЕО КАПО: Осужденного в РФ за шпионаж Райво Суси обменяли на российского шпиона Артема Зинченко

С сегодняшнего дня снова находится в Эстонии предприниматель Райво Суси, который в декабре был осужден в России за шпионаж на 12 лет. Его выдача Эстонии состоялась в порядке взаимной выдачи между государствами, его обменяли на гражданина России. Суси заверяет, что в настоящее время его состояние хорошее и для беспокойства нет причины, подтверждает его представитель, присяжный адвокат Айвар Пильв.

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ФОТО: Первое золото Олимпиады-2018 досталось Швеции

OLYMPICS-2018-XCTY-W-SKIA/ Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

30-летняя шведка Шарлотта Калла выиграла первое золото Олимпиады-2018 в Пхенчане. В лыжном скиатлоне со сменой лыж (7,5 км+7,5 км) она опередила чемпионку предыдущих Игр на этой дистанции норвежку Марит Бьорген (+7,8). Бронзовым призером стала финская гонщица Криста Пярмакоски (+10,1).

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ФОТО: Суперсенсация в биатлоне: Фуркад и Бе остались без медалей

Arnd Peiffer Foto: TOBY MELVILLE, REUTERS

Сенсационные результаты принесла спринтерская гонка биатлонистов на 10 км в олимпийском Пхенчхане. Лидеры Кубка мира француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бе на первой стрельбе промахнулись по три раза и остались за чертой призеров.

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ФОТО: Фантастика! Попавший в завал норвежец выиграл золото Олимпиады

CCOUNTRY-OLY-2018-PYEONGCHANG Foto: ODD ANDERSEN, AFP

Тройную победу в лыжном скиатлоне на 30 км одержали норвежские гонщики. Золотую медаль неожиданно завоевал 24-летний Симен Крюгер, который в самом начале гонки спровоцировал завал с участием двух российских лыжников.

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ФОТО: Уроженка Эстонии дебютировала на Олимпиаде за Россию

FSKATING-OLY-2018-PYEONGCHANG Foto: MLADEN ANTONOV, AFP

Выступлением спортивных пар с произвольной программой завершился второй день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2018.

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Медведева установила мировой рекорд в командном турнире Олимпиады

FSKATING-OLY-2018-PYEONGCHANG Foto: MLADEN ANTONOV, AFP

Завершилась первая часть командного турнира фигуристов. Последний вид короткой программы выиграла российская одиночница Евгения Медведева, установившая новый мировой рекорд - 81,06.

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Чиновница самовольно внесла изменения в программу распределения судебных дел и была уволена

Kohtupidamine ei pea mitte ainult olema, vaid ka paistma õiglane. Fotol on Liivalaia kohtumaja. Foto: Priit Simson

Прошлой весной руководителю канцелярии по уголовным делам Дома суда на Лийвалайа Кайрит Миккин показалось, что программа, призванная случайным образом распределять судебные дела между судьями, неисправна. Она решила самостоятельно ее починить и внесла изменения, не оповестив председателя суда, за что лишилась должности, пишет Eesti Päevaleht.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Проект Рейди теэ: какие изменения внесли по предложению активистов?

Ekspress Meedia

Переговоры по проекту Рейди теэ между Таллинном и группой Merelinna kaitseks ("В защиту морского города") продолжались почти два месяца. Наконец к предложениям защитников морского побережья прислушались и внесли небольшие изменения в проект.

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ВИДЕО: На перекрестке Хобуяама красный свет водителям не помеха

Вчера один таллиннский водитель опубликовал в социальной сети видео со своего видеорегистратора, на котором видно, как на перекрестке Хобуяама многие водители игнорируют красный свет и проезжают перекресток, подвергая опасности других участников движения.

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ГРАФИК: В какой из стран Балтии государство забирает из зарплаты работников больше всего?

100-eurone Foto: Anni Õnneleid

Эстонские работники по сравнению с латвийскими и литовскими обложены налогами меньше всего. Самая большая налоговая нагрузка — в Латвии.

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Что произошло с ценами на топливо в Таллинне, Риге и Вильнюсе за неделю?

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллинне и Вильнюсе понизились, в Риге не изменились, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

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Преподаватель русского языка: русские в Эстонии — отдельный феномен

Rahvusvaheline üritus Totaalne etteütlus Foto: Rauno Volmar

”Учительская газета” публикует интервью журналиста и переводчика Аарне Рубена с председателем Союза учителей русского языка и литературы Еленой Моисеевой, преподающей в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее. По словам специалиста, количество уроков родной литературы в русских гимназиях недостаточно, а русские в Эстонии представляют собой отдельный феномен — нечто среднее между русскими и эстонцами.

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ФОТО С МЕСТА: Пьяный мужчина размахивал пневматическим оружием в казино у Балтийского вокзала

Politsei pidas kinni Balti jaama lähedal asuvas kasiinos õhkrelvaga vehkinud mehe Foto: Taavi Sepp

Полиция сегодня вечером задержала пьяного мужчину, размахивавшего пневматическим оружием в расположенном близ Балтийского вокзала в Таллинне казино.

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ВИДЕО: На автозаправке Circle K произошла драка

Сегодня рано утром на бензозаправке Circle K на окраине Таллинна произошла драка с участием двух мужчин и одной женщины.

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ВИДЕО: Молодой человек взял с витрины магазина товар и ”забыл” положить обратно

Сегодня в группе Facebook Märgatud24 Pärnus было опубликовано видео кражи, произошедшей в магазине мобильных телефонов в торговом центре Kaubamajakas.

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Колумнист: концерт советской музыки помог бы восполнить пробел в умах молодежи

Колумнист Март Пукк высказывается на страницах Eesti Päevaleht в защиту директора Гимназии Густава Адольфа Хендрика Агура, решившего провести концерт музыки советских времени и вызвавшего тем самых осуждение общественности.

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ФОТО: Ожидание vs реальность. Потребителя возмутил действительный вид замороженной пиццы

Lugeja foto

Читатель Delfi рассказал, как после длинного трудового дня решил купить в магазине на ужин замороженную пиццу, но был шокирован несоответствием изображения на упаковке и содержимого.

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