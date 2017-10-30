ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Переход на зимнее время и смерть студента в Тарту

Ну как, уже отошли от перевода часов? Теперь самое время привести себя в курс всего, что произошло на выходных. Читайте все самые главные новости, хорошие и плохие.

Пропавший в Тарту молодой человек найден мертвым

Argo Ingver

Лыунаская префектура сообщила, что сегодня ночью в районе Раади в Тарту в кустах было найдено тело пропавшего на днях 20-летнего Ренета.

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Администрация общежитий: погибший молодой человек мог бы обратиться за помощью в соседнее здание

Narva mnt 27 on esiplaanil, Narva mnt 25 tagaplaanil Foto: Argo Ingver

По слова представителя администратора тартуских общежитий MTÜ Tartu Üliõpilasküla Яаники Ханго, найденный сегодня мертвым на пустыре Ренет мог бы после того, как не смог зайти в общежитие, попросить помощи в соседнем здании.

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С парома Таллинн-Стокгольм упал в воду гражданин Эстонии: поиски успехом не увенчались

Foto: Andres Putting

Недалеко от главного города Аландских островов Мариехамна идут работы по поиску человека, упавшего в воду с курсирующего между Таллинном и Стогкольмом парома Victoria I.

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Как Константин Пятс ласнамяэсцев отругал и другие истории Ласнамяэ начала прошлого века

Foto: Tallinna linnaarhiiv

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. На самом деле люди здесь жили тысячелетиями. Роберт Нерман в основательном исследовании ”Ласнамяэ” (1998) описал несколько историй, которые дают живую картину бытования района в годы первой Эстонской Республики.

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Певец и учитель: сокрытие сексуальной ориентации — отголосок советского прошлого

Bert Pringi oma kahe lemmiku, 12-aastase varjupaigast võetud foksterjeri Maxi ja kaheksa-aastase haski Bocaga Kalamaja pargis jalutamas Foto: Ilmar Saabas

Певец и учитель пения Берт Принги, гей и отец трехлетнего сына, дал изданию Eesti Päevaleht откровенное интервью, в котором рассказал о своей жизни человека нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Не забыли перевести часы? Эстония перешла на зимнее время

В ночь на воскресенье, 29 октября, в 4 часа Эстония перешла на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад.

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Эстонка в Каталонии: люди пили пиво, пели, танцевали и радовались

Foto: Emilio Morenatti, AP

Находящаяся в Каталонии на практике эстонка Марлеэн Валдмаа рассказала, что, услышав о провозглашении независимости, отправилась к зданию правительства, где народ отмечал это событие.

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ФОТО И ВИДЕО: В Барселоне сотни тысяч жителей вышли на митинг против независимости Каталонии

Около 300 тысяч человек вышли на марш за сохранение единства Испании на улицы Барселоны, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Би-би-си”.

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ФОТО DELFI: В Таллинне и в Тарту близкие погибшего студента возложили цветы и зажгли свечи

Foto: Anni Õnneleid

Ранним утром субботы в Тарту полицейские нашли тело пропавшего 20-летнего студента Ренета Йоозепа. Вчера вечером Таллиннская реальная школа призвала родственников и близких возложить цветы и зажечь свечи в память о ее погибшем выпускнике.

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ГРАФИК: Вероятный путь наркотического вещества до побережья Лохусалу

Наркотическое вещество, обнаруженное в большом количестве в минувшие выходные на побережье Лохусалу, является кокаином — таковы данные экспресс-теста. Студенты ТТУ проанализировали возможный путь: как вещество прибило к берегу. Смотрите график!

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ФОТО: Архитектурные жемчужины Эстонии, которые мы навсегда потеряли

Эстония знает много примеров, когда прекраснейшие образцы архитектурных стилей разных эпох были уничтожены и разрушены.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: В постсоветской Эстонии открылся первый секс-шоп

В начале 1990-х в обществе стали стремительно происходить изменения в самых различных областях. Много перемен ожидало народ и на эротическом поприще: магазины, журналы, игрушки и звезды — все, о чем в СССР вслух не говорилось.

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Женщина, спрыгнувшая с палубы парома на Вормси, объявлена пропавшей без вести

Vormsi uue laeva Ormsö pidulik üleandmine Foto: Eduard Laur

Две с половиной недели назад с парома, курсирующего между материком и островом Вормси, пропала женщина. Она до сих пор не найдена.

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Магазин Kotka в Ласнамяэ — первый советский супермаркет?

Foto: Eesti Arhidektuurimuuseum

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Теоретически в магазине Kotka можно было купить все, двуязычные указатели направляют как к продовольственным, так и к промышленным товарам. По слухам, это был первый советский супермаркет.

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До конца октября будет сыро и промозгло. А потом погода улучшится

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

Синоптики pogoda.ee обещают, что такая погода продлится лишь до вторника, а в среду будет без остадком. Поживем — увидим.

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