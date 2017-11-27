ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Ложное похищение ребенка, состоятельность Эстонии и обещание снежного Рождества

В субботу жительница волости Харку написала в местной группе Facebook, что чужие мужчины затащили ее ребенка в микроавтобус, после чего он исчез. В воскресенье выяснилось, что полиция проверила поступившее сообщение о преступлении, и оно не нашло подтверждения. Кроме того, швейцарский банк Credit Suisse подсчитал состоятельность разных стран мира, и Эстония оказалась в середине рейтинга, а российский метеопортал предсказал нам морозное и снежное Рождество. Об этих и других самых интересных событиях выходных — в нашей подборке.
Жительница Харьюмаа: чужие мужчины затащили моего ребенка в микроавтобус
Жительница волости Харку написала в местной группе Facebook, что вчера чужие мужчины затащили ее ребенка в микроавтобус, после чего он исчез на несколько часов.
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Церковь Швеции решила перестать называть бога в мужском роде
Лютеранская Церковь Швеции порекомендовала священникам перестать употреблять в обращениях к богу слова ”Господь” и ”он”. Согласно рекомендации, духовенству следует начать использовать гендено-нейтральное обращение к богу с 20 мая 2018 года, сообщает spektr.press.
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В Нарве попал под поезд слушавший музыку в наушниках парень
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Вчера вечером 16-летний молодой человек переходил в Нарве железнодорожные пути и из-за звучащей в наушниках музыки не заметил приближение поезда — был сбит им.
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ВИДЕО: Сборная Россия шокировала своих болельщиков в Боснии
В стартовом туре отборочного цикла чемпионата мира по баскетболу сборная России проиграла в гостях боснийцам - 76:81 (38:38).
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ФОТО: Руководитель Союза защиты животных: полицейские убили не кровожадных псов, а двух разыгравшихся щенков
Член правления Эстонского союза защиты животных Хейки Валнер пишет в своем блоге о том, что застреленные полицейскими в Кехтна во вторник псы были не собаками-убийцами, а игривыми щенками.
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ГРАФИК: Эстония догоняет по состоятельности Финляндию?
Швейцарский банк Credit Suisse подсчитал состоятельность разных стран мира в расчете на одного взрослого жителя. Эстония оказалась в середине рейтинга, где богатство на одного человека составляет 25 000-100 000 долларов.
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Стрелка из Ахтме частично оправдали, сочтя, что попытки убийства не было
Тартуский окружной суд частично отменил приговор Вируского уездного суда от 25 мая, по которому Андрея Барабаша (40), летом прошлого года стрелявшего у бара в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, признали виновным в попытке убийства, сообщает rus.err со ссылкой на ”Северное побережье”.
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Эстонский грузовик попал в Норвегии в аварию — водитель пострадал
Вчера в Норвегии грузовой автомобиль эстонской транспортной фирмы Kauritel столкнулся с другим грузовиком. Эстонский водитель получил травмы.
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Украинские военные заняли два села на Донбассе, а затем все испортил болтун
Украинские военные взяли под контроль два села в "серой зоне" на Донбассе, сообщается на Youtube-канале пресс-службы Минобороны Украины. Более масштабной операции, которую запланировали на фоне переворота в ЛНР, помешал болтливый волонтер, утверждает украинская Телеслужба новостей.
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”Другие обещают, а они работают?" Жители Ласнамяэ жалуются, что вынуждены добираться до автобусной остановки вплавь
”Другие обещают, а они работают? — возмущается жительница дома по Нарва мнт, 128, Криста Лапина. — Для нас этот предвыборный лозунг Центристской партии звучит как издевательство. Уже третий год мы умоляем Ласнамяэскую управу отремонтировать у своего дома 100 метров пешеходной улицы, которая каждый раз после дождя превращается в речку, но чиновники на все обращения отвечают отказом”.
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ТАБЛИЦА: ТОП-10 самых дорогих аварий с участием эстонских авто
Издание Eesti Ekspress собрало воедино десять самых крупных страховых случаев в истории Эстонского Фонда дорожного страхования Эстонии.
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Стратегический запас: какая куриная тушенка вкуснее и на что обратить внимание при выборе
Тушенка хороша тем, что она практически вечная. Купив банку, можно смело забыть ее в холодильнике на пару лет и потом, случайно обнаружив, использовать по назначению. А если серьезно, такой способ консервирования мяса является идеальным для домашних запасов, а хорошая тушенка вполне способна сотворить целый обед за какие-то полчаса — достаточно отварить к ней картошку. Мы пробовали разные виды, а вот куриные консервы — ни разу. Так что в этот раз испытаем их, пишет "МК-Эстония".
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Российский метеопортал предсказывает Эстонии морозное и снежное Рождество
Месячный прогноз метеопортала Gismeteo.ru показывает, что с середины декабря температура воздуха в Эстонии опустится ниже нуля, как днем, так и ночью.
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АРХИВНЫЕ ФОТО: История рождения торгового центра Stockmann в Таллинне
Когда 21 год назад в Таллинне открылся магазин Stockmann, то он считался достаточно большим торговым центром, возвышаясь посреди относительно низкого на тот момент центра города.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Где больше коррупции среди чиновников — в Таллинне или в Тарту?
Глядя чисто на количество дел, очевидно: конечно, в Таллинне воруют больше! В то же время цифры можно оценивать и по-другому — поскольку в Таллинне жителей более чем в четыре раза больше, именно тартуских чиновников следует считать намного более склонными к коррупции.
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Владелец алкогольного магазина: повышение акциза обречет бизнес портовых магазинов на прозябание
Руководитель алкогольного магазина AlcoStock Мадис Ээнсаар сказал, что из-за повышения акциза на алкоголь оборот расположенного в порту магазина упал по сравнению с прошлогодним на 40% и падение, по-видимому, продолжится.
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Можно ли в Эстонии трудоустроиться без знания эстонского языка и какую работу в этом случае предлагают
Для тех, кто всю жизнь проработал на должности, не требующей знания эстонского, а сейчас оказался без работы, или, к примеру, переехал в Эстонию из другой страны, неприятным сюрпризом может стать то, что трудоустроиться без знания государственного языка довольно трудно. И все же предложения есть. ”МК-Эстония” выяснила, в каких сферах в нашей стране реально найти работу не владеющему эстонским человеку, и сколько языков должен знать претендент на хорошее место.
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Сообщение об инциденте в волости Харку оказалось ложным: ребенка в фургоне не удерживали
Сообщение об инциденте с участием неизвестным мужчин, которые в пятницу в волости Харку якобы удерживали в белом фургоне школьника, оказалось ложной информацией. Полиция проверила поступившее сообщение о преступлении, оно не нашло подтверждения, сообщает Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.
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Дождь, снег или...? Читайте, какая погода будет в последние дни ноября
В последние четыре дня ноября температура воздуха в Эстонии будет чуть выше или чуть ниже нуля, а также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
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