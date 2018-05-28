ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Лига чемпионов в Киеве, планы по закрытию аптек и предсказание о смерти Facebook

ФОТО: В Киеве не хватает места: в Таллиннский аэропорт ”на парковку” прибыли два громадных Boeing

Tallinnas ootavad kaks ülisuurt reisilennukit Foto: Jüri Norkroos

Сегодня вечером в Киеве состоится финальный поединок Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским ”Ливерпулем”. В аэропорту Киева на хватает места для самолетов, поэтому некоторые воздушные корабли перенаправляют ”на парковку” в другие аэропорты разных стран.

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Маркетер Lyoness с доходом до 150 000 евро о их системе: большая часть людей не достигает поставленных целей

Lyoness

Фирма Lyoness, работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективами. В Эстонии на вершине этой ”пирамиды” стоит один человек, зарабатывающий до 150 000 евро в месяц — Мартин Мандер. Однако, по его словам, он отнюдь не миллионер.

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ВИДЕО DELFI: Эстонский специалист по кибербезопасности предрекает скорую "смерть" Facebook

22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Во время выступления Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре сделал предсказание, что социальная сеть Facebook в нынешнем виде просуществует еще максимум 5 лет, потом ее популярность спадет и люди перейдут на какую-нибудь другую платформу.

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Прогноз на месяц: нас ждет летняя погода, на Иванов день до +30!

Suvitajad Stroomi rannas Foto: Eero Vabamägi

По данным портала Gismeteo, в ближайший месяц нас ждет летняя погода. На Иванову ночь столбик термометра поднимется до +30 градусов!

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ФОТО: В Ида-Вирумаа отметили День химика

Keemikute päev 2018 Foto: Jevgeni Kapov

После трехлетнего перерыва, вызванного экономической ситуацией, сланцеперерабатывающий концерн Viru Keemia Grupp (VKG), фирма Eastman Specialties и другие химические предприятия Ида-Вирумаа возобновили празднование Дня химика, который традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. В этом году эстонские предприятия отрасли отметили на сутки раньше – 26 мая.

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Вируской тюрьме требуется сотрудник со странными рабочими обязанностями и хорошей зарплатой

Viru vangla Foto: Andres Putting

Вируская тюрьма ищет руководителя проекта, задачей которого будет развитие Эстонского клуба государственных чиновников.

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