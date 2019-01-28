ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Ограбление с топором в Тарту, единый тариф на российскую визу и кража из Третьяковки

В Тарту подростки попытались обворовать магазин с помощью топора, ножа и игрушечного оружия. МИД России вводит единый тариф на российскую визу. Из Третьяковской галереи похитили картину Куинджи "Ай-Петри. Крым". Тянак пробился на призовой подиум Ралли Монте-Карло. Поезд Таллинн-Тарту сбил лося — и другие важные новости выходных.
ГАЛЕРЕЯ: На Ратушной площади торжественно открыли Солнечный лабиринт
Родители тревожатся: осужденный за педофилию переписывается с их детьми. Полиция уверяет, что держит его под контролем
”В Новый год к нам пришла подружка нашей дочери, — рассказывает жительница Таллинна, Кристина. — И, как потом выяснилось, с ними начал переписываться Артур Айбетов, которого уже судили за педофилию, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: Белые медведи наслаждаются жизнью, а лев прячется в тепле. Что происходит в зоопарке зимой
Пока большинство жителей Эстонии прячется от холода в теплых квартирах, животные в зоопарке вынуждены зимовать на виду у всех. Наш фотограф наведался в зоопарк и посмотрел, кому погода по душе, а кто прячется от снега и камер. Loe edasi...
"Рвота может отражать, что свекровь против рождения ребенка". В эстонских больницах беременным активно раздают странную литературу
Самолет Nordica, на борту которого был Юри Ратас, вернулся в Копенгаген из-за неисправностей
Самолет эстонской фирмы Nordica вчера вечером не смог долететь до Таллинна из-за неисправностей, пассажиров доставили обратно в Копенгаген. Сообщается, что на борту был и премьер-министр Юри Ратас, который возвращался с экономического форума в Давосе. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: В Тарту подростки попытались обворовать магазин с помощью топора, ножа и игрушечного оружия
Около пол 10 вечера 25 января в Тарту произошла попытка ограбления. 12-летний мальчик и 17-летний подросток, вооружившись топором, ножом и игрушечным оружием, попытались обворовать магазин Selver, но охранник и посетители задержали нарушителей. Loe edasi...
МИД России вводит единый тариф на российскую визу
До этого времени для граждан различных стран мира действовали разные ставки визовых тарифов, обычно основанные на принципе взаимности. Новый закон изменил это положение. Loe edasi...
ФОТО: Тянак пробился на призовой подиум Ралли Монте-Карло
Прекрасно провел заключительный день Ралли Монте-Карло эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Выиграв два утренних заезда он поднялся на третье место. Победителем первого этапа чемпионата мира стал действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье ("Ситроен"). Loe edasi...
Юрист объясняет: родитель ушел из семьи и не платит алиментов. Как защититься от его требований в будущем?
Читатель спрашивает: что уже сегодня должен сделать ребенок, если один из его родителей ушел из семьи и алиментов не платит, чтобы в будущем не получить от него никаких требований (счетов от дома призрения, обязанностей опекунства и т. п.)? Loe edasi...
Нарушено железнодорожное сообщение с Тарту: поезд сбил лося
Как сообщает Elron, движение поездов в восточном направлении нарушено из-за аварии на железной дороге. Поезд сбил лося. Loe edasi...
Смертельно больная эстонка, которая решилась на эвтаназию, пожертвовала крупную сумму денег благотворительному фонду
Недавно передача Pealtnägija (Очевидец) на телеканале ETV сделала сюжет про страдающую неизлечимой болезнью 47-летнюю эстонку, которая получила в швейцарской клинике разрешение на эвтаназию. Loe edasi...
Председатель Украинского землячества Эстонии Евген Цыбуленко: я не хотел бы видеть Зеленского президентом Украины
Из Третьяковской галереи похитили картину Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Министерство культуры РФ подтверждает, что из Третьяковской галереи пропало одно из полотен Куинджи. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Минкультуры со ссылкой на слова директора Департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова. Loe edasi...
Умер французский композитор Мишель Легран
Известный французский композитор, пианист и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни, сообщает газета Monde со ссылкой на пресс-атташе музыканта, передают РИА Новости. Loe edasi...