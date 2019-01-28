ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Ограбление с топором в Тарту, единый тариф на российскую визу и кража из Третьяковки

”В Новый год к нам пришла подружка нашей дочери, — рассказывает жительница Таллинна, Кристина. — И, как потом выяснилось, с ними начал переписываться Артур Айбетов, которого уже судили за педофилию, пишет "МК-Эстония".

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ГАЛЕРЕЯ: Белые медведи наслаждаются жизнью, а лев прячется в тепле. Что происходит в зоопарке зимой

Loomaaias 25.01.2019 Foto: Andres Putting

Пока большинство жителей Эстонии прячется от холода в теплых квартирах, животные в зоопарке вынуждены зимовать на виду у всех. Наш фотограф наведался в зоопарк и посмотрел, кому погода по душе, а кто прячется от снега и камер.

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"Рвота может отражать, что свекровь против рождения ребенка". В эстонских больницах беременным активно раздают странную литературу

Foto: Madis Veltman

В Эстонии ждущим ребенка женщинам раздали примерно 40 000 экземпляров книг, в которых среди прочего учат лечить малыша гомеопатическими средствами, пишет Eesti Päevaleht.

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Самолет Nordica, на борту которого был Юри Ратас, вернулся в Копенгаген из-за неисправностей

ФОТО: Nordica

Самолет эстонской фирмы Nordica вчера вечером не смог долететь до Таллинна из-за неисправностей, пассажиров доставили обратно в Копенгаген. Сообщается, что на борту был и премьер-министр Юри Ратас, который возвращался с экономического форума в Давосе.

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ФОТО И ВИДЕО: В Тарту подростки попытались обворовать магазин с помощью топора, ножа и игрушечного оружия

Около пол 10 вечера 25 января в Тарту произошла попытка ограбления. 12-летний мальчик и 17-летний подросток, вооружившись топором, ножом и игрушечным оружием, попытались обворовать магазин Selver, но охранник и посетители задержали нарушителей.

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МИД России вводит единый тариф на российскую визу

Scanpix / Valery Sharifulin/TASS

До этого времени для граждан различных стран мира действовали разные ставки визовых тарифов, обычно основанные на принципе взаимности. Новый закон изменил это положение.

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ФОТО: Тянак пробился на призовой подиум Ралли Монте-Карло

Monte Carlo ralli 2019 laupäev Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Прекрасно провел заключительный день Ралли Монте-Карло эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Выиграв два утренних заезда он поднялся на третье место. Победителем первого этапа чемпионата мира стал действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье ("Ситроен").

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Юрист объясняет: родитель ушел из семьи и не платит алиментов. Как защититься от его требований в будущем?

Читатель спрашивает: что уже сегодня должен сделать ребенок, если один из его родителей ушел из семьи и алиментов не платит, чтобы в будущем не получить от него никаких требований (счетов от дома призрения, обязанностей опекунства и т. п.)?

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Нарушено железнодорожное сообщение с Тарту: поезд сбил лося

Balti jaam Foto: Rauno Volmar

Как сообщает Elron, движение поездов в восточном направлении нарушено из-за аварии на железной дороге. Поезд сбил лося.

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Смертельно больная эстонка, которая решилась на эвтаназию, пожертвовала крупную сумму денег благотворительному фонду