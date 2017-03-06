ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ : Несостоявшийся ”переворот” в ОЛПЭ и финал Eesti Laul

В субботу в Таллинне состоялся съезд Объединенной левой партии Эстонии, на котором была принята генеральная линия и избраны новые руководители партии.
На месте был и корреспондент Delfi. Другой корреспондент вышел на улицы Ласнамяэ и выяснил, что знают жители города о ”конкурентах” Сависаара. Кроме того, в субботу прошел финал музыкального конкурса Eesti Laul, на котором определится исполнитель, который будет представлять Эстонию на "Евровидении".
Также в субботу вечером завершился финал Eesti Laul 2017. Смотрите, кто одержал победу, и как прошел сам конкурс и его афтерпати. Не пропустите также новый юмористический ролик от "Вечернего Таллинна" — на этот раз о саге Тоомаса Хендрика Ильвеса и EAS.
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ФОТО DELFI: "А если кто-то умрет?" Объединенная левая партия Эстонии выбирала новое руководство
Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке прошел съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором была принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии.
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Член ОЛПЭ — корреспонденту Delfi: а вы еще не в нашей партии?
Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке прошел съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором была принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии. Во время интервью член ОЛПЭ Лили Жайворонская поинтересовалась у корреспондента Delfi: а вы еще не в нашей партии?
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Валев Калд: нам удалось убедить людей в нашей правоте, а не избежать переворота
Сегодня в Таллинне состоялся съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). В качестве председателя ОЛПЭ был переизбран Валев Калд. В интервью Delfi Калд признал, что дискуссия во время проведения съезда была бурная, но к консенсусу все же пришли.
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”Что-то знакомое…Какие-то наши деятели”. В Ласнамяэ Юферева и Рийбе обогнали Сависаара. Но знают ли их таллиннцы?
В понедельник Эдгар Сависаар был избран в правление Ласнамяэского округа Центристской партии, однако голосов он собрал немного, уступив старейшине района Марии Юферевой и даже заместителю старейшины Яанусу Рийбе.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Несостоявшийся ”переворот” в ОЛПЭ, опрос ласнамяэсцев, "русская карта" и рост цен
В субботу в Таллинне состоялся съезд Объединенной левой партии Эстонии, на котором была принята генеральная линия и избраны новые руководители партии. На месте был и корреспондент Delfi. Другой корреспондент вышел на улицы Ласнамяэ и выяснил, что знают жители города о ”конкурентах” Сависаара. Кроме того, сегодня проходит финал музыкального конкурса Eesti Laul, на котором определится исполнитель, который будет представлять Эстонию на "Евровидении". Читайте нашу традиционную подборку самых интересных новостей:
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ГРАФИКИ: Национальный вопрос перед выборами. Ласнамяэ — район, важный для всех?
В Таллинне эстонцы и русские сосредоточены по разным районам, поэтому на предстоящих выборах в органы местного самоуправления для, к примеру, Центристской партии большое значение имеет именно Ласнамяэ, для всех остальных — Кесклинн, Мустамяэ и Нымме. Однако, выясняется, что и им не стоит списывать Ласнамяэ со счетов.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каких магазинах закупаться дешевле всего
Цены на товары в мартовской потребительской корзине подтверждают тенденцию к росту, а разница в стоимости самой дешевой и самой дорогой корзины составила почти 10 евро.
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В Эстонии заметно подорожали молоко, мясо и рыба
Основные продукты питания в последние месяцы сильно подорожали — сегодня цены на мясо, рыбу и молоко значительно выше по сравнению с прошлым годом.
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В Харьюмаа пристрелили волка и волчицу, пытавшихся загрызть сторожевого пса
В Харьюмаа застрелили двух волков, которые несколько дней подряд пробирались во двор дома и нападали на находившуюся на привязи сторожевую собаку.
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ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН DELFI: На “Евровидение-2017” от Эстонии поедут Койт Тооме и Лаура
4 марта в Saku Suurhall состоялся финал песенного конкурса Eesti Laul, победителем которого стали Койт Тооме и Лаура. Именно они представят Эстонию на конкурсе "Евровидение. Delfi ввел текстовый онлайн финала.
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Смотрите, сколько голосов от телезрителей и жюри получили участники Eesti Laul
В субботу вечером определились победители Eesti Laul 2017 - Койт Тооме и Лаура с песней "Верона". Смотрите, как разделились голоса телезрителей и жюри, и на какое количество голосов победители опередили других участников.
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Профессор: согласны ли ярые защитники переноса академии сами переехать в Ида-Вирумаа?
Бесконечное обсуждение даже на уровне коалиционного договора темы переноса в Нарву Академии внутренней безопасности свидетельствует либо об отсутствии у политиков свежих идей, либо о последовательном лоббировании интересов определённой группы лиц, считает эмерит-профессор Таллиннского технического университета Вяйно Раянгу.
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Курьезный случай: в Вырумаа столкнулись два пьяных водителя
В волости Сымерпалу в Вырумаа вчера вечером автомобиль наехал на велосипедиста. Как выяснилось, и автомобилист, и велосипедист были пьяны.
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Боевая батальонная группа НАТО начала передвижение в Эстонию
Боевая батальонная группа НАТО в течение предстоящих шести недель начинает перемещение в Эстонию с личным составом, вооружением и материально-техническим обеспечением, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе эстонского министерства обороны.
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ВИДЕО: К чему мигалки и сирена? Полицейские совершают опасные маневры и едут на красный свет
Вчера видеорегистратор жительницы Кохтла-Ярве запечатлел, как полицейский автомобиль совершил несколько опасных маневров и проехал на красный свет, не включая поворотники и мигалки с сиреной.
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Ильвес. EAS. Кредитка. Новые подробности от "Вечернего Таллинна"
Созданный эксклюзивно для Delfi очередной скетч “Вечернего Таллинна” посвящен новым подробностям расходов бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Смотрите и смейтесь!
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