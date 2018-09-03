ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Начало нового учебного года и помешательство эстоноземельцев на оружии

Хотя сегодняшний День знаний выпал на субботу, некоторые школы, как, например, Таллиннский английский колледж, Школа Рокка-аль-Маре и Тартуская гимназия Мийны Хярма, отметили начало учебного года сегодня.

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Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами

Foto: Argo Ingver

В связи с административной реформой молодой человек с тяжелой формой инвалидности и аутистическими наклонностями перестал получать пособие, которое использовалось для его обучения. Его нетрудоспособные родители в шоке от ответа новой волости на их запросе о помощи, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ВИДЕО: МуПо наводит порядок: патрули осмотрели заброшенное здание конюшни, где собираются молодежные компании

На прошлой неделе в Таллиннский департамент муниципальной полиции поступило заявление о запущенном объекте недвижимости на территории Таллиннского ипподрома.

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ВИДЕО TV3: Вышедшая из молодежной шайки: в бандах конопля сменилась более тяжелыми наркотиками, за деньги готовы избивать

TV3 удалось поговорить с одной входившей в молодежную шайку несовершеннолетней, по словам которой нынешняя ситуация вышла из-под контроля и насилию не видно конца. В проблеме как таковой нет ничего нового, но насилие среди молодежи становится все более грубым.

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Бомбу заложили в ночь перед покушением на Захарченко над входом в кафе

Aleksandr Zahhartšenko Foto: ALEKSANDR JERMOTŠENKO, REUTERS

ТОП СМИ РФ: В ДНР заявили о прибытии в Донбасс военных из США и Канады "Весомый аргумент" в кармане всегда с собой: жители Эстонии становятся помешаны на оружии ”Участливая, но скользкая”: сказ о том, как маклер-мошенница Наталья Языкова меня НЕ обманула

Причиной гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стало безоболочное взрывное устройство, заложенное внутри кафе, сообщил журналистам советник главы ДНР Александр Казаков.

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Советник главы ДНР назвал организатора убийства Захарченко

Aleksandr Zahhartšenko Foto: Aleksandr Polegenko, Sputnik

За убийством Александра Захарченко стояли Силы специальных операций Украины, заявил советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, задержанные по делу о покушении признались в поступившем им ”киевском заказе”.

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”Участливая, но скользкая”: сказ о том, как маклер-мошенница Наталья Языкова меня НЕ обманула

Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus Foto: Madis Veltman

Представьте ситуацию: несколько лет назад вы купили квартиру через маклера, а теперь узнаете, что того самого маклера судят за мошенничество в крупных размерах, причем схема выманивания денег у клиентов очень похожа на то, что происходило с вами в процессе покупки. Какова будет ваша реакция? Лично для меня стало шоком, что маклер Наталья Языкова оказалась на скамье подсудимых. Ведь я тоже могла бы быть среди этих потерпевших в зале суда.

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ФОТО DELFI: на кладбище в Лихула вспомнили снос 14 лет назад скандального монумента

Lihula samba mälestuspäev Foto: Lugeja foto

В воскресенье, 2 сентября, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала на кладбище в Лихула памятный день, приуроченный ко сносу 14 лет назад скандального монумента, передает rus.err.ee.

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"Весомый аргумент" в кармане всегда с собой: жители Эстонии становятся помешаны на оружии