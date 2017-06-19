ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Избирательные списки центристов, первый миллион Контавейт и другое

В субботу состоялся совет Центристской партии, который еще больше активизировал разговоры о возможности создания частью центристов отдельных избирательных списков. Рассуждения на эту тему продолжились и в воскресенье. А еще в воскресенье эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла первый профессиональный турнир, в результате чего она в общей сложности заработала на корте свыше 1 млн долларов. О самых важных и интересных событиях выходных — в нашей традиционной подборке.

ФОТО DELFI: Совет Центристской партии собрался на заседание в Таллинне

Совет Центристской партии собрался сегодня в 11 часов в Таллинне в культурном центре "Сальме", где сперва подписали соглашение о сотрудничестве с MTÜ Murtud Rukkilille Ühing, которое объединяет и защищает интересы репрессированных и депортированных лиц.

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Тоом: центристы ни в коем случае не станут конкурировать между собой

В отличие от своей соратницы по Центристской партии Оудекии Лооне, Яна Тоом на тему создания возможного избирательного союза не спекулирует, хотя и оставляет открытым вопрос, будет ли она сама баллотироваться от партии по Пыхья-Таллинну.

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Ожидать ли "списка Сависаара"? Лооне: обсуждается, как достичь наилучшего для жителей Таллинна результата

В последнее время звучит все больше разговоров о возможном создании некоторым членами Центристской партии перед предстоящими местными выборами отдельного избирательного списка.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Танцы вокруг ивы в Хааберсти — защитники дерева не собираются уходить

Несмотря на данное вчера распоряжение уйти от мешающей строительству перекрестка в Хааберсти серебристой ивы сегодня утром к восьми часам, защитники дерева и сегодня на месте. На место событий также прибыла полиция, и народу все прибавляется.

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Пропавшие в Харьюмаа отец с маленьким сыном отправились на судне в Финляндию

Полицейские со вчерашнего вечера искали проживающих в Харьюмаа в поселке Вайда 29-летнего Арго и его четырехлетнего сына Тимму. Сегодня выяснилось, что отец и сын отправились на судне в Финляндию.

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ФОТО и ВИДЕО: Это реальность! Эстонскую клубнику можно есть уже две недели

"Люди не верят, что это эстонская клубника", — рассказывал выращивающий клубнику Пааво Отсус, показывая огромную и красную клубнику, которая с нынешней холодной весной поспела уже в начале июня.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1976 ГОДА: В Мустамяэ открыли новый просторный универсам ABC-7

По словам диктора, мустамяэсцы в 1976 году были особенно хорошими и Дед Мороз подарил жителям микрорайона Сяэзе новый магазина типа ABC!

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ВИДЕО: Контавейт сломала украинку и пробилась в финал!

В полуфинале теннисного турнира в голландском Хертогенбоше с призовым фондом 250 000 долларов первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 49) одолела украинскую красавицу Лесю Цуренко (WTA 37) - 6:3, 6:7, 6:2.

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По списку Центристской партии в Таллинне будет баллотироваться более 500 кандидатов

В центре культуры "Сальме" сегодня состоялось заседание уполномоченных Центристской партии, на котором были представлены цели и задачи партии на предстоящих выборах, а также знакомство со всеми кандидатами, которые будут баллотироваться по избирательному списку партии в Таллинне. Таких людей — свыше 500, говорится в пресс-релизе парламентской фракции Центристской партии.

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Мать оставила пятилетнюю девочку на попечение соседа: пьяный мужчина пошел с полуголым ребенком на пляж

Теплая летняя погода сегодня привела на охраняемые G4S пляжи несколько тысяч человек. По словам береговой охраны, преимущественно ситуация на пляжах спокойная и люди наслаждаются теплой летней погодой, но часто приходится призывать к порядку людей, пришедших на пляж как с собаками, так и со стеклянной тарой.

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КАРТА: Голодный Таллинн — в столице Lidl утонет в море продуктовых магазинов

Выходящая на рынок Эстонии немецкая сеть магазинов дешевых товаров Lidl в Таллинне и его ближайших окрестностях должна будет конкурировать приблизительно с сотней продуктовых магазинов.

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ФОТО и ВИДЕО: В Португалии в лесных пожарах погибли десятки людей

Число жертв лесных пожаров в Португалии приближается к 60, многие сгорели в своих автомобилях на отрезанном огнем участке трассы в районе Лейрия в центре страны. Данные спасателей на полдень воскресенья передает ВВС. Среди погибших несколько пожарных.

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Судебный исполнитель закрыл ресторан сразу после торжественного открытия

Судебные исполнители остановили деятельность нового ресторана Романа Защеринского Mantel & Korsten, который только в пятницу вечером открылся для посетителей, пишет Eesti Ekspress.

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Возле Певческого поля в Таллинне мужчину ударили ножом

В пятницу вечером на Нарвском шоссе в районе Певческого поля в Таллинне произошел инцидент, в результате которого мужчина получил ранение и был доставлен в больницу.

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ФОТО и ВИДЕО: Что происходит ночью в Таллиннском аэропорту

Как известно, ночью в Таллиннском аэропорту не может приземлиться ни один самолет. На данный момент по ночам там идет строительство летной полосы.

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ВИДЕО: Анетт Контавейт выиграла первый профессиональный турнир!

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 49) стала победительницей турнира в голландском Хертогенбоше с призовым фондом 250 000 долларов. В финале первая ракетка Эстонии победила 20-летнюю россиянку Наталью Вихлянцеву (WTA 74) - 6:2, 6:3.

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Исследование: жители Эстонии тратят львиную долю своих доходов на продукты

Исследовательская фирма GfK обнародовала обзор рынка розничной торговли стран Европы, согласно которому жители Эстонии оставляют почти половину своих доходов в продуктовых магазинах.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Бег с препятствиями, или Дефицит в Tallinna Kaubamaja

О планах Tallinna Kaubamaja Grupp по сносу открытого летом 1960-го здания торгового центра Kaubamaja и возведении на этом месте чего-то нового известно уже несколько лет, но в начале недели поступило сообщение об объявлении и стало ясно окончательно: перемен не миновать.

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Эдгара Сависаара выписали из больницы

Как подтвердили несколько источников, попавший прямо из зала суда в больницу Эдгар Сависаар на данный момент находится уже на своем хуторе Хундисильма.

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ФОТО: Большой брат следит за тобой! "Икебана" из камер в Таллиннском аэропорту

У запретной зоны Таллиннского аэропорта стоит столб, увешенный камерами наружного наблюдения.

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ВИДЕО: Милые зверята, родившиеся этой весной в Таллиннском зоопарке

Весной, как известно, природа пробуждается после долгой зимней спячки. Именно в это время года у животных в зоопарке рождается много детенышей.

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