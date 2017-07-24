ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Медали Новоселова и Беляевой, дни рождения Маарду и Кадриорга

В субботу, 22 июля, шпажист Николай Новоселов стал серебряным призером чемпионата мира по фехтованию, а в Маарду отметили день рождения города. В воскресенье, 23 июля, шпажистка Юлия Беляева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию, а в Кадриорге прошли мероприятия в честь его 299-летия. Все новости прошедших выходных читайте в нашей подборке.

ФОТО: Николай Новоселов — серебряный призер чемпионата мира!

Nikolai Novosjolov teenis MMil hõbemedali Foto: JAN WOITAS, AFP

37-летний шпажист Николай Новоселов стал серебряным призером чемпионата мира по фехтованию, который проходит в германском Лейпциге. В финале ветеран сборной Эстонии был близок к победе, но уступил в упорном поединке итальянцу Паоло Пиццо - 13:15.

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Мимо Эстонии пройдут самые большие российские атомная подлодка и атомный крейсер

Foto: TASS

Сегодня мимо Эстонии по пути в Санкт-Петербург пройдут огромная российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" и флагман Северного флота РФ, атомный крейсер "Петр Великий".

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Издание: из бывших стран СССР самая высокая зарплата — в Эстонии

Palgatõus Foto: Andres Putting

В Эстонии самая высокая средняя зарплата из бывших стран СССР — $ 1313, говорится в исследовании издания "Настоящее время". При составлении рейтинга издание опиралось на официальные данные стран за 2016-2017 годы.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В каких общественных местах в Таллинне есть бесплатный wifi

pressiruum Foto: Andres Putting

Бесплатный wifi — хорошая штука как для туристов, так и для местных жителей, которые хотели бы, например, вместо того, чтобы сидеть в офисе, поработать с ноутбуком на пляже или в парке. Сайт Hidden Tallinn приводит 14 общественных пунктов wifi в Таллинне.

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ФОТО читателя: Mercedes ехал по встречной, водитель говорил по телефону

Liiklushuligaan Foto: Lugeja foto

Читатель Delfi в пятницу, двигаясь от церкви Каарли по улице Луйзе в сторону Кристийне, оказался в опасной дорожной ситуации, когда на односторонней улице ему навстречу ехал Mercedes, водитель которого к тому же во время езды говорил по телефону.

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ФОТО: Пруд Шнелли невероятно грязный, утята плавают среди мусора

Snelli tiigi seisukord on halb Foto: Taavi Sepp

Расположенное рядом со Старым городом Таллинна популярное место для прогулок чрезвычайно запущено, в воде наряду с пластиком плавают даже религиозные символы, а также, разумеется, трупы птиц и грызунов.

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ФОТО: Нарвитян учат, как не попасть в беду на воде, как спасаться и как спасать. Записывайтесь!

Veeohutuse koolitus, Narva jõgi, Narva-Jõesuu SAR Foto: Roman Vikulov, Delfi

Еще 4 уикэнда на нарвском городском пляже будут бесплатно обучать безопасности на воде спасатели-добровольцы. Если вам хочется, чтобы ваш ребенок проводил лето с пользой, это очень хороший вариант дать ему полезную информацию в занимательной форме и самим узнать много полезного.

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ФОТО: В Маарду празднуют день рождения города — на сцене исполнители из разных стран

Maardu linna päev Foto: Madis Veltman

Сегодня в Маарду в парке Келламяэ отмечают день рождения города. Играет духовой оркестр, выступают украинские, белорусские, эстонские певцы. Эстонскую эстраду представляет Эрик Кригер.

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ФОТО: С днем рождения! Кадриорг отметил 299-летие

Kadrioru 299. sünnipäev Foto: Raido Vint

В честь 299-го дня рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля 22 июля в парке и музеях Кадриорга прошла обширная программа интересных мероприятий.

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Как лидеры эстонских партий отдыхают этим летом и отдыхают ли вообще

Riigikogu erakondade esimehed Helir-Valdor Seeder (IRL), Artur Talvik (VE), Hanno Pevkur (RE), Jevgeni Ossinovski (SDE), Mart Helme (EKRE) ja Jüri Ratas (KE) Foto: Fotokollaaž

Лето — пора отпусков. А как отдыхают председатели эстонских партий, если вообще отдыхают? И самое главное — успели ли они искупаться в море?

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ФОТО: В ДТП на Хаапсалуском шоссе пострадали три человека

Liiklusõnnetus Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maanteel Foto: Lugeja foto

На 29 километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла столкнулись между собой Toyota и Opel, в результате чего пострадали три человека.

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ВИДЕО: Как необитаемый остров на озере Выртсъярв привлекает туристов

Находящийся на озере Выртсъярв остров Тондисаар размером в полгектара не заселен — не считая расположенного на нем регги-бара. Несмотря на это, этим летом остров привлекает тысячи туристов.

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ФОТО: 280 хуторов по всей Эстонии провели день открытых дверей

Avatud talude päev 2017 - Kaspri talu Foto: Argo Ingver

Сегодня во всех уголках Эстонии прошел хуторской день открытых дверей, в рамках которого 280 различных хуторов приняли у себя гостей, пишет Maaleht.

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ФОТО: На хуторах и мызах Ида-Вирумаа прошел день открытых дверей

В воскресенье шестнадцать хуторов и мыз Ида-Вирумаа пригласили жителей и гостей уезда на день открытых дверей. Это и животноводческие фермы, и конные хутора, и даже… ”Медвежья мыза”. И не просто медвежья, а мыза Золотого Медведя — Kuldkaru Mõis.

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Подарок к свадьбе: Юлия Беляева завоевала еще одну бронзовую медаль!

Julia Beljajeva Leganos Foto: Augusto Bizzi

25-летняя тартуская шпажистка Юлия Беляева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию.

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Необычные гостиницы Эстонии

Visit Estonia

Зачем бронировать комнату в безликом отеле, если можно устроить настоящее приключение? В Эстонии найдется множество мест, пригодных не только для того, чтобы провести ночь. Поселитесь в пузыре под звездами, в огромной бочке или на традиционной мельнице. За чашкой утреннего кофе полюбуйтесь на карьер Румму, утесы Сааремаа или бескрайнее Чудское озеро. Проведите летнюю ночь под звездами и грейтесь зимой у очага.

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