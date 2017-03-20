ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Мероприятие Тоом о кризисе в Сирии и появление Сависаара на публике

Вот подборка самых важных новостей за эти выходные специально для тех, кто все пропустил. Впервые за долгое время на публике появился Эдгар Сависаар, мужчина с топором ворвался в главную контору банка SEB, в Эстонию прибыли 120 британских солдат, а вернувшаяся из Сирии Яна Тоом организовала посвященное сирийскому кризису мероприятие.

ФОТО и ВИДЕО: В аэропорту Парижа застрелили мужчину, людей эвакуировали

Коллаж

В парижском аэропорту застрелили отобравшего оружие у военного мужчину

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Эдгар Сависаар впервые за долгое время появился на публике

Впервые за долгое время на публике появился экс-лидер центристов Эдгар Сависаар на собрании тартуского отделения Центристской партии.

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Эдгар Сависаар: я не лежачий больной, но основная часть дня проходит в постели

Foto: Edgar Savisaar / Facebook

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар поделился в социальной сети фотографиями того, как он побывал на могилах родственников. Сависаар добавил, что он не лежачий больной, но основная часть дня действительно проходит в постели.

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ФОТО: В Таллинне мужчина с топором ворвался в главную контору банка SEB

SEB panka lõhuti kirvega Foto: Delfi lugeja

Сегодня в Таллинне мужчина разбил топором стекло в конторе банка SEB и ворвался в помещение.

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Столтенберг: страны Балтии не подвержены угрозе нападения

Jens Stoltenberg Foto: Francois Lenoir, REUTERS

НАТО не считает, что страны Балтии подвержены угрозе конвенционального военного нападения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на Leta.

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ГРАФИК DELFI: Расходы Эстонии на оборону среди стран-членов НАТО одни из самых высоких

Kaitseväelased õppusel Foto: rms Karl Johanson, kaitsevägi

Среди стран-членов НАТО Эстония занимает четвертое место по расходам на оборону. Больше Эстонии тратят США, Греция и Великобритания.

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Пресса Британии: российские ловушки для солдат НАТО в Эстонии

Briti sõdur Foto: Ints Kalninš, REUTERS

"Войска столкнулись с новым врагом — кремлевскими фейковыми новостями" — статьей под таким заголовком отреагировала Sunday Times на новость о прибытии в минувшую пятницу в Эстонию 120 британских солдат в качестве первого подразделения объединенной оперативной группы войск НАТО, которая создается в балтийских странах и Польше.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Яна Тоом организовала мероприятие, посвященное сирийскому кризису

Foto: Karli Saul

Сегодня в 13 часов в Эстонской национальной библиотеке началась организованная бюро евродепутата Яны Тоом дискуссия на тему сирийского кризиса. Там выступали также евродепутат Урмас Паэт и латвийский евродепутат Андрей Мамыкин. Модератором дискуссии был Ээрик-Нийлес Кросс.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Ночная прогулка по заснеженному Старому Таллинну в 1965 году

Vaade Harju tänavalt Vabaduse väljakule. Foto: Uno Oksbusch, Eesti Ajaloomuuseum

Смотрите на фотографиях Уно Оксбуша, как выглядела прогулка по ночному Старому городу Таллинна более 50 лет назад!

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ФОТО: Покупатель обнаружил на одежде в H&M отвратительный сюрприз

H&M riietelt leitud putukad Foto: Lugeja foto

В Delfi Kasulik прислал сообщение читатель, который нашел в расположенном в торговом центре Ülemiste магазине H&M копошащихся в одежде упитанных насекомых экзотического вида.

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ВИДЕО: Дерево в моде! Хобби супругов из Хаапсалу стало прибыльным бизнесом

У древесины есть множество способов применения, в основном они традиционные, но если добавить немного фантазии, получатся уникальные вещицы. Жители Хаапсалу Тыну и Мари-Лийз Парбус изготавливают из ценных пород дерева украшения и аксессуары.

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Delfi на Таллиннской неделе моды. Вы удивитесь! Эстонские дизайнеры обещают весну в цветах

Foto: Erlend Štaub / Tallinn Fashion Week

Последний день Таллиннской недели моды был полон красок — наступающий сезон обещает быть ярким. Клумбы из цветов были везде, и на головах моделей, и на одежде. Весна идет, весне дорогу!

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