ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Отпуск Кальюлайд, празднование Масленицы и нужен ли Эстонии президент?

Естественно, на выходных больше всего обсуждался президентский прием, который для Керсти Кальюлайд стал первым на посту президента. Масло в огонь подлило то, что Кальюлайд после приема улетела в отпуск, а Сийм Каллас выдал идею, что Эстонии не нужен президент. Читайте самые важные новости, которые вы могли пропустить!

Президент Керсти Кальюлайд улетела отдыхать во Францию

Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja härra Georgi-Rene Maksimovski Foto: Tiit Blaat

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в семейный отпуск и сейчас находится во Франции.

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ТАЙМЛАПС-ВИДЕО: Смотрите, что происходило на площади Вабадузе до, во время и после парада

В пятницу в Таллинне на площади Вабадузе прошел парад в честь 99-й годовщины Эстонской Республики, в котором принимали участие более тысячи военнослужащих Сил обороны, Кайтселийта, Академии внутренней безопасности и сил обороны других стран.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Эти наряды c президентского приема обсуждают все

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Вечером 24 февраля в театре "Эстония" прошел первый президентский прием новой главы государства Керсти Кальюлайд по случаю 99 годовщины республики. На примем было приглашено более 500 известных эстонских личностей вместе со своими спутниками или спутницами.

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ФОТО DELFI: Рыйвас ушел с президентского приема и организовал вечеринку у себя дома

Taavi Rõivas pidas oma kodus EV99 eel ja järelpidu Foto: Karli Saul

24 февраля в Таллинне в театре “Эстония” прошел первый президентский прием новой главы государства Керсти Кальюлайд по случаю 99 годовщины республики. Депутат Рийгикогу Таави Рыйвас надолго на приеме не задержался — он отправился домой, где вместе с супругой Луизой Вярк устроили свою вечеринку по поводу празднования Дня независимости.

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Литва и Эстония рассматривают возможность создания трибунала по преступлениям коммунизма

kommunism Foto: VASILY MAXIMOV, AFP

Министерство юстиции Литвы получило предложение Министерства юстиции Эстонии начать консультации об учреждении международного трибунала по расследованию преступлений коммунизма, сообщаетru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

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ФОТО и ВИДЕО: В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова, Касьянова облили зеленкой

Foto: Ivan Sekretarev, AP

В Москве прошел марш памяти политика Бориса Немцова, убитого два года назад на мосту около Кремля. Шествие стартовало от Страстного бульвара и прошло до проспекта Сахарова.

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Сийм Каллас: в настоящий момент президент нам не нужен

Siim Kallas Foto: Tiit Blaat

Эстонский политик Сийм Каллас (68) потихоньку восстанавливается после перенесенной операции на сердце. Недавно он был прооперирован из-за угрозы инфаркта. Накануне Дня независимости, Каллас дал интервью Eesti Päevaleht. В частности, политик заявил, что институт президентства в Эстонии нужно упразднить.

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Рейнсалу об идее Калласа: для маленького государства это может оказаться непоправимо опасным

Urmas Reinsalu Foto: Andres Putting

Министр юстиции Урмас Рейнсалу считает, что идея Сийма Каллас об объединении должности президента и премьер-министра неразумна, потому что в таком случае придется менять всю конституционную систему. Кроме того, это принесет с собой больше коррупции и популизма.

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Вакра: нам следует радоваться, что президентом избрали Кальюлайд, а не Калласа

Rainer Vakra Foto: Andres Putting

Социал-демократ Райнер Вакра не согласен с критическими высказываниями Сийма Калласа в отношении президента Керсти Кальюлайд.

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ФОТО: Тайна президентской речи: Кальюлайд считывала текст с телесуфлера

Kaks teleprompteri ekraani on kõnet pidama minevast Kaljulaidist vasakul ja paremal Foto: Ilmar Saabas

Речь Керсти Кальюлайд 24 февраля в национальной опере ”Эстония” была исключительной с той точки зрения, что впервые президент Эстонии использовал для своего выступления телесуфлер.

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ФОТО: Жители Ляэнемере могут вздохнуть свободно: "покрытые слоем пыли квартиры" — в прошлом

Läänemere tee 31, Tallinna, lammutatakse vana koolimaja Foto: Karli Saul

В столичном районе Ласнамяэ месяц шли работы по сносу здания школы на улице Ляэнемере, а жители близлежащих домов испытывали неудобство в связи с образовавшейся в результате этого пылью.

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ФОТО: В Ласнамяэ с размахом отметили Масленицу

Lasnamäe linnaosavalitsus

В субботу, 25 февраля, в парке Паэ управа района Ласнамяэ организовала празднование Масленицы. Гостей приветствовали старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, мэр города Маарду Владимир Архипов и старейшина Кристийне Вадим Белобровцев, передает пресс-служба района.

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Впервые в истории: почему муж Кальюлайд не стал патроном Детской деревни SOS?

Foto: Alar Truu (Õhtuleht)

Впервые с момента восстановления независимости Эстонии патроном SOS Lasteküla (Детская деревня SOS) станет не супруг действующего президента страны, а "человек извне" (Кристи Каллас).

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