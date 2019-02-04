ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Китайский Новый год, Таллинн — столица "Тотального диктанта-2019", смерть Юри Пихла и Децла

Таллинн стал столицей "Тотального диктанта-2019", а 2 февраля на площади Вабадузе встретили Китайский Новый год. В воскресенье скончались Юри Пихл, рэпер Децл и женщина, на которую напала ее собственная собака. 9 мая может стать общеевропейским государственным праздником, а в Эстонии растет число детей с особыми потребностями.
Таллинн стал столицей "Тотального диктанта-2019"
Сегодня в Новосибирске состоялась VII Международная научно-практическая конференция тотального диктанта ”Динамические процессы в современном русском языке”. Loe edasi…
”Если Татьяна Иванов — это норма, то может ли Ilmar быть KozlovA?” И другие ”глупые” вопросы о русских постсвадебных фамилиях
Вера Иванов, Надежда Петров, Любовь Сидоров. Мужские, с точки зрения русской традиции, варианты окончания женских фамилий — это адекватно и приемлемо? Или такое сочетание — чуть ли не национально-лингвистическая девиация, и ”нормальному русскому человеку” это — как серпом по ушам? Что говорит об этом закон? Есть ли у государства предпочтения, пытается ли оно насильно обэстонить русских женщин, или решение об окончании в фамилии — инициатива самой женщины при вступлении в брак? А раз у нас равноправие — может ли существовать Индрек Котова, Пеэтер Красивая или Андрус Уткина? Мы узнали, что теоретически об этом говорит закон, и практически — ЗАГС. Loe edasi…
Урмас Рейнсалу: СССР оккупировал Эстонию, нарушив Тартуский мир. Россия обязана возместить причиненный ущерб
"Мы отмечаем годовщину Тартуского мира. Мы с преданностью вспоминаем о смелости эстонских солдат и дипломатов, которые строили свое государство. Для Эстонии мирный договор, по сути, закончился победой. Вторая статья мирного договора, согласно которой Россия навсегда отказывается от своих привилегий в отношении Эстонии, действительна и сейчас", — пишет министр юстиции Урмас Рейнсалу на страницах газеты Eesti Päevaleht. Loe edasi…
ФОТО: Артисты из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу фейерверк! В Таллинне отметили Китайский Новый год
2 февраля Таллинн уже в десятый раз устрол праздник в честь Нового года по Китайскому календарю. Праздничные мероприятия прошли на площади Вабадузе — на сцене можно было увидеть артистов из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу, а в завершение вечера был устроен фейерверк. Loe edasi…
Все чаще в интернете распространяются фото и видео детей из Эстонии в обнаженном виде
Во времена, когда Марк Цукерберг проводил первые эксперименты с социальными сетями в общежитии Гарвардского университета, в эстонских СМИ появилась резонансная статья о порнографии, которая ”вновь прорывается на витрины”. Loe edasi…
ПОТРЯСАЮЩАЯ НОВОСТЬ: Wizz Air начинает летать из Таллинна в Грузию! Стоимость билета начинается от 19,99 евро
Авиакомпания Wizz Air объявила, что начиная с 4 августа этого года открывает маршрут Таллинн-Кутаиси. Рейсы будут проходить два раза в неделю по средам и воскресеньям. Loe edasi…
ГРАФИК: Число детей с особыми потребностями растет, а логопедов и спецпедагогов катастрофически не хватает
Количество детей, имеющих особые образовательные потребности, за десять лет увеличилось в три раза, но логопедов и спецпедагогов днем с огнем не сыщешь, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет
Ответ России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых видов ракет, заявил президент РоссииВладимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс". Loe edasi…
Скончался Юри Пихл
Сегодня, 3 февраля, скончался бывший министр внутренних дел Юри Пихл. По данным Delfi, причиной смерти стали внезапные проблемы со здоровьем. Loe edasi…
Умер рэпер Децл
Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Об этом сообщил в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий. Loe edasi…
ВИДЕО: Женщина, на которую напала ее собственная собака, скончалась
Позавчера полицейским пришлось спасать пожилую женщину, на которую напала ее собственная собака. Loe edasi…
Разрешение на использование сотен тонн радиоактивных отходов при строительстве в Силламяэском порту еще не выдано, но не из-за сомнений в безопасности
Информация о том, что более 500 тонн радиоактивных отходов, хранящихся пока в бочках на территории силламяэского предприятия NPM Silmet, останутся в Силламяэ, будут, по сути, захоронены в порту при строительных работах, продолжает будоражить жителей приморского города и всего региона. Разрешение на использование отходов на месте для строительных работ в порту Департаментом окружающей среды еще не выдано, но, как в нем подчеркивают, дело не в сомнениях в безопасности этого плана. Loe edasi…
Серия ограблений в Таллинне и "расчлененка" в Нарве: как улики помогают полиции
Какое значение может иметь пластиковый пакет, шарф или кусок ткани, вырванный из старой наволочки? Два опытных следователя вспоминают случаи, когда найденная на месте происшествия вещь говорила больше, чем тысяча слов. Loe edasi…
9 мая может стать общеевропейским государственным праздником
9 мая, День Европы, может стать для Эстонии и других стран ЕС государственным праздником, а, следовательно, и выходным днем. Также 9 мая отмечается День победы в Великой Отечественной войне. Loe edasi…
Нарвскую пенсионерку шокировал сегодняшний визит к ней домой Ратаса и Тоом. ”Как живется не спросили, только пригласили на выборы”
Сегодня премьер-министр ЭР, председатель Центристской партии Юри Ратас и депутат ЕвропарламентаЯна Тоом, являющаяся лидером списка ЦП в Ида-Вирумаа, ходят по квартирам нарвитян, призывая приходить на выборы 3 марта и раздавая ручки с календариками. Пенсионерка Галина, проживающая на улице Кангеласте, сообщила Delfi, что была шокирована внезапным появлением на пороге высоких гостей и немного удивлена тем, что популярные политики ни о чем ее не спросили. Loe edasi…
Три дня эстонского журналиста в Афганистане: в этой стране предать тебя может каждый
Меня, журналиста-международника, давно привлекала тема Афганистана и особенно печальный, но такой загадочный образ Кабула. Но, как известно, наверное, каждому, эта колыбель мировой цивилизации сейчас — не самое спокойное и дружелюбное место для туристов. И сколько ни изучай историю и культуру Афганистана, попасть туда и прочувствовать все это в реальности нельзя — страна закрыта для путешествий вот уже несколько десятилетий. Loe edasi…