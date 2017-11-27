ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Ложное похищение ребенка, состоятельность Эстонии и обещание снежного Рождества

В субботу жительница волости Харку написала в местной группе Facebook, что чужие мужчины затащили ее ребенка в микроавтобус, после чего он исчез. В воскресенье выяснилось, что полиция проверила поступившее сообщение о преступлении, и оно не нашло подтверждения. Кроме того, швейцарский банк Credit Suisse подсчитал состоятельность разных стран мира, и Эстония оказалась в середине рейтинга, а российский метеопортал предсказал нам морозное и снежное Рождество. Об этих и других самых интересных событиях выходных — в нашей подборке.

Жительница Харьюмаа: чужие мужчины затащили моего ребенка в микроавтобус

Politsei- ja Piirivalveamet Tartus Foto: Argo Ingver

Жительница волости Харку написала в местной группе Facebook, что вчера чужие мужчины затащили ее ребенка в микроавтобус, после чего он исчез на несколько часов.

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Церковь Швеции решила перестать называть бога в мужском роде

Print Nicolase ristimine Foto: JONAS EKSTROMERTT, AFP

Лютеранская Церковь Швеции порекомендовала священникам перестать употреблять в обращениях к богу слова ”Господь” и ”он”. Согласно рекомендации, духовенству следует начать использовать гендено-нейтральное обращение к богу с 20 мая 2018 года, сообщает spektr.press.

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В Нарве попал под поезд слушавший музыку в наушниках парень

linnas Foto: Andres Putting

Вчера вечером 16-летний молодой человек переходил в Нарве железнодорожные пути и из-за звучащей в наушниках музыки не заметил приближение поезда — был сбит им.

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ВИДЕО: Сборная Россия шокировала своих болельщиков в Боснии

Venemaa korvpallikoondis Foto: Thanassis Stavrakis, AP

В стартовом туре отборочного цикла чемпионата мира по баскетболу сборная России проиграла в гостях боснийцам - 76:81 (38:38).

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ФОТО: Руководитель Союза защиты животных: полицейские убили не кровожадных псов, а двух разыгравшихся щенков

Raplamaal politseinike poolt tapetud koerakutsikad Foto: Heiki Valneri blogis olevad koeraomaniku fotod

Член правления Эстонского союза защиты животных Хейки Валнер пишет в своем блоге о том, что застреленные полицейскими в Кехтна во вторник псы были не собаками-убийцами, а игривыми щенками.

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ГРАФИК: Эстония догоняет по состоятельности Финляндию?

Foto: Scanpix/ Reuters

Швейцарский банк Credit Suisse подсчитал состоятельность разных стран мира в расчете на одного взрослого жителя. Эстония оказалась в середине рейтинга, где богатство на одного человека составляет 25 000-100 000 долларов.

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Стрелка из Ахтме частично оправдали, сочтя, что попытки убийства не было

Tulistamine Foto: Eero Vabamägi

Тартуский окружной суд частично отменил приговор Вируского уездного суда от 25 мая, по которому Андрея Барабаша (40), летом прошлого года стрелявшего у бара в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, признали виновным в попытке убийства, сообщает rus.err со ссылкой на ”Северное побережье”.

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Эстонский грузовик попал в Норвегии в аварию — водитель пострадал

Tallinna-Tartu maanteel sõitis veok teelt välja Foto: Kaspar Pokk

Вчера в Норвегии грузовой автомобиль эстонской транспортной фирмы Kauritel столкнулся с другим грузовиком. Эстонский водитель получил травмы.

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Украинские военные заняли два села на Донбассе, а затем все испортил болтун

Ukraina, Venemaa, sõda Foto: ANDREY BORODULIN, AFP

Украинские военные взяли под контроль два села в "серой зоне" на Донбассе, сообщается на Youtube-канале пресс-службы Минобороны Украины. Более масштабной операции, которую запланировали на фоне переворота в ЛНР, помешал болтливый волонтер, утверждает украинская Телеслужба новостей.

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”Другие обещают, а они работают?" Жители Ласнамяэ жалуются, что вынуждены добираться до автобусной остановки вплавь

”Другие обещают, а они работают? — возмущается жительница дома по Нарва мнт, 128, Криста Лапина. — Для нас этот предвыборный лозунг Центристской партии звучит как издевательство. Уже третий год мы умоляем Ласнамяэскую управу отремонтировать у своего дома 100 метров пешеходной улицы, которая каждый раз после дождя превращается в речку, но чиновники на все обращения отвечают отказом”.

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ТАБЛИЦА: ТОП-10 самых дорогих аварий с участием эстонских авто

Foto: Kenno Soo

Издание Eesti Ekspress собрало воедино десять самых крупных страховых случаев в истории Эстонского Фонда дорожного страхования Эстонии.

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Стратегический запас: какая куриная тушенка вкуснее и на что обратить внимание при выборе

Тушенка хороша тем, что она практически вечная. Купив банку, можно смело забыть ее в холодильнике на пару лет и потом, случайно обнаружив, использовать по назначению. А если серьезно, такой способ консервирования мяса является идеальным для домашних запасов, а хорошая тушенка вполне способна сотворить целый обед за какие-то полчаса — достаточно отварить к ней картошку. Мы пробовали разные виды, а вот куриные консервы — ни разу. Так что в этот раз испытаем их, пишет "МК-Эстония".

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Российский метеопортал предсказывает Эстонии морозное и снежное Рождество

Месячный прогноз метеопортала Gismeteo.ru показывает, что с середины декабря температура воздуха в Эстонии опустится ниже нуля, как днем, так и ночью.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: История рождения торгового центра Stockmann в Таллинне

Stockmanni kaubamaja ehitus Tallinnas Foto: Rauno Volmar

Когда 21 год назад в Таллинне открылся магазин Stockmann, то он считался достаточно большим торговым центром, возвышаясь посреди относительно низкого на тот момент центра города.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Где больше коррупции среди чиновников — в Таллинне или в Тарту?

Kuvatõmmis

Глядя чисто на количество дел, очевидно: конечно, в Таллинне воруют больше! В то же время цифры можно оценивать и по-другому — поскольку в Таллинне жителей более чем в четыре раза больше, именно тартуских чиновников следует считать намного более склонными к коррупции.

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Владелец алкогольного магазина: повышение акциза обречет бизнес портовых магазинов на прозябание

superalko pood Foto: Taavi Sepp

Руководитель алкогольного магазина AlcoStock Мадис Ээнсаар сказал, что из-за повышения акциза на алкоголь оборот расположенного в порту магазина упал по сравнению с прошлогодним на 40% и падение, по-видимому, продолжится.

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Можно ли в Эстонии трудоустроиться без знания эстонского языка и какую работу в этом случае предлагают

Для тех, кто всю жизнь проработал на должности, не требующей знания эстонского, а сейчас оказался без работы, или, к примеру, переехал в Эстонию из другой страны, неприятным сюрпризом может стать то, что трудоустроиться без знания государственного языка довольно трудно. И все же предложения есть. ”МК-Эстония” выяснила, в каких сферах в нашей стране реально найти работу не владеющему эстонским человеку, и сколько языков должен знать претендент на хорошее место.

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Сообщение об инциденте в волости Харку оказалось ложным: ребенка в фургоне не удерживали

vääna-viti bussipeatus Foto: Taavi Sepp

Сообщение об инциденте с участием неизвестным мужчин, которые в пятницу в волости Харку якобы удерживали в белом фургоне школьника, оказалось ложной информацией. Полиция проверила поступившее сообщение о преступлении, оно не нашло подтверждения, сообщает Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.

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Дождь, снег или...? Читайте, какая погода будет в последние дни ноября

Lumine linn Foto: Andres Putting

В последние четыре дня ноября температура воздуха в Эстонии будет чуть выше или чуть ниже нуля, а также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

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