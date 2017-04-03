ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Конференция TEDxLasnamäe, интервью c Венедиктовым, прибытие парома Tiiu

1 апреля в Таллинне прошла прошла конференция TEDxLasnamäe 2017 — "Горизонт событий". Мы вели прямую трансляцию всей конференции, а также публиковали речи ее участников. На конференции выступил и главный редактор радиостанции ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов, который рассказал Delfi об освещении протестов в России и о том, как цензурировали даже комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на эту тему. В Таллинн из Турции прибыл очередной долгожданный паром — "Тийю".

Алексей Венедиктов — Delfi: когда ходят с портретами Сталина — это тоже протест против коррупции, беспорядка и Путина

Главный редактор радиостанции ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов в субботу выступит на конференции TEDxLasnamäe. Его тема — это социальные сети и ”тот вал ярости, который в них обрушивается на рядового человека”. В интервью Delfi он также рассказал об освещении протестов в России и о том, как цензурировали даже комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на эту тему.

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Смотрите, как прошла конференция TEDxLasnamäe 2017 — "Горизонт событий"

TEDxLasnamäe 2017 Foto: TEDxLasnamäe

Сегодня, 1 апреля, в Таллинне прошла конференция TEDxLasnamäe 2017 — "Горизонт событий". Русский Delfi является давним и главным медиапартнером конференции. Мы и на этот раз вели прямую трансляцию всей конференции, а также публиковали речи ее участников.

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ФОТО и ВИДЕО: Паром Tiiu прибыл из Турции в Таллинн

Построенный в Турции паром Tiiu покинул судостроительный завод Sefine 11 марта и в воскресенье днем прибыл в Таллинн.

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TEDxLasnamäe: Советник по правам детей: что делать в ситуации, когда ваши соседи вкалывают своему ребенку водку?

TEDxLasnamäe 2017 Foto: TEDxLasnamäe

Я хочу начать с одной истории, которая произошла в Эстонии, в одном из самых больших городов несколько лет назад. Она настолько поразила меня, что до сих пор я не могу поверить в то, что это произошло реально, в нашей стране, и что среди нас живут такие люди.

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ТАБЛИЦА: Чьи зарплаты выросли больше всего, а кому повезло меньше

Töötegija Foto: Andres Putting

Проведенный в марте порталом CV-Online опрос показал, что в течение последних 30 дней активным поиском работы занимались 43% достигшего трудоспособного возраста населения.

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Издание: эстонский ученый со своим уникальным открытием намерен покорить мир

Turpsi leiutanud keemiadoktor Jüri Liivi hinnangul on turvas ideaalseks tooraineks kõikvõimalike väga suure lisandväärtusega toodete tootmiseks. Argo Ingver

Доктор химических наук Тартуского университета Юри Лийв изобрел уникальное экологически чистое удобрение на основе торфа, не содержащее ”химии”, пишет Maaleht.

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Яна Тоом примет в Брюсселе группу председателей КТ, приглашенных Ольгой Ивановой

Foto: kollaaž

Депутат Ольга Иванова направила председателям квартирных товариществ и другим ”партнерам” приглашение в бесплатную поездку в Брюссель. Состоящую из 40 членов группу в пункте назначения примет евродепутат Яна Тоом.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Можно ли не разориться на походах к стоматологу?

фото иллюстративное Foto: Vallo Kruuser

Delfi Kasulik сравнил цены на самые востребованные стоматологические услуги и составил таблицу, которая показывает, в каких зубных клиниках Эстонии — самые высокие цены на ту или иную услугу, а в каких — самые низкие.

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Поможем Макару осуществить мечту! Благотворительный забег ждет участников

Erakogu

9 апреля в 9.30 от памятника "Русалка" на набережной Таллинна стартует благотворительный забег Love Run, огранизованный таллиннским филиалом школы правильного бега I Love Running и фондом поддержки спортсменов с ограниченными возможностями BeU при поддержке НКО "Особый мир" и молодежного клуба "Актив".

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ФОТО И ВИДЕО: Акции протеста в Москве обернулись задержанием десятков человек

Foto: VASILY MAXIMOV, AFP

Протестная акция в центре Москвы обернулась задержанием десятков человек. В центре города в ожидании активистов были усилены меры безопасности: у входов на Красную площадь установили металлоискатели, территорию патрулировали сотрудники ОМОНа, передает "Эхо Москвы".

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"Новая газета" сообщила об убийствах и массовых задержаниях геев в Чечне

Foto: YELENA FITKULINA, AFP

"Новая газета" сообщает об облавах на жителей Чечни в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией. Издание утверждает, что задержано более сотни мужчин и минимум трое были убиты.

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Кальюлайд: Эстония — не бедная страна

Kersti Kaljulaid Foto: Tiit Blaat

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила с визитом Ляэнемаа и дала местном изданию Lääne Elu интервью, в котором, помимо прочего, отметила, что, по ее мнению, Эстония не является бедным государством и что нашу страну можно назвать вполне привлекательной.

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Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни

Poet Yevgeny Yevtushenko's poetic night Foto: Iliya Pitalev, RIA Novosti

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу друг поэта Михаил Моргулис.

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Раймонд Кальюлайд: коалиция центристов и реформистов в Таллинне маловероятна

Foto: Hendrik Osula

По словам члена правления Центристской партии Раймонда Кальюлайда, в кои-то веки реформист Юрген Лиги прав: у двух партий нет точек соприкосновения в столице, потому что центристы не собираются пускать под откос все то, что уже было сделано для жителей Таллинна.

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СМИ: в Хургаде мужчина эстонского происхождения убил свою мать

Foto: Xinhua, Xinhua/Sipa USA

В египетском курортном городе Хургада, по сообщению местных СМИ, убили женщину эстонского происхождения.

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