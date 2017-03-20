ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Мероприятие Тоом о кризисе в Сирии и появление Сависаара на публике

Вот подборка самых важных новостей за эти выходные специально для тех, кто все пропустил. Впервые за долгое время на публике появился Эдгар Сависаар, мужчина с топором ворвался в главную контору банка SEB, в Эстонию прибыли 120 британских солдат, а вернувшаяся из Сирии Яна Тоом организовала посвященное сирийскому кризису мероприятие.
ФОТО и ВИДЕО: В аэропорту Парижа застрелили мужчину, людей эвакуировали
В парижском аэропорту застрелили отобравшего оружие у военного мужчину
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Эдгар Сависаар впервые за долгое время появился на публике
Впервые за долгое время на публике появился экс-лидер центристов Эдгар Сависаар на собрании тартуского отделения Центристской партии.
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Эдгар Сависаар: я не лежачий больной, но основная часть дня проходит в постели
Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар поделился в социальной сети фотографиями того, как он побывал на могилах родственников. Сависаар добавил, что он не лежачий больной, но основная часть дня действительно проходит в постели.
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ФОТО: В Таллинне мужчина с топором ворвался в главную контору банка SEB
Сегодня в Таллинне мужчина разбил топором стекло в конторе банка SEB и ворвался в помещение.
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Столтенберг: страны Балтии не подвержены угрозе нападения
НАТО не считает, что страны Балтии подвержены угрозе конвенционального военного нападения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на Leta.
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ГРАФИК DELFI: Расходы Эстонии на оборону среди стран-членов НАТО одни из самых высоких
Среди стран-членов НАТО Эстония занимает четвертое место по расходам на оборону. Больше Эстонии тратят США, Греция и Великобритания.
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Пресса Британии: российские ловушки для солдат НАТО в Эстонии
"Войска столкнулись с новым врагом — кремлевскими фейковыми новостями" — статьей под таким заголовком отреагировала Sunday Times на новость о прибытии в минувшую пятницу в Эстонию 120 британских солдат в качестве первого подразделения объединенной оперативной группы войск НАТО, которая создается в балтийских странах и Польше.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Яна Тоом организовала мероприятие, посвященное сирийскому кризису
Сегодня в 13 часов в Эстонской национальной библиотеке началась организованная бюро евродепутата Яны Тоом дискуссия на тему сирийского кризиса. Там выступали также евродепутат Урмас Паэт и латвийский евродепутат Андрей Мамыкин. Модератором дискуссии был Ээрик-Нийлес Кросс.
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АРХИВНЫЕ ФОТО: Ночная прогулка по заснеженному Старому Таллинну в 1965 году
Смотрите на фотографиях Уно Оксбуша, как выглядела прогулка по ночному Старому городу Таллинна более 50 лет назад!
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ФОТО: Покупатель обнаружил на одежде в H&M отвратительный сюрприз
В Delfi Kasulik прислал сообщение читатель, который нашел в расположенном в торговом центре Ülemiste магазине H&M копошащихся в одежде упитанных насекомых экзотического вида.
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ВИДЕО: Дерево в моде! Хобби супругов из Хаапсалу стало прибыльным бизнесом
У древесины есть множество способов применения, в основном они традиционные, но если добавить немного фантазии, получатся уникальные вещицы. Жители Хаапсалу Тыну и Мари-Лийз Парбус изготавливают из ценных пород дерева украшения и аксессуары.
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Delfi на Таллиннской неделе моды. Вы удивитесь! Эстонские дизайнеры обещают весну в цветах
Последний день Таллиннской недели моды был полон красок — наступающий сезон обещает быть ярким. Клумбы из цветов были везде, и на головах моделей, и на одежде. Весна идет, весне дорогу!
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