ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Контрабанда вьетнамцев и чистка в Центристской партии

В субботу, 2 сентября, мы опубликовали историю о том, как российско-эстонская банда десяток лет спокойно возила через границу спирт, сигареты и вьетнамцев. В воскресенье, 3 сентября, собрание Центристской партии решило, что члены партии, выставившие свои кандидатуры в собрания местных самоуправлений не в списках партии, а по сути выступающие против нее, не могут находиться в ее рядах. Эти и другие новости прошедших выходных читайте в нашей традиционной подборке.
ФОТО: В Рапламаа пожилой мужчина погиб в зерносушилке
В субботу в 8:05 поступило сообщение из деревни Рака в Рапламаа, где в зерносушилке произошел несчастный случай.
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Как российско-эстонская банда десяток лет спокойно возила через границу спирт, сигареты и вьетнамцев
Дела той банды, что действовала с десяток лет, расследовать непросто: ее ветви даже не знали о существовании друг друга, пишет Eesti Päevaleht.
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Семь мифов о пункте обмена шприцев на Ситси, 28
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В сентябре Институт развития здоровья (TAI) откроет центр снижения вреда и пункт обмена шприцев в Пыхья-Таллинне, по адресу Ситси, 28. В последние месяцы центр вызвал много споров. Отвечу на семь основных мифов, проявившихся в ходе дискуссии.
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Пожилой читатель — о соседстве с наркоманами: это был ужаснейший период жизни
Владелец помещения на улице Ситси, в котором в скором времени расположится пункт обмена шприцев, утверждает, что такие центры — возможность общества исправить свои ошибки. Однако жители этого дома устроили пикет и попросили министра здоровья и труда Евгения Осиновского что-то предпринять. О своем опыте проживания по соседству с наркоманами рассказал читатель Delfi.
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За год эстонское сливочное масло подорожало на 33%
По данным Института конъюнктуры, эстонское сливочное масло на этой неделе в среднем стоило 8,82 евро за кг, что на 33% больше, чем годом ранее. Какие цены сейчас на рынках страны — читайте и сравнивайте по таблице Maaleht.
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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1986 года: Из-за эвакуации Чернобыля детей из Белоруссии отправили в эстонский пионерлагерь Валкла
В семидесятых годах прошлого века в Эстонии работали 35 пионерских лагерей, куда каждое лето приезжали тысячи детей в возрасте 6-15 лет. Пионерский лагерь Валкла принадлежал профсоюзу работников культуры.
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Решение центристов: Ольгу Иванову выкинуть из партии, Сависаар может остаться
Собрание Центристской партии приняло заявление, согласно которому партийцы, выставившие свои кандидатуры в собрания местных самоуправлений не в списках партии, а по сути выступающие против нее, не могут находиться в рядах ЦП.
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Ольга Иванова: однопартийцы обещали уйти, если меня прогонят
Совет уполномоченных Центристской партии принял сегодня заявление, в котором говорится, что кандидирующие не в Центристской партии люди не могут оставаться в ее рядах.
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ФОТО: Цены в рижском Rimi. Жизнь в Латвии лучше, чем в Эстонии?
Мы сфотографировали цены в находящемся в центре Риги продуктовом магазине сети Rimi. В Латвии жить дешевле, чем в Эстонии?
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Интерактивный график: смотри, как двигалась средняя зарплата в твоем уезде последние пять лет
В каком уезде в течение последних пяти лет средняя брутто-зарплата выросла наиболее значительно?
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ФОТО и ВИДЕО: Сборная Эстонии вырвала победу у Кипра
В восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира футболисты сборной Эстонии на последних секундах вырвали победу у Кипра - 1:0 (0:0). За ходом встречи на "А Ле Кок Арене" наблюдала президент страны Керсти Кальюлайд.
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Результаты отборочных матчей чемпионата мира по футболу
Сыграны очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу. Путевку в финальный турнир ЧМ-2018 досрочно завоевала сборная Бельгии, победившая в гостях Грецию - 2:1 (0:0).
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