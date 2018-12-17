17.12.2018, 08:40

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Нелегалы в фуре эстонского дальнобойщика, предпраздничная суета и 70-летие Русского театра


rus.delfi.ee
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Vene teatri 70.aastapäeva pidulik kontsert
Vene teatri 70.aastapäeva pidulik kontsertFoto: Rauno Volmar

Русский театр отметил 70-летие. Жители Эстонии активно затариваются в Латвии перед праздниками. Соцдемы утвердили "самый сильный за все времена" избирательный список и программу. Дальнобойщику из Эстонии во Франции ”подбросили” 12 нелегалов. Алкогольная политика Осиновского получила признание на европейском уровне.

ГРАФИК| Госбюджет 2019 года: откуда приходят и куда уходят деньги

2019. aasta riigieelarve Foto: Heleri Kuris

Государственный бюджет следующего года в среду приняли в Рийгикогу. Его размер — более 11 млрд евро, больше всего денег пойдет на социальную защиту.
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Прямо посреди Старого города: полиция задержала пассажиров подозрительного автомобиля

Politsei valve Tallinna jõuluturul Foto: Tiit Blaat

В пятницу ходе проверки подозрительного автомобиля были задержаны и доставлены в участок 53-летний эстонец и четыре испанца.
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ФОТО: В Таллинне машина врезалась в фонарный столб, водитель пытался скрыться с места происшествия

Liivalaia tänaval sõitis auto valgustusposti pikali Foto: Delfi lugeja

Сегодня в обеденное время на улице Лиивайлаа автомобиль врезался в фонарный столб, после чего водитель попытался покинуть место происшествия.
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ФОТО: В Таллинне столкнулись два автобуса. Трех человек увезла скорая помощь

Фото читателя Delfi

Сегодня в Таллинне перед остановкой ”Тынисмяги” произошел несчастный случай, в результате которого один автобус врезался в другой. Трех человек увезли на скорой помощи для поверки здоровья.
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С 2019 года изменятся условия получения прав: какие нововведения ожидают будущих водителей?

Foto: Tanel Meos

Совсем скоро, в начале 2019 года, вступят в силу изменения, которые коснутся тех, кто собирается поступать в автошколу и хочет в получить водительские права. Новое постановление еще находится на уровне согласования, а затем его должна подписать министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон, но детали уже известны и других серьезных новшеств не планируется. Разобраться с изменениями нам помог глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, пишет "МК-Эстония".
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ГАЛЕРЕЯ: С днем рождения! Русский театр отметил 70-летие

Vene teatri 70.aastapäeva pidulik kontsert Foto: Rauno Volmar

В субботу, 15 декабря, Русский театр отметил 70-летие.В этот день прошло открытие новой фотогалерии, презентация книги журналиста Эллы Аграновской о Русском театре, а также фотовыставка Даниила Зандберга. Вечером состоится юбилейный концерт.
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ФОТО: "Важен каждый!" Соцдемы утвердили "самый сильный за все времена" избирательный список и программу

SDE üldkogu Jõhvis Foto: Dmitri Fedotkin

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Социал-демократическая партия сегодня провела в Йыхвиском концертном доме съезд, на котором утвердила предвыборную программу и список кандидатов в депутаты Рийгикогу.
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"Меня три часа держали в наручниках, а их отпустили сразу”. Дальнобойщику из Эстонии во Франции ”подбросили” 12 нелегалов

Foto on illustreeriv Foto: Rene Suurkaev

Проживающий в Англии дальнобойщик из Эстонии рассказал Delfi, как позавчера на пути из Испании в Англию у него в багаже оказалось 12 уроженцев Ирака.
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Не все так плохо! Алкогольная политика Осиновского получила признание на европейском уровне

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

В 2018 году общеевропейскую премию за уменьшение наносимого алкоголем вреда получил Евгений Осиновский за проведенную им во времена своего пребывания в должности министра алкогольную политику.
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ФОТО: А где же люди? Предпраздничной суеты в столичных торговых центрах не наблюдается

Kaubanduskeskused enne jõule Foto: Priit Simson

Исходя из логики и предыдущего опыта, можно было предположить, что на этих выходных жители Эстонии заполонят торговые центры, чтобы закупить подарки и иные необходимые для праздников вещи.
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ФОТО: Пожилой водитель заснул за рулем и сбил два столба

Viljandimaal sõideti puruks tänavavalgustuspost ja elektripost Foto: Kenno Soo

Сегодня около половины четвертого дня произошла авария на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Султси в Вильяндимаа, где легковой автомобиль Opel снес столб уличного освещения и деревянный столб линии электропередач.
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ФОТО: Жители Эстонии активно затариваются в Латвии перед праздниками

Lugeja foto

Вчера покупателям в магазине SuperAlko в латвийском Айнажи приходилось долго стоять в очереди. Среди посетителей превалировали жители Эстонии. Суммы, которые они тратили, исчислялись сотнями евро.
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Возмущенная жительница Таллинна: в городе открылся новый торговый центр. Но зачем?

T1 Kaubanduskeskus Foto: Rauno Volmar

Таллинне открылся новый торговый центр. Но неужели их так мало в городе? Огромные площади, множество магазинов, причем одних и тех же в основной массе, но какой в этом смысл? В каждом районе города у нас по несколько торговых центров. А ведь город у нас не настолько велик. За покупками можно доехать и до центра. Естественно, я говорю не о продуктовых магазинах, которые должны быть в пешей доступности во всех районах для всех жителей", — пишет жительница Таллинна Олеся в "МК-Эстония".
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ФОТО: Дэвид Бекхэм расхвалил в Instagram произведенную в Вильяндимаа баню

Foto: LUKE MACGREGOR, REUTERS

Дэвид Бекхэм опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой он сидит возле бани иглу, созданной эстонской фирмой.
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ВИДЕО: На острове Сулавеси произошло извержение вулкана

Reuters

В северной части индонезийского острова Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан, передает агентство Antara со ссылкой на геологическое агентство при министерстве энергетики и минеральных ресурсов страны.
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Фотографии, которыми можно удивить: лучшие места для фотосессий в Эстонии

Foto: Andres Putting

Если вы ищите интересное место для новой фотосессии, то для этого не надо ехать куда-то далеко в жаркие страны. Головокружительные обрывы, идиллические озера, черепичные крыши - все это может не только порадовать глаз, но и стать отличным фоном для фотографий. Портал путешествий VisitEstonia составил список самых популярных, неожиданных и живописных точек в Эстонии.
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