ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Нелегалы в фуре эстонского дальнобойщика, предпраздничная суета и 70-летие Русского театра

Сегодня в Таллинне перед остановкой ”Тынисмяги” произошел несчастный случай, в результате которого один автобус врезался в другой. Трех человек увезли на скорой помощи для поверки здоровья.

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С 2019 года изменятся условия получения прав: какие нововведения ожидают будущих водителей?

Foto: Tanel Meos

Совсем скоро, в начале 2019 года, вступят в силу изменения, которые коснутся тех, кто собирается поступать в автошколу и хочет в получить водительские права. Новое постановление еще находится на уровне согласования, а затем его должна подписать министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон, но детали уже известны и других серьезных новшеств не планируется. Разобраться с изменениями нам помог глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, пишет "МК-Эстония".

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ГАЛЕРЕЯ: С днем рождения! Русский театр отметил 70-летие

Vene teatri 70.aastapäeva pidulik kontsert Foto: Rauno Volmar

В субботу, 15 декабря, Русский театр отметил 70-летие.В этот день прошло открытие новой фотогалерии, презентация книги журналиста Эллы Аграновской о Русском театре, а также фотовыставка Даниила Зандберга. Вечером состоится юбилейный концерт.

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ФОТО: "Важен каждый!" Соцдемы утвердили "самый сильный за все времена" избирательный список и программу

SDE üldkogu Jõhvis Foto: Dmitri Fedotkin

ТОП Возмущенная жительница Таллинна: в городе открылся новый торговый центр. Но зачем? Открытое письмо телезрителя евродепутату Урмасу Паэту по вопросу российских каналов Синоптики: на Эстонию надвигается метель

Социал-демократическая партия сегодня провела в Йыхвиском концертном доме съезд, на котором утвердила предвыборную программу и список кандидатов в депутаты Рийгикогу.

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"Меня три часа держали в наручниках, а их отпустили сразу”. Дальнобойщику из Эстонии во Франции ”подбросили” 12 нелегалов

Foto on illustreeriv Foto: Rene Suurkaev

Проживающий в Англии дальнобойщик из Эстонии рассказал Delfi, как позавчера на пути из Испании в Англию у него в багаже оказалось 12 уроженцев Ирака.

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Не все так плохо! Алкогольная политика Осиновского получила признание на европейском уровне

В 2018 году общеевропейскую премию за уменьшение наносимого алкоголем вреда получил Евгений Осиновский за проведенную им во времена своего пребывания в должности министра алкогольную политику.

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ФОТО: А где же люди? Предпраздничной суеты в столичных торговых центрах не наблюдается

Kaubanduskeskused enne jõule Foto: Priit Simson

Исходя из логики и предыдущего опыта, можно было предположить, что на этих выходных жители Эстонии заполонят торговые центры, чтобы закупить подарки и иные необходимые для праздников вещи.

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ФОТО: Пожилой водитель заснул за рулем и сбил два столба

Viljandimaal sõideti puruks tänavavalgustuspost ja elektripost Foto: Kenno Soo

Сегодня около половины четвертого дня произошла авария на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Султси в Вильяндимаа, где легковой автомобиль Opel снес столб уличного освещения и деревянный столб линии электропередач.

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ФОТО: Жители Эстонии активно затариваются в Латвии перед праздниками