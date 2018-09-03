03.09.2018, 09:26

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Начало нового учебного года и помешательство эстоноземельцев на оружии


rus.delfi.ee
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Miina Härma Gümnaasiumi avaaktus 2018
Miina Härma Gümnaasiumi avaaktus 2018Foto: Argo Ingver

В субботу, 1 сентября, во многих школах уже официально стартовал новый учебный год. Если вы по этому поводу все выходные бурно отмечали или же плакали навзрыд под одеялом, то небольшой дайджест поможет ввести в курс самых важных событий выходных.

ВИДЕО DELFI: "Дети мало читают и постоянно сидят в телефонах!“ Таллиннцы — о плюсах и минусах нынешнего школьного образования

фото иллюстративное Foto: Ester Vaitmaa

Поздравляем всех грызущих гранит науки, а также педагогов и им сочувствующих с Днем знаний!
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ВИДЕО DELFI: Проверьте себя! Смогут ли взрослые люди ответить на вопросы школьной программы?

1 сентября - День знаний. И даже если вы уже не учитесь в школе, то школьные знания остались с вами навсегда. Или нет? Мы решили задать жителям Таллинна три вопроса из школьной программы и проверить, смогут ли они ответить на них.
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"Детское счастье в СССР - было!" Школьные воспоминания читателей Delfi

Фото: соцсети/ иллюстративное фото

1 сентября во всем мире отмечают День знаний. Школа — это первые друзья, первые ссоры, новые знания и любимые учителя. Мы попросили читателей Delfi прислать свои воспоминания о школьном времени, а автор лучшего получит 2 билета на шоу “Барбоскины”. Голосуйте за понравившийся рассказ ниже!
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ФОТО: 1 сентября выпало на субботу, но во многих школах уже начался учебный год

Esimene koolipäev Tallinna Inglise kolledžis Foto: Jaanus Lensment

Хотя сегодняшний День знаний выпал на субботу, некоторые школы, как, например, Таллиннский английский колледж, Школа Рокка-аль-Маре и Тартуская гимназия Мийны Хярма, отметили начало учебного года сегодня.
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Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами

Foto: Argo Ingver

В связи с административной реформой молодой человек с тяжелой формой инвалидности и аутистическими наклонностями перестал получать пособие, которое использовалось для его обучения. Его нетрудоспособные родители в шоке от ответа новой волости на их запросе о помощи, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО и ВИДЕО: МуПо наводит порядок: патрули осмотрели заброшенное здание конюшни, где собираются молодежные компании

На прошлой неделе в Таллиннский департамент муниципальной полиции поступило заявление о запущенном объекте недвижимости на территории Таллиннского ипподрома.
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ВИДЕО TV3: Вышедшая из молодежной шайки: в бандах конопля сменилась более тяжелыми наркотиками, за деньги готовы избивать

TV3 удалось поговорить с одной входившей в молодежную шайку несовершеннолетней, по словам которой нынешняя ситуация вышла из-под контроля и насилию не видно конца. В проблеме как таковой нет ничего нового, но насилие среди молодежи становится все более грубым.
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Бомбу заложили в ночь перед покушением на Захарченко над входом в кафе

Aleksandr Zahhartšenko Foto: ALEKSANDR JERMOTŠENKO, REUTERS

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Причиной гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стало безоболочное взрывное устройство, заложенное внутри кафе, сообщил журналистам советник главы ДНР Александр Казаков.
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Советник главы ДНР назвал организатора убийства Захарченко

Aleksandr Zahhartšenko Foto: Aleksandr Polegenko, Sputnik

За убийством Александра Захарченко стояли Силы специальных операций Украины, заявил советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, задержанные по делу о покушении признались в поступившем им ”киевском заказе”.
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”Участливая, но скользкая”: сказ о том, как маклер-мошенница Наталья Языкова меня НЕ обманула

Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus Foto: Madis Veltman

Представьте ситуацию: несколько лет назад вы купили квартиру через маклера, а теперь узнаете, что того самого маклера судят за мошенничество в крупных размерах, причем схема выманивания денег у клиентов очень похожа на то, что происходило с вами в процессе покупки. Какова будет ваша реакция? Лично для меня стало шоком, что маклер Наталья Языкова оказалась на скамье подсудимых. Ведь я тоже могла бы быть среди этих потерпевших в зале суда.
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ФОТО DELFI: на кладбище в Лихула вспомнили снос 14 лет назад скандального монумента

Lihula samba mälestuspäev Foto: Lugeja foto

В воскресенье, 2 сентября, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала на кладбище в Лихула памятный день, приуроченный ко сносу 14 лет назад скандального монумента, передает rus.err.ee.
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"Весомый аргумент" в кармане всегда с собой: жители Эстонии становятся помешаны на оружии

Relvaomanikud Foto: Vallo Kruuser

В Эстонии становится все больше людей, которые носят с собой огнестрельное, пневматическое и пусковое оружие, или же просто пластиковый пистолет, чтобы в случае конфликта придать своим словам больше веса, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО И ВИДЕО: В купленной в нарвском Rimi детской каше обнаружили червяков. ”Мы были шокированы!”

Facebook

Молодая женщина рассказала на своей странице в социальной сети Facebook о том шоке, который она испытала, обнаружив в купленной в находящемся в нарвском торговом центре Fama магазине Rimi детской каше червяков. В Rimi Eesti Food AS сожалеют о случившемся и заверяют, что меры приняты.
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Tallinn Hockey weekend
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Начало нового учебного года и помешательство эстоноземельцев на оружии

03.09.2018
В субботу, 1 сентября, во многих школах уже официально стартовал новый учебный год. Если вы по этому поводу все выходные бурно отмечали или же плакали навзрыд под одеялом, то небольшой дайджест поможет ввести в курс самых важных событий выходных.
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