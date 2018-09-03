ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Начало нового учебного года и помешательство эстоноземельцев на оружии

В субботу, 1 сентября, во многих школах уже официально стартовал новый учебный год. Если вы по этому поводу все выходные бурно отмечали или же плакали навзрыд под одеялом, то небольшой дайджест поможет ввести в курс самых важных событий выходных.
ВИДЕО DELFI: "Дети мало читают и постоянно сидят в телефонах!“ Таллиннцы — о плюсах и минусах нынешнего школьного образования
Поздравляем всех грызущих гранит науки, а также педагогов и им сочувствующих с Днем знаний! Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Проверьте себя! Смогут ли взрослые люди ответить на вопросы школьной программы?
1 сентября - День знаний. И даже если вы уже не учитесь в школе, то школьные знания остались с вами навсегда. Или нет? Мы решили задать жителям Таллинна три вопроса из школьной программы и проверить, смогут ли они ответить на них. Loe edasi...
"Детское счастье в СССР - было!" Школьные воспоминания читателей Delfi
1 сентября во всем мире отмечают День знаний. Школа — это первые друзья, первые ссоры, новые знания и любимые учителя. Мы попросили читателей Delfi прислать свои воспоминания о школьном времени, а автор лучшего получит 2 билета на шоу “Барбоскины”. Голосуйте за понравившийся рассказ ниже! Loe edasi...
ФОТО: 1 сентября выпало на субботу, но во многих школах уже начался учебный год
Хотя сегодняшний День знаний выпал на субботу, некоторые школы, как, например, Таллиннский английский колледж, Школа Рокка-аль-Маре и Тартуская гимназия Мийны Хярма, отметили начало учебного года сегодня. Loe edasi...
Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами
В связи с административной реформой молодой человек с тяжелой формой инвалидности и аутистическими наклонностями перестал получать пособие, которое использовалось для его обучения. Его нетрудоспособные родители в шоке от ответа новой волости на их запросе о помощи, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: МуПо наводит порядок: патрули осмотрели заброшенное здание конюшни, где собираются молодежные компании
ВИДЕО TV3: Вышедшая из молодежной шайки: в бандах конопля сменилась более тяжелыми наркотиками, за деньги готовы избивать
TV3 удалось поговорить с одной входившей в молодежную шайку несовершеннолетней, по словам которой нынешняя ситуация вышла из-под контроля и насилию не видно конца. В проблеме как таковой нет ничего нового, но насилие среди молодежи становится все более грубым. Loe edasi...
Бомбу заложили в ночь перед покушением на Захарченко над входом в кафе
Причиной гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стало безоболочное взрывное устройство, заложенное внутри кафе, сообщил журналистам советник главы ДНР Александр Казаков. Loe edasi...
Советник главы ДНР назвал организатора убийства Захарченко
За убийством Александра Захарченко стояли Силы специальных операций Украины, заявил советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, задержанные по делу о покушении признались в поступившем им ”киевском заказе”. Loe edasi...
”Участливая, но скользкая”: сказ о том, как маклер-мошенница Наталья Языкова меня НЕ обманула
Представьте ситуацию: несколько лет назад вы купили квартиру через маклера, а теперь узнаете, что того самого маклера судят за мошенничество в крупных размерах, причем схема выманивания денег у клиентов очень похожа на то, что происходило с вами в процессе покупки. Какова будет ваша реакция? Лично для меня стало шоком, что маклер Наталья Языкова оказалась на скамье подсудимых. Ведь я тоже могла бы быть среди этих потерпевших в зале суда. Loe edasi...
ФОТО DELFI: на кладбище в Лихула вспомнили снос 14 лет назад скандального монумента
В воскресенье, 2 сентября, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала на кладбище в Лихула памятный день, приуроченный ко сносу 14 лет назад скандального монумента, передает rus.err.ee. Loe edasi...
"Весомый аргумент" в кармане всегда с собой: жители Эстонии становятся помешаны на оружии
В Эстонии становится все больше людей, которые носят с собой огнестрельное, пневматическое и пусковое оружие, или же просто пластиковый пистолет, чтобы в случае конфликта придать своим словам больше веса, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: В купленной в нарвском Rimi детской каше обнаружили червяков. ”Мы были шокированы!”
Молодая женщина рассказала на своей странице в социальной сети Facebook о том шоке, который она испытала, обнаружив в купленной в находящемся в нарвском торговом центре Fama магазине Rimi детской каше червяков. В Rimi Eesti Food AS сожалеют о случившемся и заверяют, что меры приняты. Loe edasi...