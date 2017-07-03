ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Начало председательства Эстонии в ЕС, Молодежный праздник песни и танца и стрельба в Копли

В минувшие выходные Эстония впервые возглавила Совет Евросоюза, прошел XII Молодежный праздник песни и танца и произошла стрельба в столичном районе Копли. Подробнее читайте в нашей подборке.
Эстония впервые возглавила Совет ЕС: что нужно знать об этом?
1 июля — исторический для Эстонии день. Это первый день председательства Эстонии в Совете Европейского союза, который наша страна возглавляет впервые. Читайте подборку самой важной информации, которую над знать о председательстве в ЕС.
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Погода победила: дневное выступление в рамках Праздника танца отменяется
Основываяся на прогнозе погоды, организаторы Молодежного праздника танца решили отменить дневное выступление в субботу в 13:00.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Танцевальные коллективы и Иво Линна собрались на площади Вабадузе на стихийное выступление
После решения организаторов Праздника танца отменить дневное выступление, некоторые танцевальные группы решили собраться на площади Вабадузе в 14:00, чтобы провести там время и потанцевать.
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ФОТО DELFI: Праздник танца завершило грандиозное выступление
Началось вечернее выступление, которое завершает Праздник танца. Погода сегодня намного лучше, чем вчера — как уж тут не пуститься в пляс!
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ФОТО и ВИДЕО: В Ида-Таллиннской центральной больнице родились первые тройняшки за 4 года
Конец июня стал для роддома Ида-Таллиннской центральной больницы особенным, потому что спустя несколько лет там снова появились на свет тройняшки — два мальчика и девочка.
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Две трагедии в "Тондираба" вынуждают закупить дефибрилляторы
Минувшей зимой в ледовом холле "Тондираба" с интервалом в три месяца произошли два несчастных случая со смертельными исходами: во время тренировок любительских хоккейных команд из-за проблем с сердцем скончались два ветерана.
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Тайный договор с центристами принес EKRE 100 тысяч евро на выполнение предвыборных обещаний
В ноябре прошлого года председатель фракции EKRE в Рийгикогу Мартин Хельме разослал некоторым руководящим членам партии письмо, в котором говорилось о соглашении с Центристской партией, и что EKRE хитрым путем получит дополнительные 100 000 евро ”крышевых” денег.
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Читатель: почему Coca-Cola Plaza продает несвежий попкорн с пола?
Delfi Kasulik написал читатель, недовольный обслуживанием в кинотеатре Coca-Cola Plaza в Таллинне. По его словам, там не только продают несвежий попкорн, но и хранят его на полу.
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ФОТО и ВИДЕО: Лионель Месси сыграл грандиозную свадьбу
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси женился на матери своих детей Антонелле Рокуццо.
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ФОТО: Шествие и концерт — третий день XII Молодежного праздника песни и танца
В воскресенье, 2 июля, торжественное шествие XII Молодежного праздника песни и танца "Mina jään“ началось в 9:30 часов утра и завершилось в 14:00. Праздник начался около 14:40.
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ФОТО И ВИДЕО с места происшествия: В результате стрельбы в Копли пострадали двое работников охранной фирмы
В воскресенье около 11:10 центр тревоги получил сообщение о том, что в таллиннском район Копли, на Коплиских линиях, произошла стрельба, пострадали двое охранников. Оба находятся в тяжелом состоянии.
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ГРАФИК: Председательство Эстонии — в цифрах
1 июля Эстония впервые стала председателем Совета Европейского союза. Страна-председатель меняется каждые полгода. Предшественницей Эстонии была Мальта, а мы передадим эстафетную палочку председательства Болгарии.
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Читатель Delfi о "жор-турах" из России в Эстонию: женщина кричала, чтобы нас с дочкой не подпускали к сырам
Так как Нарва — это приграничный город, то сюда часто едут туристы из России. Есть даже однодневные (несколько часов всего в Эстонии) туры, которые сами же россияне называют "жор-турами". Потому что в этих турах гости закупают много продуктов в нарвских магазинах. Все бы ничего, но...
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Восточную Европу настигла аномальная жара, в Эстонии — без перемен
Синоптики обещают, что в воскресенье днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на северном побережье в первую половину дня порывами до 13 м/с, на островах ветер перейдет к северным направлениям. Температура воздуха 15..21°C.
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Директор Нарвской хоровой школы: песни на русском на празднике создали бы ненужное напряжение
Ида-Вирумаа на Молодежном празднике песни и танца, проводящемся раз в пять лет и собравшем в общей сложности примерно 40 тысяч певцов и танцоров со всей Эстонии, представляет около 1430 человек, Нарву — 380, из них 150 — это воспитанники Нарвской хоровой школы.
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ФОТО: Тянак врезался в дерево и сошел с дистанции
На дорогах Польши завершился восьмой этап чемпионата мира по авторалли. Захвативший лидерство после 20-го спецучастка эстонский гонщик Отт Тянак на следующем испытании врезался в дерево и сошел с дистанции.
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ФОТО и ВИДЕО: Сборная Германии впервые выиграла Кубок конфедерации
В финальном матче Кубка конфедераций чемпион мира Германия обыграла в Санкт-Петербурге футболистов сборной Чили - 1:0 (1:0).
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