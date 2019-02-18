18.02.2019, 11:20

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: На Евровидение от Эстонии поедет швед, на министра юстиции ЭР подали в суд, установлен новый температурный рекорд


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: На Евровидение от Эстонии поедет швед, на министра юстиции ЭР подали в суд, установлен новый температурный рекорд
Foto: Taavi Sepp

Выяснилось, кто представит Эстонию на Евровидении и это не эстонец. Установлен температурный рекорд этой зимы. Отт Тянак выиграл Ралли Швеции и возглавил общий зачет чемпионата мира. Госизменник Херманн Симм подал в суд жалобу на министра юстиции Урмаса Рейнсалу. Райнер Вакра наконец дал комментарий Delfi на тему обвинений в плагиате.

Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов за прошедшие выходные.

ФОТО: Лучше один раз увидеть! Как происходит сортировка посылок в Omniva

Eesti Laul 2019 Foto: Taavi Sepp

Издание Maaleht побывало в новом логистическом центре Omniva в деревне Лехмья, чтобы посмотреть, как происходит сортировка 30 000 — 50 000 посылок ежедневно.
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Февральская “жара”: в субботу — до +7. А что же в начале недели?

Вот такую погоду нам обещают синоптики.
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В Тартумаа горел деревообрабатывающий завод

В пятницу вечером в Тартумаа загорелся деревообрабатывающий завод. Пожару была присвоена третья категория сложности, пишет rus.err.ee.
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Ольга Иванова: партии приходилось созывать из-за меня тайные собрания правления

Бывшая центристка Ольга Иванова рассказала о том, как весной 2016 предложила исключить Майлис Репс из партии.
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ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.
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Без нотариусов и переводов. С сегодняшнего дня ЕС отменяет многие формальности для документов

С субботы, 16 февраля, во всем Евросоюзе начинают действовать новые правила, призванные уменьшить число формальностей и трат на них для жителей ЕС, которые проживают за пределами своей страны.
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Заложники "ДНР" и "ЛНР": кого преследуют сепаратисты в Донбассе

Поводом для преследования со стороны пророссийских сепаратистов может стать принадлежность и к какому-либо религиозному меньшинству, и ЛГБТ-сообществу, и проукраинская позиция.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА| Роман Старапопов: эстонские русские = русские эстонцы?

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В понедельник был на приеме у генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге — Карла Эрика Лаантеэ Рейнтамма. Поводом для встречи послужила безвыходная на данный момент ситуация. Некогда популярный в Эстонии радиоведущий и диджей Алексей Никоноров волею судьбы оказался на улице и сейчас проживает в палатке для бездомных Мальтийской службы помощи. Алексей признает, что сам виноват в случившемся, потому что не продлил срок действия своего ”серого” паспорта. Потом потерял работу. Из съемной квартиры пришлось съехать. Друзья отвернулись. На новостном портале Delfi выходил репортаж об Алексее, я сам ездил к нему в эту палатку.
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В Таллинне 16 февраля был побит температурный рекорд

В Таллинне в субботу к 13 часам воздух прогрелся до +8 градусов, что превышает предыдущий рекордный показатель. Однако уже в ночь на понедельник температура упадет до -8 градусов, передает rus.err.ee.
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В Петербурге обрушилась часть пятиэтажки. МЧС: погибших нет

В Петербурге в пятиэтажном доме обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Кандидат от недовольных. Как комик Зеленский возглавил гонку на пост президента Украины

За 45 дней до выборов президента Украины никто не может с большой долей уверенности предсказать даже пару победителей первого тура выборов. То, что без второго тура не обойдется — единственный прогноз, в котором единодушно сходятся все наблюдатели.
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Главный архитектор Нарвы считает, что город уже проиграл борьбу за титул Культурной столицы, но призывает к позитиву

Я долго молчал, но чувствую, что пришло время выговориться по вопросу перспектив Нарвы стать Культурной столицы Европы 2024 года. Во-первых, я призываю признать, что на этот раз, наша подготовка к выигрышу титула Культурной столицы закончилась, пишет на своей странице в Facebook главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, активно участвовавший в подготовке и защите заявки Нарвы в рамках первого тура конкурса, по итогам которого приграничный город вышел в финал вместе с Тарту.
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Может ли среднестатистическая эстонская семья "жить хорошо"?

В Новогоднем обращении наш премьер-министр сказал: ”Мы должны жить хорошо, меньшего себе не можем позволить”. Кто бы спорил? Попробуем, уважаемые читатели, примерить этот тезис к реальности. И сделаем это хотя бы для одной категории населения — для молодой семьи, пишет доктор экономических наук Владимир Вайнгорт в "МК-Эстония".
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Евросоюз принял решение о санкциях против России

Глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз принял решение о введении санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, передает РИА ”Новости”.
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Мойсар выиграл 10 000 евро в "Тондираба"

Известный эстонский кикбоксер Миркко Мойсар, выступающий в весовой категории до 71 кг, стал победителем коммерческого турнира The League в ледовом холле "Тондираба". В финальном поединке опытный боец победил в экстра-раунде литовца Мартинаса Ясюнаса.
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В Таллинне прошел марш в поддержку мужчин. Желающих присоединиться к маршу оказалось немного

В Таллинне состоялся марш мужчин, но адресованный жителям столицы призыв Свободной партии выйти на шествие не нашел особого отклика. По числу участников мероприятие под названием "Марш мужчин" не шло ни в какое сравнение с прошедшим в Таллинне месяц назад женским маршем.
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Райнер Вакра — "Актуальной камере": я не мошенничал при написании дипломной работы

Подозреваемый в плагиате депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Райнер Вакра прервал четырехдневное молчание и пришел в студию "Актуальной камеры".
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ФОТО: Роскошный замок под Таллинном выставлен на продажу

Замок Лайтсе в волости Сауэ снова выставлен на продажу. Эту люксовую недвижимость уже давно пытается продать бывший банкир Суло Мулдиа.
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ВИДЕО | "Сейчас я бы повел себя по-другому". Райнер Вакра наконец дал комментарий Delfi на тему обвинений в плагиате

Райнер Вакра в данном Delfi комментарии заявил, что при написании бакалаврской работы сделал ошибки, которые сейчас бы не повторил. Вакра подчеркивает, что просто оказался во власти неудачных обстоятельств.
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ГРАФИКИ: Как изменилась цена продуктовой корзины и средняя зарплата в Эстонии за 25 лет

Если в 1993 году продуктовая корзина семьи из четырех человек стоила менее 20 евро, то сейчас она почти в четыре раза дороже.
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ФОТО: Строительство идет полным ходом. Коплиские линии скоро будет не узнать

За год Коплиские линии в Пыхья-Таллинне изменились до неузнаваемости. Где-то уже даже выросли новые дома — и новые пятиэтажки, и дома пониже, напоминающие по стилю находившиеся там раньше здания.
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Ильвес: после прошлой Мюнхенской конференции я был в подавленном состоянии, но после нынешней понял, что тогда это был оптимизм

55-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла на фоне очевидного разлома в отношениях между США и Европой. Чем она запомнится? Репортаж DW.
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ФОТО: Тянак выиграл Ралли Швеции и возглавил общий зачет чемпионата мира!

Победителем второго этапа чемпионата мира по авторалли стал Отт Тянак. Эстонский гонщик впервые выиграл Ралли Швеции.
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ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Швед Виктор Крон представит Эстонию на конкурсе "Евровидение-2019"

16 февраля состоялся финал конкурса Eesti Laul, победитель которого представит Эстонию на “Евровидении”. По итогам голосования, победителем стал Виктор Крон с песней “Storm”.
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