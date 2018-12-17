ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Нелегалы в фуре эстонского дальнобойщика, предпраздничная суета и 70-летие Русского театра

Русский театр отметил 70-летие. Жители Эстонии активно затариваются в Латвии перед праздниками. Соцдемы утвердили "самый сильный за все времена" избирательный список и программу. Дальнобойщику из Эстонии во Франции ”подбросили” 12 нелегалов. Алкогольная политика Осиновского получила признание на европейском уровне.
ГРАФИК| Госбюджет 2019 года: откуда приходят и куда уходят деньги
Государственный бюджет следующего года в среду приняли в Рийгикогу. Его размер — более 11 млрд евро, больше всего денег пойдет на социальную защиту. Loe edasi...
Прямо посреди Старого города: полиция задержала пассажиров подозрительного автомобиля
В пятницу ходе проверки подозрительного автомобиля были задержаны и доставлены в участок 53-летний эстонец и четыре испанца. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне машина врезалась в фонарный столб, водитель пытался скрыться с места происшествия
Сегодня в обеденное время на улице Лиивайлаа автомобиль врезался в фонарный столб, после чего водитель попытался покинуть место происшествия. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне столкнулись два автобуса. Трех человек увезла скорая помощь
Сегодня в Таллинне перед остановкой ”Тынисмяги” произошел несчастный случай, в результате которого один автобус врезался в другой. Трех человек увезли на скорой помощи для поверки здоровья. Loe edasi...
С 2019 года изменятся условия получения прав: какие нововведения ожидают будущих водителей?
Совсем скоро, в начале 2019 года, вступят в силу изменения, которые коснутся тех, кто собирается поступать в автошколу и хочет в получить водительские права. Новое постановление еще находится на уровне согласования, а затем его должна подписать министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон, но детали уже известны и других серьезных новшеств не планируется. Разобраться с изменениями нам помог глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: С днем рождения! Русский театр отметил 70-летие
В субботу, 15 декабря, Русский театр отметил 70-летие.В этот день прошло открытие новой фотогалерии, презентация книги журналиста Эллы Аграновской о Русском театре, а также фотовыставка Даниила Зандберга. Вечером состоится юбилейный концерт. Loe edasi...
ФОТО: "Важен каждый!" Соцдемы утвердили "самый сильный за все времена" избирательный список и программу
"Меня три часа держали в наручниках, а их отпустили сразу”. Дальнобойщику из Эстонии во Франции ”подбросили” 12 нелегалов
Проживающий в Англии дальнобойщик из Эстонии рассказал Delfi, как позавчера на пути из Испании в Англию у него в багаже оказалось 12 уроженцев Ирака. Loe edasi...
Не все так плохо! Алкогольная политика Осиновского получила признание на европейском уровне
В 2018 году общеевропейскую премию за уменьшение наносимого алкоголем вреда получил Евгений Осиновский за проведенную им во времена своего пребывания в должности министра алкогольную политику. Loe edasi...
ФОТО: А где же люди? Предпраздничной суеты в столичных торговых центрах не наблюдается
Исходя из логики и предыдущего опыта, можно было предположить, что на этих выходных жители Эстонии заполонят торговые центры, чтобы закупить подарки и иные необходимые для праздников вещи. Loe edasi...
ФОТО: Пожилой водитель заснул за рулем и сбил два столба
Сегодня около половины четвертого дня произошла авария на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Султси в Вильяндимаа, где легковой автомобиль Opel снес столб уличного освещения и деревянный столб линии электропередач. Loe edasi...
ФОТО: Жители Эстонии активно затариваются в Латвии перед праздниками
Вчера покупателям в магазине SuperAlko в латвийском Айнажи приходилось долго стоять в очереди. Среди посетителей превалировали жители Эстонии. Суммы, которые они тратили, исчислялись сотнями евро. Loe edasi...
Возмущенная жительница Таллинна: в городе открылся новый торговый центр. Но зачем?
"В Таллинне открылся новый торговый центр. Но неужели их так мало в городе? Огромные площади, множество магазинов, причем одних и тех же в основной массе, но какой в этом смысл? В каждом районе города у нас по несколько торговых центров. А ведь город у нас не настолько велик. За покупками можно доехать и до центра. Естественно, я говорю не о продуктовых магазинах, которые должны быть в пешей доступности во всех районах для всех жителей", — пишет жительница Таллинна Олеся в "МК-Эстония". Loe edasi...
ФОТО: Дэвид Бекхэм расхвалил в Instagram произведенную в Вильяндимаа баню
Дэвид Бекхэм опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой он сидит возле бани иглу, созданной эстонской фирмой. Loe edasi...
ВИДЕО: На острове Сулавеси произошло извержение вулкана
В северной части индонезийского острова Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан, передает агентство Antara со ссылкой на геологическое агентство при министерстве энергетики и минеральных ресурсов страны. Loe edasi...
Фотографии, которыми можно удивить: лучшие места для фотосессий в Эстонии
Если вы ищите интересное место для новой фотосессии, то для этого не надо ехать куда-то далеко в жаркие страны. Головокружительные обрывы, идиллические озера, черепичные крыши - все это может не только порадовать глаз, но и стать отличным фоном для фотографий. Портал путешествий VisitEstonia составил список самых популярных, неожиданных и живописных точек в Эстонии. Loe edasi...