28.05.2018, 09:40

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Лига чемпионов в Киеве, планы по закрытию аптек и предсказание о смерти Facebook


rus.delfi.ee
EST 3
ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Лига чемпионов в Киеве, планы по закрытию аптек и предсказание о смерти Facebook
Foto: FRANCK FIFE, AFP

В субботу в финале Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл в Киеве английский "Ливерпуль" — 3:1 (0:0). Также эстонский специалист по кибербезопасности предрек скорую "смерть" Facebook, а в ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше и в Союзе аптекарей не предвидят негативных последствий от реформы. Если на выходных вам было не до новостей, то сейчас самое время ознакомиться с нашей традиционной подборкой!

ФОТО и ВИДЕО: "Реал" выиграл Лигу чемпионов и сыграет в Таллинне

Madridi Real Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

Испанский "Реал" третий год подряд выиграл главный трофей в европейском клубном футболе. В финале Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл в Киеве английский "Ливерпуль" - 3:1 (0:0). Теперь "Реал" 13-кратный победитель Лиги чемпионов!
Loe edasi...

ФОТО: В Киеве не хватает места: в Таллиннский аэропорт ”на парковку” прибыли два громадных Boeing

Tallinnas ootavad kaks ülisuurt reisilennukit Foto: Jüri Norkroos

Сегодня вечером в Киеве состоится финальный поединок Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским ”Ливерпулем”. В аэропорту Киева на хватает места для самолетов, поэтому некоторые воздушные корабли перенаправляют ”на парковку” в другие аэропорты разных стран.
Loe edasi...

Маркетер Lyoness с доходом до 150 000 евро о их системе: большая часть людей не достигает поставленных целей

Lyoness

Фирма Lyoness, работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективами. В Эстонии на вершине этой ”пирамиды” стоит один человек, зарабатывающий до 150 000 евро в месяц — Мартин Мандер. Однако, по его словам, он отнюдь не миллионер.
Loe edasi...

ТОП

ВИДЕО DELFI: Эстонский специалист по кибербезопасности предрекает скорую "смерть" Facebook

22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Во время выступления Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре сделал предсказание, что социальная сеть Facebook в нынешнем виде просуществует еще максимум 5 лет, потом ее популярность спадет и люди перейдут на какую-нибудь другую платформу.
Loe edasi...

Прогноз на месяц: нас ждет летняя погода, на Иванов день до +30!

Suvitajad Stroomi rannas Foto: Eero Vabamägi

По данным портала Gismeteo, в ближайший месяц нас ждет летняя погода. На Иванову ночь столбик термометра поднимется до +30 градусов!
Loe edasi...

ФОТО: В Ида-Вирумаа отметили День химика

Keemikute päev 2018 Foto: Jevgeni Kapov

После трехлетнего перерыва, вызванного экономической ситуацией, сланцеперерабатывающий концерн Viru Keemia Grupp (VKG), фирма Eastman Specialties и другие химические предприятия Ида-Вирумаа возобновили празднование Дня химика, который традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. В этом году эстонские предприятия отрасли отметили на сутки раньше – 26 мая.
Loe edasi...

Вируской тюрьме требуется сотрудник со странными рабочими обязанностями и хорошей зарплатой

Viru vangla Foto: Andres Putting

Вируская тюрьма ищет руководителя проекта, задачей которого будет развитие Эстонского клуба государственных чиновников.
Loe edasi...

Мошенники приноровились наживаться на невнимательности бухгалтеров: по 50 000 евро за раз

Üle tuleb vaadata, mis tingimustel saab raamatupidaja ülekande teha ja millised kontrollsammud peavad tehtud olema. Foto: Hendrik Osula

Представьте себя на месте бухгалтера, которому в самый разгар напряженного трудового дня приходит имейл от начальника с просьбой срочно перевести на указанные банковские реквизиты, например, 55 900 евро, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

ВИДЕО: Руганью и оскорблениями водители отстаивали свое право на неправильную парковку у Казанской церкви в Таллинне

Муниципальная полиция Таллинна обнародовала сегодня видеоролик, зафиксировавший, как вызванные 6 мая к Казанской церкви инспекторы, указав на ошибку в парковке, нарвались на грубость и оскорбления со стороны водителей.
Loe edasi...

ФОТО: Эксгибиционизм или свободомыслие? Скандально известный астролог Игорь Манг разделся догола на пляже Вяэна на глазах у детей

Foto: Delfi lugeja

Популярный астролог Игорь Манг, оказавшийся в начале мая в центре громкого скандала, когда множество женщин обвинили его в домогательствах, был застигнут очевидцем в компрометирующей ситуации иного рода.
Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, в каком районе Таллинна больше всего решающихся взять жилищный кредит?

Foto: Ekspress Meedia

Данные Swedbank показывают, что пктивность на рыке недвижимости и на рынке жилищных кредитов в Эстонии сохраняется. Растёт доля новых девелоперских проектов в сделках с недвижимостью. При этом долговая нагрузка сбалансирована, и предпочтение отдаётся жилью разумных размеров.
Loe edasi...

Ученые: жители Эстонии выбирают неполезную еду и толстеют. Что не так с нашим питанием?

Britain Soda Tax Foto: Kirsty Wigglesworth, AP

Специалисты обеспокоены: многие из нас питаются весьма неправильно. В связи с этим – лишний вес и сопутствующие болезни. На ожирение также влияет микрофлора – пытаясь, воспевая культ чистоты, избавиться от бактерий, мы вредим своему собственному здоровью, пишет "МК Эстония". Что же чаще всего едят в Эстонии и что нужно на самом деле есть?
Loe edasi...

Союз аптекарей не против того, чтобы в Эстонии закрыли 70 аптек, в том числе 19 — в Ида-Вирумаа. Почему?

Apotheka apteek keeldub lahkumast Foto: Andres Putting

В ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше, в том числе около двух десятков аптек могут закрыться в Ида-Вирумаа. Два отраслевых объединения — союз аптек и союз аптекарей — относятся к предстоящей реформе по-разному.
Loe edasi...

В финских домах — большие проблемы с плесенью. Избежит ли Эстония той же участи?

Hoone välisfassaad koosneb soojustatud paneelidest, mis valmistati tehases. Kui eeltööd on tehtud, võtab ühe 3 × 10 meetri suuruse ploki paigaldamine aega vaid veerand tundi. Sven Arbet

Финляндия испытывает большие проблемы с плесенью в зданиях. Закрываются школы, так как воздух в помещениях не соответствует нормам, пишет Maaleht.
Loe edasi...

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: Вчера вечером 23-летний мужчина погиб, врезавшись на своем автомобиле в стену

Avariikoht Haljalas Foto: Ain Liiva

В субботу вечером, в 21.35, в местечке Хальяла, что в Ляэне-Вирумаа, произошло ДТП с трагическим итогом — погиб 23-летний мужчина, проинформировал Департамент полиции и погранохраны.
Loe edasi...

Таллиннская пенсионерка возмущена: под видом новых смартфонов пожилым людям подсовывают старье

pensionär Foto: Ingmar Muusikus

Жительница Таллинна Валентина Витальевна Филиппова купила смартфон, но, по ее словам, говорить по нему не смогла: через 2–3 секунды после начала разговора связь прерывалась. Во всех представительствах Elisa, куда она обращалась с этой проблемой, ей говорили, что это сенсорная панель и вполне возможно, что она щекой сама нажимает на кнопку завершения разговора, рассказывает "МК Эстония".
Loe edasi...

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Лига чемпионов в Киеве, планы по закрытию аптек и предсказание о смерти Facebook

28.05.2018
В субботу в финале Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл в Киеве английский "Ливерпуль" — 3:1 (0:0). Также эстонский специалист по кибербезопасности предрек скорую "смерть" Facebook, а в ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше и в Союзе аптекарей не предвидят негативных последствий от реформы. Если на выходных вам было не до новостей, то сейчас самое время ознакомиться с нашей традиционной подборкой!
Подробнее


Гори в аду! Как обуздать травлю в соцсетях

28.05.2018
Если раньше у жертвы школьной травли угрожающе спрашивали, хочет ли та получить по шее, то сейчас ей советуют поджечь себя или даже спрашивают, сколько ей заплатить, чтобы она покончила жизнь самоубийством. Специалист по борьбе с кибербуллингом делится на страницах ”Учительской газеты” советами по предотвращению травли детей в интернете или хотя бы минимизации её последствий.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
175,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €



Борьба с пьянством в ЕС: есть ли смысл ограничивать торговлю алкоголем?

28.05.2018
По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажи алкоголя в России продолжают снижаться. Если в 2011 году каждый россиянин в среднем выпивал свыше 15 литров чистого спирта в год, то в 2016 году - 11,7 литра. Это меньше чем, к примеру, в Германии (13,4 литра) или Франции (12,6), не говоря уже о мировых рекордсменах по потреблению алкоголя - Молдавии (15,2) и Литве (15).
Подробнее

Финский стартап планирует скупить в Эстонии 100 квартир за три месяца

28.05.2018
Финский стартап Kodit.io выходит на эстонский рынок, где поставил себе цель скупить за три месяца 100 квартир. Для людей это самая быстрая, удобная и простая возможность продать свое старое жилье, сообщается в пресс-релизе.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ