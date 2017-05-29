ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Изменения в интернет-банках и рабочее воскресенье правительства

Эти солнечные и теплые выходные заставили многих оторваться от экранов и выйти на улицу. Пока многие отдыхали, председатели правящих партий провели воскресенье за работой, а в субботу в Мустамяэ произошел пожар. Читайте также, какие изменения коснутся клиентов интернет-банков, и смотрите наше интервью с актером Сергеем Маковецким.

Душевный разговор с Сергеем Маковецким: проблемы создаем не мы с вами, а те, кого показывают по телевизору

Sergei Makovetski Foto: Priit Simson

В данный момент в Таллинне проходят съемки фильма “Зеленые коты”. Режиссер Андрес Пуустусмаа, в главных ролях Сергей Маковецкий и Тыну Карк. Delfi удалось поговорить с Маковецким во время съемок и узнать мнение актера о политике, “больших” ролях и об обычных человеческих проблемах.

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Проживавший в Хаапсалу беженец осужден за физическое насилие и угрозу поджечь жену

Eduard ei pea reaalselt vangi minema, kui ta 3-aastase katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja allub käitumiskontrolli nõuetele Foto: Tiit Blaat

Пярнуский уездный суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего Самера Хтаба, прибывшего в качестве беженца из Сирии в Хаапсалу в апреле прошлого года.

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Прощайте, кодовые карты! Изменения, которые коснутся сотен тысяч клиентов интернет-банков

Koodikaardid Foto: Hendrik Osula

На прошлой неделе клиенты банка SEB получили уведомление об очередных ограничениях в совершении интернет-покупок при помощи кодовых карточек. Банки уже сейчас советуют своим клиентам полностью отказаться от этого ”устаревшего и небезопасного” метода аутентификации, несмотря на то, что для сотен тысяч людей он остается единственно максимально удобным и привычным способом использования преимуществ рынка цифровых услуг.

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ФОТО DELFI: В квартире многоэтажного дома в Мустамяэ произошел пожар

Foto: Madis Veltman

Сегодня в 17:18 поступило сообщение о пожаре на Вильде теэ в Мустамяэ в Таллинне. Пожар вспыхнул на седьмом этаже квартирного дома.

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ФОТО: ”Вкусы Нарвы” — одуванчики в кляре, шашлык из осетра, суши

Narva maitsed 2017 Foto: Roman Vikulov

27 мая на нарвском променаде прошла четвертая ярмарка-дегустация ”Вкусы Нарвы”, в рамках которой городские заведения общественного питания предлагали попробовать различные блюда.

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Исследование: в некоторых школах Эстонии не умеют пользоваться даже Word’ом

Foto: Vallo Kruuser

О каком дигиперевороте в школах Эстонии может идти речь, когда смартфоны учеников на порядок современнее телефонов учителей? Чему может научить педагог, хоть и владеющий новомодным электронным устройством, но не умеющий пользоваться даже десятой частью его преимуществ? 16 мая в Эстонском колледже информационных технологий были представлены не слишком оптимистичные результаты онлайн-исследования дигитальных навыков 11 224 школьников и 1549 учителей по всей Эстонии.

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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Горько! Бизнесмен Яан Тоотс женился на Эве Кирс

Foto: Karli Saul

Предприниматель Яан Тоотс сегодня женился на Эве Кирс, которая также занимается бизнесом. Свадьба состоялась в Домском соборе на Тоомпеа в Таллинне.

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ВИДЕО DELFI: Председатели правящих партий проводят воскресенье в компании налогового пакета

Руководители правительственной коалиции обсуждают сейчас в доме Стенбока залоговый подоходный налог, налог на подслащенные сладкие напитки, акциз на упаковку и отмену или изменение совместной декларации супругов.

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ВИДЕО: Как изготавливают стеклянные банки и бутылки на модернизированном заводе в Ярваканди

К концу апреля на стекольном заводе в Ярваканди закончилась модернизация, стоившая в общей сложности 27 млн евро, после которой завод производит до 700 000 стеклянных упаковок в день.

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Выяснена причина произошедшего на берегу реки Сауга оползня

Sauga jõe ääres Nurmeveski silla ehitusobjekti kõrval asuvas parklas toimunud ulatuslik maalihe Foto: Ago Tammik

По оценке составившего экспертное мнение инженера-строителя, произошедший 4 мая на берегу реки Сауга в Пярнумаа оползень вызвало временное складирование фрезерной крошки на парковке.

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ВИДЕО читателя Delfi: На шоссе Таллинн-Тарту лоси бежали наперегонки с автомобилями

Читатель Delfi Rahva hääl заметил поблизости от Таллинна двух бегущих лосей и снял их на видео.

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ФОТО читателя Delfi: Вот она, цена развязки Хааберсти!

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Десятки вырубленных деревьев. Теперь напротив нашего дома на Палдиском шоссе нет ни одного дерева: не будет больше шуметь листва, не будут вить гнезда птицы и не запоет соловей, и только машины со скоростью 120 будут проноситься мимо моего окна...

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