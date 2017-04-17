ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Начало празднований по случаю юбилея ЭР, Пасха, снежная весна и Ходорковский в Таллинне

В воскресенье с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начался трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики, или ЭР100. В походе приняла участие и глава государства Керсти Кальюлайд. Также, в ночь на воскресенье в в Таллинн из иерусалимcкого Храма Гроба Господня прибыл благодатный огонь, а в храмах прошли пасхальные службы. Чтобы узнать, не пропустили ли вы что-то важное, читайте нашу традиционную подборку самых интересных материалов за выходные.

Президент Кальюлайд: сейчас мы больше, чем показывает карта и считает население статистика

President Kersti Kaljulaid EV100 avaüritusel Kurgjal Foto: Rauno Volmar

Президент Керсти Кальюлайд сказала на сегодняшнем мероприятии по случаю открытия празднований 100-летнего юбилея образования Эстонской Республики, что Эстония за 25 лет заметно продвинулась вперед, но подчеркнула, что свою независимость и право быть свободными нужно доказывать каждый день.

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ФОТО: Не только президент — премьер-министр Ратас принял участие в праздничном походе

Foto: Argo Ingver

"Сегодня отмечаем 100-летие Эстонской Республики народным походом вдоль границы бывших Эстляндской и Лифляндской губерний. Меня можно встретить во время похода на маршруте Адавере-Пяйнурме! Увидимся на трассе!" — написал утром премьер-министр Юри Ратас на своей русскоязычной странице в Facebook и действительно принял участие в походе вместе со своей супругой.

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ФОТО: В Ида-Вирумаа начали праздновать 100-летие ЭР походом из Перессааре в Авинурме

EV100 avasündmus Peressaares Foto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начался трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики. В Ида-Вирумаа участники похода прошли около 16 км по маршруту Перессааре- Авинурме.

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ФОТО DELFI: На стене Теледома рисуют картину по случаю 100-летия ЭР

Telemaja Gonsiori-poolsele seinale maalitakse EV100 puhul suur seinamaaling Foto: Karli Saul

Сегодня в Таллинне на стене Теледома со стороны улицы Гонсиори начали рисовать большую картину по случаю 100-летия Эстонской Республики.

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ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд отправилась в поход в честь 100-летия ЭР

Foto: Rauno Volmar

Сегодня около 3000 эстоноземельцев отправились в поход по давним границам между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Вместе с участниками народного похода по 12-километровой так называемой дороге Сакала, идущей из Вихи, отправилась и президент Керсти Кальюлайд.

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ФОТО: В Пюхтицком монастыре прошел пасхальный крестный ход

Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь в Куремяэ Ида-Вируского уезда всю Великую субботу принимал желающих освятить праздничные угощения. Уже вовсю шло вечернее Пасхальное богослужение, а сотни людей несли в Успенский собор монастыря расписные яйца, куличи, творожные пасхи и прочую праздничную снедь.

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ФОТО: Православные Нарвы собрались на пасхальную службу в Воскресенском соборе

Õigeusklike ülestõusmispühad jumal teenuse Narva Foto: Sergei Stepanov, NPA

В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе состоялось пасхальное богослужение, на которое собралось множество прихожан. Также прошел крестный ход.

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ФОТО DELFI: В соборе Александра Невского прошла пасхальная служба

Jumalateenistus Nevski katedraalis Foto: Karli Saul

В Таллиннском кафедральном соборе Александра Невского прошло пасхальное богослужение. Также ночью в Таллинн из иерусалимcкого Храма Гроба Господня прибыл Благодатный огонь.

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ФОТО и ВИДЕО: В иерусалимском храме Гроба Господня сошел благодатный огонь

RELIGION-EASTER/HOLY FIRE Foto: AMMAR AWAD, REUTERS

Из храма Гроба Господня в Иерусалиме вынесли благодатный огонь, передает в субботу, 15 апреля, корреспондент «Ленты.ру».

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ФОТО: Весна удивила жителей Хаапсалу пушистым снежным ковром

Lumine hommik Haapsalus Foto: Delfi lugeja

Первый день Пасхи для жителей Хаапсалу начался по-особенному — весеннее солнце сверкало на пушистом ковре свежевыпавшего снега.

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ФОТО: Весна, говорите? Тарту в субботу замело снегом

Foto: Argo Ingver

Похоже, от весенних праздников в Эстонии осталось одно только название.

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Ходорковский в Таллинне: Путину придется столкнуться с тем самым „надоел”

Foto: Karli Saul

Михаил Ходорковский объявил о поддержке политика Алексея Навального на предстоящих в следующем году выборах президента России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Открытой России", конференция которой проходит в субботу в Таллинне.

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Ходорковского на посту председателя "Открытой России" сменил экс-помощник депутата Гудкова

Hodorkovski fondi (Avatud Venemaa) ajakirjanduspreemiate üleandmine. Foto: Karli Saul

На конференции движения "Открытая Россия" в Таллинне голосованием был избран новый председатель организации — Александр Соловьев, который займет место Михаила Ходорковского. Последний недавно сложил с себя полномочия, оставшись основателем движения. Участники конференции также определились с форматом акции "Надоел", которая состоится 29 апреля.

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DELFI В ТУРЦИИ: Поддерживают ли турки Эрдогана?

Türgi Foto: Burhan Ozbilici, AP

В Турции в воскресенье, 16 апреля, проходит референдум о внесении изменений в Конституцию 1982 года. Важнейший вопрос, который предстоит решить туркам в ходе референдума, — это переход от парламентской формы правления к президентской.

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Эзотерический магазин Мэрилин Керро приносит приличную прибыль

Tähetark Igor Mangi arvates võitis selgeltnägijate tuleproovi Marilyn Kerro, hoolimata sellest, et ta ametlikult teise koha pälvis. Foto: Rauno Volmar

Участнице российской ”Битвы экстрасенсов” эстонской ведьме Мэрилин Керро и ее сестре принадлежит магазин эзотерической продукции в Старом Таллинне. Экономический отчет фирмы Mecero за 2016 год гласит, что ”каждый может прийти в магазин и приобрести подходящий камень”.

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Издание: борьба однополых супругов с эстонской системой

Sarah (vasakul) ja Kristiina. "Iga probleemi lahendamiseks on suur samm selle nähtavaks tegemine," arvab Kristiina ja kinnitab, et oma õiguste eest võitlemise jaks pole veel otsas. Karin Kaljuläte

27-летняя эстонка Кристина и 26-летняя американка Сара являются супругами уже год, но с заключенным на законных основаниях в США браке в Эстонии у них возникли проблемы. Если в случае с гетеросексуальными парами иностранец гарантированно получает эстонский вид на жительство, то однополые браки государство не признает, пишет Eesti Päevaleht.

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Целый ”букет” неизлечимых болезней: Сависаар обнародовал ”правду о своих недугах”

Veebruaris 2015 toimus Ühistupanga asutajate esimene koosolek. Tallinna linna nimel kirjutas liikmelepingule alla linnapea Edgar Savisaar. Nüüd on ta iroonilisel kombel takistuseks pangalitsentsi saamisele. Eero Vabamägi

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар обнародовал сегодня в Facebook оценку своего состояния здоровья от кардиолога Яана Эха. Выясняется, что у Сависаара диагностировано несколько неизлечимых недугов: атеросклеротическое поражение кровеносных сосудов, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, сердечная недостаточность, высокое давление, диабет, ампутированная нижняя конечность.

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Для председательства Эстонии в ЕС госканцелярия закупит 5000 USB-презервативов

SyncStopi USB-kondoom. (Foto: tootja)

На время председательства Эстонии в Совете Евросоюза государственная канцелярия закупит 5000 т.н. USB-презервативов или блокировщиков данных, призванных следить за тем, чтобы по USB-кабелю передавалось только электричество, а не данные.

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ФОТО: ”Для всех жителей района”. Selver открывает пятый магазин в Ласнамяэ

Selveri ehitus Lasnamäel Foto: Andres Putting

На следующей неделе откроется новый магазин Selver по адресу Тяхесаю теэ, 1/3, возле ледового холла ”Тондираба”. Это будет пятый по счету магазин сети в районе Ласнамяэ, и, несмотря на достаточно высокий уровень цен (к примеру, по данным Delfi Kasulik, как минимум в марте и январе этого года самая дорогая потребительская корзина оказалась именно в Selver) и конкуренцию, предприятие не сомневается в том, что найдет своих клиентов.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Ни гостиницы "Виру", ни привычного Мустамяэ — каким был Таллинн всего 50 лет назад

Endla tänav, vaade Tõnismäe poolt, 1968 Foto: Ivar Vilde, Eesti Ajaloomuuseum

Глядя на снимки фотографа Ивара Вильде, на которых запечатлен Таллинн в конце 60-х годов, еще можно в последний раз увидеть Таллинн как город с преимущественно невысокими зданиями. В течение последующих лет силуэт города был дополнен, например, гостиницами "Виру" и "Олимпия", которые к настоящему моменту стали неотъемлемой частью идентитета города.

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ФОТО и ВИДЕО: Легендарный рынок Балтийского вокзала изменится до неузнаваемости

Характерные для рынка Балтийского вокзала ларьки и расставленные как попало прилавки уже давно в прошлом, и открытия нового, строящегося на месте легендарного привокзального рынка массивного здания ждать уже недолго. Застройщик недвижимости Astri OÜ обошел здание вместе с Ärileht.

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В Эстонии проживают 24 000 эстонцев по национальности, чей родной язык — не эстонский

Ekspress Meedia

По данным Департамента статистики, в Эстонии 24 000 человек, которые сами называют себя эстонцами, но не говорят на эстонском языке как на родном. Кто они?

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