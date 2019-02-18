ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: На Евровидение от Эстонии поедет швед, на министра юстиции ЭР подали в суд, установлен новый температурный рекорд

Бывшая центристка Ольга Иванова рассказала о том, как весной 2016 предложила исключить Майлис Репс из партии.

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ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.

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Без нотариусов и переводов. С сегодняшнего дня ЕС отменяет многие формальности для документов

С субботы, 16 февраля, во всем Евросоюзе начинают действовать новые правила, призванные уменьшить число формальностей и трат на них для жителей ЕС, которые проживают за пределами своей страны.

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Заложники "ДНР" и "ЛНР": кого преследуют сепаратисты в Донбассе

Поводом для преследования со стороны пророссийских сепаратистов может стать принадлежность и к какому-либо религиозному меньшинству, и ЛГБТ-сообществу, и проукраинская позиция.

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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА| Роман Старапопов: эстонские русские = русские эстонцы?

В понедельник был на приеме у генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге — Карла Эрика Лаантеэ Рейнтамма. Поводом для встречи послужила безвыходная на данный момент ситуация. Некогда популярный в Эстонии радиоведущий и диджей Алексей Никоноров волею судьбы оказался на улице и сейчас проживает в палатке для бездомных Мальтийской службы помощи. Алексей признает, что сам виноват в случившемся, потому что не продлил срок действия своего ”серого” паспорта. Потом потерял работу. Из съемной квартиры пришлось съехать. Друзья отвернулись. На новостном портале Delfi выходил репортаж об Алексее, я сам ездил к нему в эту палатку.

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В Таллинне 16 февраля был побит температурный рекорд

В Таллинне в субботу к 13 часам воздух прогрелся до +8 градусов, что превышает предыдущий рекордный показатель. Однако уже в ночь на понедельник температура упадет до -8 градусов, передает rus.err.ee.

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В Петербурге обрушилась часть пятиэтажки. МЧС: погибших нет

В Петербурге в пятиэтажном доме обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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Кандидат от недовольных. Как комик Зеленский возглавил гонку на пост президента Украины

За 45 дней до выборов президента Украины никто не может с большой долей уверенности предсказать даже пару победителей первого тура выборов. То, что без второго тура не обойдется — единственный прогноз, в котором единодушно сходятся все наблюдатели.

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Главный архитектор Нарвы считает, что город уже проиграл борьбу за титул Культурной столицы, но призывает к позитиву