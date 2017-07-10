ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: ЛГБТ-парад в Таллинне, спор "трех сестер" и итоги G20

Самые важные новости, которые вы могли пропустить на выходных: в Таллинне прошел ЛГБТ-парад и Дни Средневековья, трио Тоом-Иванова-Лооне выясняют отношения в Facebook, а в Каарепере попал под поезд мужчина. Читайте также о повышении цен и всю правду про аномальную погоду этим летом.

ФОТО И ВИДЕО DELFI: ЛГБТ-парад в Таллинне: флаги, плакаты, музыка и позитив. Полиция забрала троих

Baltic Pride 2017

В субботу, 8 июля, в столице Эстонии впервые за последние 10 лет состоялось мероприятие Tallinn Pride.

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Участник ЛГБТ-фестиваля из Минска: подобное мероприятие в Белоруссии в принципе невозможно

В данный момент в Таллинне проходит Девятый культурный фестиваль ЛГБТ+. На открытии мероприятия Delfi поговорил с участником из Белоруссии Александром Полуяном.

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ФОТО: Минувшей ночью на Таллинн пролила свет розовая луна

Foto: Martin Vällik

ТОП ФОТО: В торговом центре Rocca al Mare мужчина ударил ножом охранника Что нам готовит грядущая неделя? Читайте прогноз погоды до пятницы "Три сестры" выясняют отношения в соцсети: "мне просто грустно, и я разочарована"

В ночь с пятницы на субботу, примерно в три-четыре часа, над столицей взошла вот такая вот луна. Автор Мартин Вяллик сделал этот снимок на пляже Пирита.

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ФОТО: В ДТП на Сааремаа погибла 50-летняя женщина

Hukkunuga liiklusõnnetus Saaremaal Foto: Irina Mägi

В субботу около 15 часов на Сааремаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончалась 50-летняя женщина.

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ФОТО: В Ида-Вирумаа автомобиль выехал с дороги и перевернулся: водитель погиб

Lugeja foto

В пятницу в 23:45 в Ида-Вирумаа 36-летний водитель автомобиля выехал с дороги. В результате ДТП мужчина скончался. Полиция предполагает, что, возможно, причиной аварии могла быть превышенная скорость.

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ФОТО с места: В Каарепере погиб попавший под поезд мужчина

Rongiõnnetus Kaarepere jaamas Foto: Argo Ingver

В субботу примерно в 20:30 на станции Каарепере человек попал под поезд и погиб, сообщила Лыунаская префектура полиции.

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Цены растут как на дрожжах: сравнение потребительских цен за год

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

В июне потребительские цены этого года по сравнению с маем выросли на 0,1%, а по сравнению с июнем прошлого года на 2,9%, сообщает Ärileht.

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Итоги G20 в Гамбурге: затишье после бури

Trump, Putin Foto: MIKHAIL KLIMENTIEV, AFP

Трамп улетел, не пообщавшись с прессой, Путин доволен первой встречей с президентом США, а Меркель — заключительной декларацией. Итоги саммита G20 в Гамбурге — в репортаже DW.

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"Три сестры" выясняют отношения в соцсети: "мне просто грустно, и я разочарована"

Kolm õde Foto: Karin Kaljuläte

Яна Тоом вчера опубликовала на своей странице в Facebook длинное объяснение, почему она осталась в Центристской партии, оставив Ольгу Иванову и Оудекки Лооне в одиночку обдумывать создание конкурирующего с Центристской партией избирательного списка. Иванова и Лооне в комментариях к этому посту стали критиковать Тоом.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, откуда в этом году в Европу прибыло больше всего иммигрантов

Migrandid Foto: Handout, Reuters

Европейское агентство погранохраны Frontex годами собирало касающуюся путей миграции в Евросоюз информацию. Каковы же главные пути по суше и по морю? Кликайте на стрелки на карте и смотрите подробнее.

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Синоптик объяснил, правда ли в Эстонии этим летом аномальная погода

Vihm Foto: Anna Aurelia Minev

Этим летом все неустанно обсуждают погоду, ведь она оставляет желать лучшего. Хочется полежать на пляже и понежится в лучах солнца, но с нынешней погодой это практически невозможно. Наступит ли лето и можно ли как-то на него повлиять, Delfi рассказала синоптик Надежда Павлова.

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ФОТО: В торговом центре Rocca al Mare мужчина ударил ножом охранника

Pussitamine Rocca al Mare keskuses Foto: Lugeja foto

Сегодня во второй половине дня поблизости от ресторана St Patrick таллиннского торгового центра Rocca al Mare мужчина среднего возраста ударил ножом 24-летнего охранника.

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ФОТО: Дни Средневековья в Таллинне привлекли огромное количество людей

Keskaja päevad 2017 Foto: Taavi Sepp

В эти выходные в Старом городе Таллинна проходили Дни Средневековья. Десятки торговцев и мастеров радовались сегодняшней хорошей погоде и признавали, что продажи на удивление высокие. Смотрите фото!

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