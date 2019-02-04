ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Китайский Новый год, Таллинн — столица "Тотального диктанта-2019", смерть Юри Пихла и Децла

"Мы отмечаем годовщину Тартуского мира. Мы с преданностью вспоминаем о смелости эстонских солдат и дипломатов, которые строили свое государство. Для Эстонии мирный договор, по сути, закончился победой. Вторая статья мирного договора, согласно которой Россия навсегда отказывается от своих привилегий в отношении Эстонии, действительна и сейчас", — пишет министр юстиции Урмас Рейнсалу на страницах газеты Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Артисты из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу фейерверк! В Таллинне отметили Китайский Новый год

Tiit Blaat

2 февраля Таллинн уже в десятый раз устрол праздник в честь Нового года по Китайскому календарю. Праздничные мероприятия прошли на площади Вабадузе — на сцене можно было увидеть артистов из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу, а в завершение вечера был устроен фейерверк.

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Все чаще в интернете распространяются фото и видео детей из Эстонии в обнаженном виде

laps Foto: Peter Byrne, PA Wire/PA Images

Во времена, когда Марк Цукерберг проводил первые эксперименты с социальными сетями в общежитии Гарвардского университета, в эстонских СМИ появилась резонансная статья о порнографии, которая ”вновь прорывается на витрины”.

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ПОТРЯСАЮЩАЯ НОВОСТЬ: Wizz Air начинает летать из Таллинна в Грузию! Стоимость билета начинается от 19,99 евро

Batumi linnavaated Foto: Kairi Prints

ТОП ВИДЕО: Женщина, на которую напала ее собственная собака, скончалась ВИДЕО | Отец привязал санки с ребенком к велосипеду и поехал по улице: очевидцы сообщили в полицию Скончался Юри Пихл

Авиакомпания Wizz Air объявила, что начиная с 4 августа этого года открывает маршрут Таллинн-Кутаиси. Рейсы будут проходить два раза в неделю по средам и воскресеньям.

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ГРАФИК: Число детей с особыми потребностями растет, а логопедов и спецпедагогов катастрофически не хватает

Suur, 18 rühmaga Peetri lasteaed asub Tallinna-lähedases jõukas Rae vallas, aga isegi sinna pole mitme aasta jooksul logopeedi lpalgata õnnestunud. Foto: Ilmar Saabas

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности, за десять лет увеличилось в три раза, но логопедов и спецпедагогов днем с огнем не сыщешь, пишет Eesti Päevaleht.

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Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет

Ответ России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых видов ракет, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Скончался Юри Пихл

Jüri Pihl Foto: Andres Putting

Сегодня, 3 февраля, скончался бывший министр внутренних дел Юри Пихл. По данным Delfi, причиной смерти стали внезапные проблемы со здоровьем.

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Умер рэпер Децл

Sergei Bobylev/TASS

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Об этом сообщил в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий.

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ВИДЕО: Женщина, на которую напала ее собственная собака, скончалась