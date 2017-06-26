ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Парад в Раквере и празднование Ивановой ночи

Вот и подошли к концу трехдневные выходные, и жителям Эстонии приходится возвращаться на работу. Читайте главные новости праздничных выходных — о казусе на параде в честь Дня победы, последствиях празднования "Ивановки" и ценах 1991 года. Не пропустите также видеорепортаж с очистительной станции Пальяссааре.

ФОТО DELFI: В Раквере прошел парад в честь Дня победы в Освободительной войне

Foto: Rauno Volmar

Кайтселийт проводит в Раквере парад, приуроченный к 23 июня, когда в Эстонии отмечается День победы в Выннуской битве — решающем сражении в Освободительной войне.

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ВИДЕО DELFI: Участники парада в Раквере забыли, как правильно обращаться к Кальюлайд

Сегодня в Раквере прошел парад в честь Дня победы в Освободительной войне, ставший для Керсти Кальюлайд первым на посту президента Эстонии. Не обошлось и без небольшого казуса.

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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Как на Пальяссааре очищают воду от того, что таллиннцы выбрасывают в канализацию

В первом квартале этого года на очистной станции Пальяссааре из сточных вод было извлечено почти на 40% больше объема мусора, чем в прошлом году за тот же период. Выбрасывают — все! Даже то, что на первый взгляд просто не поместится в трубу.

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ВИДЕО: Блогер Варламов о самом уродливом доме в Нарве, ”запрещенке”, мусоре на нарвских улицах

Популярный российский блогер Илья Варлдамов выложил в своем блоге два видео, снятые во время недавнего визита в Нарву и Ивангород, полностью посвященные Нарве.

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КАДРЫ С ВОЗДУХА: Российский истребитель пролетел над Балтикой в 1,5 метрах от самолета-разведчика НАТО

US-RUSSIA-MILITARY Foto: MASTER SGT. CHARLES LARKIN SR, AFP

Министерство обороны США опубликовало кадры, на которых видно, как российский истребитель пролетает в опасной близости от американского самолета-разведчика.

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ФОТО: В Вильяндиском уезде погиб 16-летний водитель кроссового автомобиля

Õnnetus Viljandimaal Foto: PPA

В субботу в Вильяндиском уезде в результате ДТП погиб 16-летний водитель кроссового автомобиля, передает rus.err.ee.

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ФОТО DELFI: Эстония жжет! В Иванову ночь во всех уголках страны было жарко

Haapsalu jaanituli 2017 Foto: Pressimaterjal

Сегодня ночью все прогрессивные эстоноземельцы гуляли по случаю Ивановой ночи и Jaanipäev. Как следует из фото и видео Delfi, по всей стране было действительно жарко.

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Ратас — испанской газете: политические отношения между Эстонией и Россией нулевые

Peaminister Jüri Ratas Foto: Tiit Blaat

Премьер-министр Юри Ратас дал одной из самых читаемых газет Испании El País интервью, в котором, среди прочего, интересовались отношениями между Эстонией и Россией.

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Хроника Яанова дня: десятки пьяных водителей, два ДТП с пострадавшими

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

В общих чертах прошедший спокойно Яанов день омрачила задержание десятков употреблявших алкоголь водителей.

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Автомобиль въехал в толпу людей в английском Ньюкасле

Briti politsei Foto: Olivia Harris, Reuters

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей в английском Ньюкасле.

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ГРАФИК: Сколько денег уходило на жилье в 1991 году, и сколько уходит сейчас

Kortermajad Foto: Hendrik Osula

До прихода кроны, в 1991 году, когда средняя зарплата была 711 рублей, квартплата составляла мизерную долю от дохода. В 2017 году, когда средняя зарплата равна 1153 евро, на квартплату приходится тратить больше трети заработка.

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ГРАФИК: До введения кроны и сейчас — как изменились цены на продукты

Toidukaupade hinnad Rimis Foto: Tiit Blaat

В 1991 году до прихода кроны цены на продукты питания были местами в сотни раз ниже сегодняшних. Меньше была и средняя месячная зарплата, и в том же году ввели первый 7-процентный налог с оборота, который уже к концу 1992 года поднялся до 20%.

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