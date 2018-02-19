ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Масленица, страсти вокруг Олимпиады, инцидент на пароме Tallinnk и крушение самолета в Иране

На выходных эстоноземельцы отмечали Масленицу, а тем временем в Нарве произошло вооруженное ограбление аптеки. На Олимпиаде Россия разбила США, а российского спортсмена подозревают в использовании допинга. На пароме Tallink произошел инцидент, пришлось вмешаться полиции, а в Иране разбился пассажирский самолет.

ВИДЕО: Россия разбила США и получила шикарный подарок от Словении

OAR vs USA Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

В заключительном матче групповой стадии олимпийского турнира российские хоккеисты победили в Пхенчхане США - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). По две шайбы в ворота звездно-полосатых забросили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

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В Нарве совершено вооруженное ограбление аптеки, ущерб — 60 евро

Püstol Foto: Eero Vabamägi

Сегодня примерно в 12:50 в полицию поступило сообщение об ограблении аптеки в Нарве на улице А. Пушкини. Как сообщается, у злоумышленника был предмет, похожий на оружие.

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В Таллинне финн избежал гибели, попав в мусоровоз вместе с содержимым контейнера

Prügiautos lähevad sageli kõik sorteeritud jäätmed kokku, sest pahatahtlikud on prügi valesse konteinerisse visanud Foto: Rene Suurkaev

В ночь на пятницу в Старом Таллинне финн избежал смерти. Как сообщается, мужчина заснул в мусорном контейнере за рестораном. Он проснулся, когда попал в мусоровоз вместе с содержимым контейнера.

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Кирилл Крабу: поездка в Латвию 24 февраля — более патриотичный поступок, чем просмотр парадов по ТВ

Kirill Krabu Foto: erakogu

После того, как правительство Эстонии подняло акцизы на алкоголь, жители Эстонии стали активно покупать его в латвийских магазинах, расположенных у латвийско-эстонской границы. 24 февраля против поднятия алкогольных акцизов состоится акция ”Налоги — в Латвию!”. Министр иностранных дел Свен Миксер заявил, что покупать алкоголь в Латвии не патриотично. Консультант по коммуникации Кирилл Крабу считает, что поездка в Латвию в рамках акции, может стать даже более патриотичным поступком, чем просмотр всевозможных парадов по телевизору.

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Директор ”Юлемисте”: Lidl вытеснит Prisma с рынка

guido pärnits Foto: Priit Simson

Директор ТЦ ”Юлемисте” Гуйдо Пярнитс полагает, что среди продуктовых магазинов в Эстонии конкуренция даже плотнее, чем среди торговых центров. И об этом должен знать и приходящий на рынок Lidl, пишет Äripäev.

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ВИДЕО: Полицейские станцевали в честь юбилея ЭР

YouTube

Полицейские Ляэне-Харьюского отделения приняли участие в проекте ”Эстония танцует”.

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Преподаватель: на кой нам национальное образование на эстонском?

Eesti keele õpik Mobiilifoto: Eppmare

В 1980-е годы профессор ТУ Юхан Аули на лекции по антропологии попросил поднять руку тех студентов, кто причислял себя к эстонцам. Половина прозорливо засомневалась в своей ”арийскости”. Каждому же ”храбрецу”, поднявшему руку, уважаемый преподаватель на основании их внешности зачитал от 5 до 15 отличительных особенностей представителей различных национальностей, попросив опустить руку. Так уж случилось, пишет в ”Учительской газете” преподаватель и психолог Тойво Нийнеберг, что в аудитории среди почти 60 студентов не оказалось ни одного чистокровного эстонца.

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ФОТО: Неонацисты из Эстонии приняли участие в правоэкстремистском марше в Болгарии

neonats Foto: Lugeja foto

Согласно имеющей в распоряжении Delfi информации, группа неонациостов из Эстонии приняла участие в марше в честь национал-фашиста Христо Лукова в столице Болгарии Софии.

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В Иране разбился пассажирский самолет: выживших нет

Foto: Wikimedia

При крушении самолета в Иране погибли все 66 человек на борту, сообщает АР со ссылкой на заявление авиакомпании Iran Aseman.

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На паром Tallink прибыла полиция: что случилось?

Baltic Queen Foto: Andres Putting

”В субботу 17 февраля на пароме Baltic Queen произошел инцидент. По нашим данным, причастные к делу являются гражданами Швеции”, — сообщила пресс-секретарь Tallink Катри Линк.

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ФОТО и ВИДЕО: Крыыт и Микк из Раквере: в маленьком городе тоже можно жить!

Kunstnikuhingega Krõõt ja Mikk ning nende lapsed Iti, Mihkel ja Selma kaunilt taastatud maja trepil Hendrik Osula

Молодая семья восстановила дом прародителей и заверяет, что и в маленьком городе возможно жить.

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ГАЛЕРЕЯ: Масленица в Кохтла-Ярве завладела выходными

Широким народным гуляньем в Ахтмеской части Кохтла-Ярве в воскресенье завершается этот традиционный праздник, который отмечают по всему Ида-Вирумаа. Возле клуба ”Ахтме” в воскресный полдень соберутся взрослые и дети, для которых клуб подготовил разнообразную программу.

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ДОПИНГ: Российский медалист Олимпиады попался на мельдонии?

Aleksandr Krushelnitcki ja Anastasia Bryzgalova Foto: Sergei Bobylev, Sergei Bobylev/TASS

Допинг-тест бронзового призера Олимпиады-2018 в керлинге Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Либо спортсмен идиот, либо это провокация. Допинг-дело русского керлингиста

Anastasia Bryzgalova ja Alexander Krushelnitsky Foto: Vladimir Pesnya, Sputnik

Допинг-случай российского керлингиста Александра Крушельницкого, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, произвел эффект разорвавшейся бомбы и стал самым обсуждаемым событием воскресного дня на Олимпиаде-2018.

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