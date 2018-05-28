ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Лига чемпионов в Киеве, планы по закрытию аптек и предсказание о смерти Facebook

В субботу в финале Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл в Киеве английский "Ливерпуль" — 3:1 (0:0). Также эстонский специалист по кибербезопасности предрек скорую "смерть" Facebook, а в ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше и в Союзе аптекарей не предвидят негативных последствий от реформы. Если на выходных вам было не до новостей, то сейчас самое время ознакомиться с нашей традиционной подборкой!
ФОТО и ВИДЕО: "Реал" выиграл Лигу чемпионов и сыграет в Таллинне
Испанский "Реал" третий год подряд выиграл главный трофей в европейском клубном футболе. В финале Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл в Киеве английский "Ливерпуль" - 3:1 (0:0). Теперь "Реал" 13-кратный победитель Лиги чемпионов! Loe edasi...
ФОТО: В Киеве не хватает места: в Таллиннский аэропорт ”на парковку” прибыли два громадных Boeing
Сегодня вечером в Киеве состоится финальный поединок Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским ”Ливерпулем”. В аэропорту Киева на хватает места для самолетов, поэтому некоторые воздушные корабли перенаправляют ”на парковку” в другие аэропорты разных стран. Loe edasi...
Маркетер Lyoness с доходом до 150 000 евро о их системе: большая часть людей не достигает поставленных целей
Фирма Lyoness, работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективами. В Эстонии на вершине этой ”пирамиды” стоит один человек, зарабатывающий до 150 000 евро в месяц — Мартин Мандер. Однако, по его словам, он отнюдь не миллионер. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Эстонский специалист по кибербезопасности предрекает скорую "смерть" Facebook
22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Во время выступления Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре сделал предсказание, что социальная сеть Facebook в нынешнем виде просуществует еще максимум 5 лет, потом ее популярность спадет и люди перейдут на какую-нибудь другую платформу. Loe edasi...
Прогноз на месяц: нас ждет летняя погода, на Иванов день до +30!
По данным портала Gismeteo, в ближайший месяц нас ждет летняя погода. На Иванову ночь столбик термометра поднимется до +30 градусов! Loe edasi...
ФОТО: В Ида-Вирумаа отметили День химика
После трехлетнего перерыва, вызванного экономической ситуацией, сланцеперерабатывающий концерн Viru Keemia Grupp (VKG), фирма Eastman Specialties и другие химические предприятия Ида-Вирумаа возобновили празднование Дня химика, который традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. В этом году эстонские предприятия отрасли отметили на сутки раньше – 26 мая. Loe edasi...
Вируской тюрьме требуется сотрудник со странными рабочими обязанностями и хорошей зарплатой
Мошенники приноровились наживаться на невнимательности бухгалтеров: по 50 000 евро за раз
Представьте себя на месте бухгалтера, которому в самый разгар напряженного трудового дня приходит имейл от начальника с просьбой срочно перевести на указанные банковские реквизиты, например, 55 900 евро, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ВИДЕО: Руганью и оскорблениями водители отстаивали свое право на неправильную парковку у Казанской церкви в Таллинне
Муниципальная полиция Таллинна обнародовала сегодня видеоролик, зафиксировавший, как вызванные 6 мая к Казанской церкви инспекторы, указав на ошибку в парковке, нарвались на грубость и оскорбления со стороны водителей. Loe edasi...
ФОТО: Эксгибиционизм или свободомыслие? Скандально известный астролог Игорь Манг разделся догола на пляже Вяэна на глазах у детей
Популярный астролог Игорь Манг, оказавшийся в начале мая в центре громкого скандала, когда множество женщин обвинили его в домогательствах, был застигнут очевидцем в компрометирующей ситуации иного рода. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, в каком районе Таллинна больше всего решающихся взять жилищный кредит?
ДанныеSwedbank показывают, что пктивность на рыке недвижимости и на рынке жилищных кредитов в Эстонии сохраняется. Растёт доля новых девелоперских проектов в сделках с недвижимостью. При этом долговая нагрузка сбалансирована, и предпочтение отдаётся жилью разумных размеров. Loe edasi...
Ученые: жители Эстонии выбирают неполезную еду и толстеют. Что не так с нашим питанием?
Специалисты обеспокоены: многие из нас питаются весьма неправильно. В связи с этим – лишний вес и сопутствующие болезни. На ожирение также влияет микрофлора – пытаясь, воспевая культ чистоты, избавиться от бактерий, мы вредим своему собственному здоровью, пишет "МК Эстония". Что же чаще всего едят в Эстонии и что нужно на самом деле есть? Loe edasi...
Союз аптекарей не против того, чтобы в Эстонии закрыли 70 аптек, в том числе 19 — в Ида-Вирумаа. Почему?
В ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше, в том числе около двух десятков аптек могут закрыться в Ида-Вирумаа. Два отраслевых объединения — союз аптек и союз аптекарей — относятся к предстоящей реформе по-разному. Loe edasi...
В финских домах — большие проблемы с плесенью. Избежит ли Эстония той же участи?
Финляндия испытывает большие проблемы с плесенью в зданиях. Закрываются школы, так как воздух в помещениях не соответствует нормам, пишет Maaleht. Loe edasi...
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: Вчера вечером 23-летний мужчина погиб, врезавшись на своем автомобиле в стену
Таллиннская пенсионерка возмущена: под видом новых смартфонов пожилым людям подсовывают старье
Жительница Таллинна Валентина Витальевна Филиппова купила смартфон, но, по ее словам, говорить по нему не смогла: через 2–3 секунды после начала разговора связь прерывалась. Во всех представительствах Elisa, куда она обращалась с этой проблемой, ей говорили, что это сенсорная панель и вполне возможно, что она щекой сама нажимает на кнопку завершения разговора, рассказывает "МК Эстония". Loe edasi...