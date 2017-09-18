ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Несколько скандалов и отмена рейсов Ryanair

В субботу, 16 сентября, скандал вокруг граффити на фасаде Горхолла привел к выходу инициатора проекта Мярта Сультса из совета фирмы, а еще один скандал разразился, когда журналист Вахур Керсна в рамках благотворительного проекта пририсовал портрету президента Керсти Кальюлайд усы и очки. В воскресенье, 17 сентября, ирландская авиакомпания и крупнейший в мире бюджетный авиаперевозчик Ryanair в ближайшие шесть недель отменила от 40 до 50 рейсов в день — затронет эта проблема и Эстонию. Эти и другие новости прошедших выходных читайте в нашей еженедельной подборке.

По списку EKRE в Ласнамяэ баллотируется супружеская пара, бросившая четырех детей

Айри и Юри в 1998 году, когда они попросили город найти их четырем детям новых родителей. Foto: Vambola Salupuu/Õhtuleht

Так как Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не знала о прошлом семьи, председатель округа призывает голосовать за других кандидатов в их списке, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ВИДЕО: Скандал: журналист пририсовал Керсти Кальюлайд усы и очки

Kuvatõmmis

В четверг вечером в передаче ”Ringvaade” журналист и карикатурист Вахур Керсна в рамках благотворительного проекта "Maalides head" пририсовал портрету президента Керсти Кальюлайд усы и очки.

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Мярт Сультс покидает совет Горхолла из-за скандала вокруг граффити

Märt Sults Linnahalli seinamaalingu juures. Foto: Andres Putting

Депутат Мярт Сультс после обсуждений с и.о. мэра Таллинна Таави Аасом решил покинуть совет Tallinna Linnahalli AS.

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Пробки в Таллинне: почему простой человек не может стать VIP-персоной с мигалкой?

PM/Scanpix Baltics

Таллинн в сентябре наводнили министры европейских стран. Почему и в какой степени от этого страдают горожане, еженедельнику Eesti Ekspress рассказал старший служащий по охране правопорядка Пыхьяской префектуры Тыну Янтер.

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Директор по персоналу Circle K: это миф, что зарплата может удержать человека

Circle K Balti Jaamas Foto: Hendrik Osula

Директор отдела кадров Circle K Eesti AS Маарика Лембер признала, что на предприятии за полгода сменяется половина обслуживающего персонала. Однако, по ее словам, люди меняют работу не из-за зарплаты, а из-за новых возможностей.

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ВИДЕО: Путь спецагента Эстона Кохвера до российской тюрьмы и обратно

В сентябре, три года назад, российские спецслужбы задержали близ эстонско-россйской границы агента Полиции безопасности Эстонии Эстона Кохвера.

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ВИДЕО: На Сааремаа замечен олень с 15 ответвлениями на рогах

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Несколько дней назад фотографу Тармо Куудеру удалось запечатлеть на Сааремаа редкое явление: оленя с рогами с 15 ответвлениями, пишет Maaleht.

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Раймонд Кальюлайд: Партию реформ и EKRE объединяет только ненависть к русским

Raimond Kaljulaid Foto: Hendrik Osula

Меня шокирует равнодушие, с которым широкая общественность отнеслась к заявлению Кристена Михала о том, что Партия реформ исключает возможность сотрудничества с Центристской партией, предпочитая коалицию с ультра-консерваторами из партии EKRE.

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”Мы решили поддержать государство в трудное время”. Почему в Telia такие большие очереди?

Telia Foto: Madis Veltman

В последнее время в представительствах Telia образовались очереди, и, по словам клиентов, не помогает и предварительная регистрация.

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Сеть магазинов одежды Seppälä объявлена банкротом

Финский уездный суд признал банкротом компании Seppälä Oy и Seppälä Finland Oy по просьбе Налогового управления.

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Годами пользовавшееся землей предприятие задолжало ее хозяевам крупную сумму и подало на них в суд

Aivar Tamme sõnul käidi notari juures kõik lepingupunktid ükshaaval üle ja küsiti mõlemalt poolelt, kas kõigest saadi ühtmoodi aru. Saadi. Foto: Siim Solman

Фирма AS Kiirkandur задолжала владельцам земли, на которой добывает полезные ископаемые, около 400 000 евро, и сейчас вместо уплаты долга подала в суд, ссылаясь на неразумность заключенного 10 лет назад договора, пишет Eesti Päevaleht.

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Эстонское изобретение на мировом рынке: вкусная походная еда, которая хранится годами

Foto: Sven Arbet

Тийт Розенберг вместе с двумя единомышленниками придумал, как сделать походную еду вкусной, разнообразной и способной храниться годами, основал фирму Tactical Solution OÜ, которая вы ходит теперь на мировой рынок.

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Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Нарве: автомобиль скрылся с места происшествия

Foto: Eero Vabamägi

Вчера, 16 сентября, в 20.45 в Нарве по ул. Партизани произошло ДТП, в котором неизвестный автомобиль темного цвета наехал на пешехода. Автомобиль скрылся с места происшествия. Пострадавшую 75-летнюю женщину доставили в больницу.

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ФОТО DELFI: ЧП на водных соревнованиях в Вильянди: лодка ”взлетела”, спортсмен в больнице

Viljandi järvel toimuval veemoto võistlusel läks paat ümber Foto: Kenno Soo

На этих выходных на озере Вильянди проходят соревнования по водному спорту. На дне открытия произошло ЧП: лодка латвийца Роберта Минигса подлетела и опустилась носом в воду.

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НАТО: учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне

Kindral Petr Pavel Foto: Francois Lenoir, REUTERS

Совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября, похожи на подготовку к большой войне, заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

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ФОТО: Масляный кризис шагает по стране. На полках некоторых магазинов — дуля с маслом

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Цена на масло взлетела, и уже сейчас по полкам некоторых магазинов гуляет ветер. По словам специалистов, ситуация должна нормализоваться к зиме, пишет Kasulik.

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Массовая отмена рейсов Ryanair затронет и эстонских пассажиров

Ryanair Foto: Marian Lockhart, REUTERS

Авиаперевозчик Ryanair сообщил, что завтра, в понедельник, отменяется рейс Лондон — Таллинн, передает Kasulik.

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Раскол по Белорусской АЭС: что литовцу потери, эстонцу или латышу — доходы

Foto: erakogu

Вот были времена — 50-60-е 20 века, когда атомная энергия казалась какой-то неземной и, буквально, ответом на все вопросы человечества. О ней писали фантасты, атомный реактор втискивали даже в детройтские авто и самолеты, все были большими энтузиастами этого дела. Потом жесткая реальность в лице Чернобыля, Фукусимы и тому подобных явлений имидж "мирного атома" основательно подпортила.

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