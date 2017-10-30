ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Переход на зимнее время и смерть студента в Тарту

Ну как, уже отошли от перевода часов? Теперь самое время привести себя в курс всего, что произошло на выходных. Читайте все самые главные новости, хорошие и плохие.
Пропавший в Тарту молодой человек найден мертвым
Лыунаская префектура сообщила, что сегодня ночью в районе Раади в Тарту в кустах было найдено тело пропавшего на днях 20-летнего Ренета.
Loe edasi...
Администрация общежитий: погибший молодой человек мог бы обратиться за помощью в соседнее здание
По слова представителя администратора тартуских общежитий MTÜ Tartu Üliõpilasküla Яаники Ханго, найденный сегодня мертвым на пустыре Ренет мог бы после того, как не смог зайти в общежитие, попросить помощи в соседнем здании.
Loe edasi...
С парома Таллинн-Стокгольм упал в воду гражданин Эстонии: поиски успехом не увенчались
ТОП
Недалеко от главного города Аландских островов Мариехамна идут работы по поиску человека, упавшего в воду с курсирующего между Таллинном и Стогкольмом парома Victoria I.
Loe edasi...
Как Константин Пятс ласнамяэсцев отругал и другие истории Ласнамяэ начала прошлого века
С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. На самом деле люди здесь жили тысячелетиями. Роберт Нерман в основательном исследовании ”Ласнамяэ” (1998) описал несколько историй, которые дают живую картину бытования района в годы первой Эстонской Республики.
Loe edasi...
Певец и учитель: сокрытие сексуальной ориентации — отголосок советского прошлого
Певец и учитель пения Берт Принги, гей и отец трехлетнего сына, дал изданию Eesti Päevaleht откровенное интервью, в котором рассказал о своей жизни человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Loe edasi...
Не забыли перевести часы? Эстония перешла на зимнее время
В ночь на воскресенье, 29 октября, в 4 часа Эстония перешла на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад.
Loe edasi...
Эстонка в Каталонии: люди пили пиво, пели, танцевали и радовались
Находящаяся в Каталонии на практике эстонка Марлеэн Валдмаа рассказала, что, услышав о провозглашении независимости, отправилась к зданию правительства, где народ отмечал это событие.
Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: В Барселоне сотни тысяч жителей вышли на митинг против независимости Каталонии
Около 300 тысяч человек вышли на марш за сохранение единства Испании на улицы Барселоны, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Би-би-си”.
Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Таллинне и в Тарту близкие погибшего студента возложили цветы и зажгли свечи
Ранним утром субботы в Тарту полицейские нашли тело пропавшего 20-летнего студента Ренета Йоозепа. Вчера вечером Таллиннская реальная школа призвала родственников и близких возложить цветы и зажечь свечи в память о ее погибшем выпускнике.
Loe edasi...
ГРАФИК: Вероятный путь наркотического вещества до побережья Лохусалу
Наркотическое вещество, обнаруженное в большом количестве в минувшие выходные на побережье Лохусалу, является кокаином — таковы данные экспресс-теста. Студенты ТТУ проанализировали возможный путь: как вещество прибило к берегу. Смотрите график!
Loe edasi...
ФОТО: Архитектурные жемчужины Эстонии, которые мы навсегда потеряли
Эстония знает много примеров, когда прекраснейшие образцы архитектурных стилей разных эпох были уничтожены и разрушены.
Loe edasi...
АРХИВНЫЕ КАДРЫ: В постсоветской Эстонии открылся первый секс-шоп
В начале 1990-х в обществе стали стремительно происходить изменения в самых различных областях. Много перемен ожидало народ и на эротическом поприще: магазины, журналы, игрушки и звезды — все, о чем в СССР вслух не говорилось.
Loe edasi...
Женщина, спрыгнувшая с палубы парома на Вормси, объявлена пропавшей без вести
Две с половиной недели назад с парома, курсирующего между материком и островом Вормси, пропала женщина. Она до сих пор не найдена.
Loe edasi...
Магазин Kotka в Ласнамяэ — первый советский супермаркет?
С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Теоретически в магазине Kotka можно было купить все, двуязычные указатели направляют как к продовольственным, так и к промышленным товарам. По слухам, это был первый советский супермаркет.
Loe edasi...
До конца октября будет сыро и промозгло. А потом погода улучшится
Синоптики pogoda.ee обещают, что такая погода продлится лишь до вторника, а в среду будет без остадком. Поживем — увидим.
Loe edasi...