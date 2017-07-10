ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: ЛГБТ-парад в Таллинне, спор "трех сестер" и итоги G20

Самые важные новости, которые вы могли пропустить на выходных: в Таллинне прошел ЛГБТ-парад и Дни Средневековья, трио Тоом-Иванова-Лооне выясняют отношения в Facebook, а в Каарепере попал под поезд мужчина. Читайте также о повышении цен и всю правду про аномальную погоду этим летом.
ФОТО И ВИДЕО DELFI: ЛГБТ-парад в Таллинне: флаги, плакаты, музыка и позитив. Полиция забрала троих
В субботу, 8 июля, в столице Эстонии впервые за последние 10 лет состоялось мероприятие Tallinn Pride.
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Участник ЛГБТ-фестиваля из Минска: подобное мероприятие в Белоруссии в принципе невозможно
В данный момент в Таллинне проходит Девятый культурный фестиваль ЛГБТ+. На открытии мероприятия Delfi поговорил с участником из Белоруссии Александром Полуяном.
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ФОТО: Минувшей ночью на Таллинн пролила свет розовая луна
ТОП
В ночь с пятницы на субботу, примерно в три-четыре часа, над столицей взошла вот такая вот луна. Автор Мартин Вяллик сделал этот снимок на пляже Пирита.
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ФОТО: В ДТП на Сааремаа погибла 50-летняя женщина
В субботу около 15 часов на Сааремаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончалась 50-летняя женщина.
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ФОТО: В Ида-Вирумаа автомобиль выехал с дороги и перевернулся: водитель погиб
В пятницу в 23:45 в Ида-Вирумаа 36-летний водитель автомобиля выехал с дороги. В результате ДТП мужчина скончался. Полиция предполагает, что, возможно, причиной аварии могла быть превышенная скорость.
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ФОТО с места: В Каарепере погиб попавший под поезд мужчина
В субботу примерно в 20:30 на станции Каарепере человек попал под поезд и погиб, сообщила Лыунаская префектура полиции.
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Цены растут как на дрожжах: сравнение потребительских цен за год
В июне потребительские цены этого года по сравнению с маем выросли на 0,1%, а по сравнению с июнем прошлого года на 2,9%, сообщает Ärileht.
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Итоги G20 в Гамбурге: затишье после бури
Трамп улетел, не пообщавшись с прессой, Путин доволен первой встречей с президентом США, а Меркель — заключительной декларацией. Итоги саммита G20 в Гамбурге — в репортаже DW.
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"Три сестры" выясняют отношения в соцсети: "мне просто грустно, и я разочарована"
Яна Тоом вчера опубликовала на своей странице в Facebook длинное объяснение, почему она осталась в Центристской партии, оставив Ольгу Иванову и Оудекки Лооне в одиночку обдумывать создание конкурирующего с Центристской партией избирательного списка. Иванова и Лооне в комментариях к этому посту стали критиковать Тоом.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, откуда в этом году в Европу прибыло больше всего иммигрантов
Европейское агентство погранохраны Frontex годами собирало касающуюся путей миграции в Евросоюз информацию. Каковы же главные пути по суше и по морю? Кликайте на стрелки на карте и смотрите подробнее.
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Синоптик объяснил, правда ли в Эстонии этим летом аномальная погода
Этим летом все неустанно обсуждают погоду, ведь она оставляет желать лучшего. Хочется полежать на пляже и понежится в лучах солнца, но с нынешней погодой это практически невозможно. Наступит ли лето и можно ли как-то на него повлиять, Delfi рассказала синоптик Надежда Павлова.
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ФОТО: В торговом центре Rocca al Mare мужчина ударил ножом охранника
Сегодня во второй половине дня поблизости от ресторана St Patrick таллиннского торгового центра Rocca al Mare мужчина среднего возраста ударил ножом 24-летнего охранника.
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ФОТО: Дни Средневековья в Таллинне привлекли огромное количество людей
В эти выходные в Старом городе Таллинна проходили Дни Средневековья. Десятки торговцев и мастеров радовались сегодняшней хорошей погоде и признавали, что продажи на удивление высокие. Смотрите фото!
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