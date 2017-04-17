ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Начало празднований по случаю юбилея ЭР, Пасха, снежная весна и Ходорковский в Таллинне

В воскресенье с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начался трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики, или ЭР100. В походе приняла участие и глава государства Керсти Кальюлайд. Также, в ночь на воскресенье в в Таллинн из иерусалимcкого Храма Гроба Господня прибыл благодатный огонь, а в храмах прошли пасхальные службы. Чтобы узнать, не пропустили ли вы что-то важное, читайте нашу традиционную подборку самых интересных материалов за выходные.
Президент Кальюлайд: сейчас мы больше, чем показывает карта и считает население статистика
Президент Керсти Кальюлайд сказала на сегодняшнем мероприятии по случаю открытия празднований 100-летнего юбилея образования Эстонской Республики, что Эстония за 25 лет заметно продвинулась вперед, но подчеркнула, что свою независимость и право быть свободными нужно доказывать каждый день.
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ФОТО: Не только президент — премьер-министр Ратас принял участие в праздничном походе
"Сегодня отмечаем 100-летие Эстонской Республики народным походом вдоль границы бывших Эстляндской и Лифляндской губерний. Меня можно встретить во время похода на маршруте Адавере-Пяйнурме! Увидимся на трассе!" — написал утром премьер-министр Юри Ратас на своей русскоязычной странице в Facebook и действительно принял участие в походе вместе со своей супругой.
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ФОТО: В Ида-Вирумаа начали праздновать 100-летие ЭР походом из Перессааре в Авинурме
Сегодня с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начался трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики. В Ида-Вирумаа участники похода прошли около 16 км по маршруту Перессааре- Авинурме.
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ФОТО DELFI: На стене Теледома рисуют картину по случаю 100-летия ЭР
Сегодня в Таллинне на стене Теледома со стороны улицы Гонсиори начали рисовать большую картину по случаю 100-летия Эстонской Республики.
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ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд отправилась в поход в честь 100-летия ЭР
Сегодня около 3000 эстоноземельцев отправились в поход по давним границам между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Вместе с участниками народного похода по 12-километровой так называемой дороге Сакала, идущей из Вихи, отправилась и президент Керсти Кальюлайд.
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ФОТО: В Пюхтицком монастыре прошел пасхальный крестный ход
Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь в Куремяэ Ида-Вируского уезда всю Великую субботу принимал желающих освятить праздничные угощения. Уже вовсю шло вечернее Пасхальное богослужение, а сотни людей несли в Успенский собор монастыря расписные яйца, куличи, творожные пасхи и прочую праздничную снедь.
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ФОТО: Православные Нарвы собрались на пасхальную службу в Воскресенском соборе
В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе состоялось пасхальное богослужение, на которое собралось множество прихожан. Также прошел крестный ход.
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ФОТО DELFI: В соборе Александра Невского прошла пасхальная служба
В Таллиннском кафедральном соборе Александра Невского прошло пасхальное богослужение. Также ночью в Таллинн из иерусалимcкого Храма Гроба Господня прибыл Благодатный огонь.
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ФОТО и ВИДЕО: В иерусалимском храме Гроба Господня сошел благодатный огонь
Из храма Гроба Господня в Иерусалиме вынесли благодатный огонь, передает в субботу, 15 апреля, корреспондент «Ленты.ру».
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ФОТО: Весна удивила жителей Хаапсалу пушистым снежным ковром
Первый день Пасхи для жителей Хаапсалу начался по-особенному — весеннее солнце сверкало на пушистом ковре свежевыпавшего снега.
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ФОТО: Весна, говорите? Тарту в субботу замело снегом
Похоже, от весенних праздников в Эстонии осталось одно только название.
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Ходорковский в Таллинне: Путину придется столкнуться с тем самым „надоел”
Михаил Ходорковский объявил о поддержке политика Алексея Навального на предстоящих в следующем году выборах президента России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Открытой России", конференция которой проходит в субботу в Таллинне.
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Ходорковского на посту председателя "Открытой России" сменил экс-помощник депутата Гудкова
На конференции движения "Открытая Россия" в Таллинне голосованием был избран новый председатель организации — Александр Соловьев, который займет место Михаила Ходорковского. Последний недавно сложил с себя полномочия, оставшись основателем движения. Участники конференции также определились с форматом акции "Надоел", которая состоится 29 апреля.
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DELFI В ТУРЦИИ: Поддерживают ли турки Эрдогана?
В Турции в воскресенье, 16 апреля, проходит референдум о внесении изменений в Конституцию 1982 года. Важнейший вопрос, который предстоит решить туркам в ходе референдума, — это переход от парламентской формы правления к президентской.
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Эзотерический магазин Мэрилин Керро приносит приличную прибыль
Участнице российской ”Битвы экстрасенсов” эстонской ведьме Мэрилин Керро и ее сестре принадлежит магазин эзотерической продукции в Старом Таллинне. Экономический отчет фирмы Mecero за 2016 год гласит, что ”каждый может прийти в магазин и приобрести подходящий камень”.
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Издание: борьба однополых супругов с эстонской системой
27-летняя эстонка Кристина и 26-летняя американка Сара являются супругами уже год, но с заключенным на законных основаниях в США браке в Эстонии у них возникли проблемы. Если в случае с гетеросексуальными парами иностранец гарантированно получает эстонский вид на жительство, то однополые браки государство не признает, пишет Eesti Päevaleht.
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Целый ”букет” неизлечимых болезней: Сависаар обнародовал ”правду о своих недугах”
Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар обнародовал сегодня в Facebook оценку своего состояния здоровья от кардиолога Яана Эха. Выясняется, что у Сависаара диагностировано несколько неизлечимых недугов: атеросклеротическое поражение кровеносных сосудов, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, сердечная недостаточность, высокое давление, диабет, ампутированная нижняя конечность.
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Для председательства Эстонии в ЕС госканцелярия закупит 5000 USB-презервативов
На время председательства Эстонии в Совете Евросоюза государственная канцелярия закупит 5000 т.н. USB-презервативов или блокировщиков данных, призванных следить за тем, чтобы по USB-кабелю передавалось только электричество, а не данные.
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ФОТО: ”Для всех жителей района”. Selver открывает пятый магазин в Ласнамяэ
На следующей неделе откроется новый магазин Selver по адресу Тяхесаю теэ, 1/3, возле ледового холла ”Тондираба”. Это будет пятый по счету магазин сети в районе Ласнамяэ, и, несмотря на достаточно высокий уровень цен (к примеру, по данным Delfi Kasulik, как минимум в марте и январе этого года самая дорогая потребительская корзина оказалась именно в Selver) и конкуренцию, предприятие не сомневается в том, что найдет своих клиентов.
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АРХИВНЫЕ ФОТО: Ни гостиницы "Виру", ни привычного Мустамяэ — каким был Таллинн всего 50 лет назад
Глядя на снимки фотографа Ивара Вильде, на которых запечатлен Таллинн в конце 60-х годов, еще можно в последний раз увидеть Таллинн как город с преимущественно невысокими зданиями. В течение последующих лет силуэт города был дополнен, например, гостиницами "Виру" и "Олимпия", которые к настоящему моменту стали неотъемлемой частью идентитета города.
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ФОТО и ВИДЕО: Легендарный рынок Балтийского вокзала изменится до неузнаваемости
Характерные для рынка Балтийского вокзала ларьки и расставленные как попало прилавки уже давно в прошлом, и открытия нового, строящегося на месте легендарного привокзального рынка массивного здания ждать уже недолго. Застройщик недвижимости Astri OÜ обошел здание вместе с Ärileht.
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В Эстонии проживают 24 000 эстонцев по национальности, чей родной язык — не эстонский
По данным Департамента статистики, в Эстонии 24 000 человек, которые сами называют себя эстонцами, но не говорят на эстонском языке как на родном. Кто они?
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