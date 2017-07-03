ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Начало председательства Эстонии в ЕС, Молодежный праздник песни и танца и стрельба в Копли

В минувшие выходные Эстония впервые возглавила Совет Евросоюза, прошел XII Молодежный праздник песни и танца и произошла стрельба в столичном районе Копли. Подробнее читайте в нашей подборке.

Эстония впервые возглавила Совет ЕС: что нужно знать об этом?

Laulupeo kontserdi emotsioonid Foto: Mikk Mihkel Vaabel

1 июля — исторический для Эстонии день. Это первый день председательства Эстонии в Совете Европейского союза, который наша страна возглавляет впервые. Читайте подборку самой важной информации, которую над знать о председательстве в ЕС.

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Погода победила: дневное выступление в рамках Праздника танца отменяется

Tantsupidu Foto: Karli Saul

Основываяся на прогнозе погоды, организаторы Молодежного праздника танца решили отменить дневное выступление в субботу в 13:00.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Танцевальные коллективы и Иво Линна собрались на площади Вабадузе на стихийное выступление

После решения организаторов Праздника танца отменить дневное выступление, некоторые танцевальные группы решили собраться на площади Вабадузе в 14:00, чтобы провести там время и потанцевать.

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ФОТО DELFI: Праздник танца завершило грандиозное выступление

Foto: Karin Kaljuläte

Началось вечернее выступление, которое завершает Праздник танца. Погода сегодня намного лучше, чем вчера — как уж тут не пуститься в пляс!

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ФОТО и ВИДЕО: В Ида-Таллиннской центральной больнице родились первые тройняшки за 4 года

Конец июня стал для роддома Ида-Таллиннской центральной больницы особенным, потому что спустя несколько лет там снова появились на свет тройняшки — два мальчика и девочка.

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Две трагедии в "Тондираба" вынуждают закупить дефибрилляторы

Esimene jäähokimäng Lasnamäel Rabahallis Foto: MARI LUUD

Минувшей зимой в ледовом холле "Тондираба" с интервалом в три месяца произошли два несчастных случая со смертельными исходами: во время тренировок любительских хоккейных команд из-за проблем с сердцем скончались два ветерана.

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Тайный договор с центристами принес EKRE 100 тысяч евро на выполнение предвыборных обещаний

Martin Helme Foto: Priit Simson

В ноябре прошлого года председатель фракции EKRE в Рийгикогу Мартин Хельме разослал некоторым руководящим членам партии письмо, в котором говорилось о соглашении с Центристской партией, и что EKRE хитрым путем получит дополнительные 100 000 евро ”крышевых” денег.

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Читатель: почему Coca-Cola Plaza продает несвежий попкорн с пола?

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Delfi Kasulik написал читатель, недовольный обслуживанием в кинотеатре Coca-Cola Plaza в Таллинне. По его словам, там не только продают несвежий попкорн, но и хранят его на полу.

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ФОТО и ВИДЕО: Лионель Месси сыграл грандиозную свадьбу

PEOPLE-MESSI/WEDDING Foto: MARCOS BRINDICCI, REUTERS

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси женился на матери своих детей Антонелле Рокуццо.

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ФОТО: Шествие и концерт — третий день XII Молодежного праздника песни и танца

Foto: Rauno Volmar

В воскресенье, 2 июля, торжественное шествие XII Молодежного праздника песни и танца "Mina jään“ началось в 9:30 часов утра и завершилось в 14:00. Праздник начался около 14:40.

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ФОТО И ВИДЕО с места происшествия: В результате стрельбы в Копли пострадали двое работников охранной фирмы

В воскресенье около 11:10 центр тревоги получил сообщение о том, что в таллиннском район Копли, на Коплиских линиях, произошла стрельба, пострадали двое охранников. Оба находятся в тяжелом состоянии.

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ГРАФИК: Председательство Эстонии — в цифрах

1 июля Эстония впервые стала председателем Совета Европейского союза. Страна-председатель меняется каждые полгода. Предшественницей Эстонии была Мальта, а мы передадим эстафетную палочку председательства Болгарии.

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Читатель Delfi о "жор-турах" из России в Эстонию: женщина кричала, чтобы нас с дочкой не подпускали к сырам

Foto: Andres Putting

Так как Нарва — это приграничный город, то сюда часто едут туристы из России. Есть даже однодневные (несколько часов всего в Эстонии) туры, которые сами же россияне называют "жор-турами". Потому что в этих турах гости закупают много продуктов в нарвских магазинах. Все бы ничего, но...

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Восточную Европу настигла аномальная жара, в Эстонии — без перемен

Vihm Foto: Anna Aurelia Minev

Синоптики обещают, что в воскресенье днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на северном побережье в первую половину дня порывами до 13 м/с, на островах ветер перейдет к северным направлениям. Температура воздуха 15..21°C.

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Директор Нарвской хоровой школы: песни на русском на празднике создали бы ненужное напряжение

Narva Koorikool Foto: Roman Vikulov, Delfi

Ида-Вирумаа на Молодежном празднике песни и танца, проводящемся раз в пять лет и собравшем в общей сложности примерно 40 тысяч певцов и танцоров со всей Эстонии, представляет около 1430 человек, Нарву — 380, из них 150 — это воспитанники Нарвской хоровой школы.

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ФОТО: Тянак врезался в дерево и сошел с дистанции

Foto: @World Media Agency

На дорогах Польши завершился восьмой этап чемпионата мира по авторалли. Захвативший лидерство после 20-го спецучастка эстонский гонщик Отт Тянак на следующем испытании врезался в дерево и сошел с дистанции.

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ФОТО и ВИДЕО: Сборная Германии впервые выиграла Кубок конфедерации

SOCCER-CONFEDERATIONS-CHL-GER/ Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

В финальном матче Кубка конфедераций чемпион мира Германия обыграла в Санкт-Петербурге футболистов сборной Чили - 1:0 (1:0).

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