ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Интервью с жертвой домогательств Рыйваса и возвращение изъятой девочки в семью граждан РФ

Жертва домогательств со стороны уже бывшего вице-спикера Рийгикогу Таави Рыйваса остается анонимной и рассказывает не обо всех подробностях приставаний, но детально объясняет, почему решила обнародовать историю. Изъятую у граждан РФ в Таллинне девочку вернули родителям, они уехали в Россию. Об этом и о других событиях прошедших выходных, 21 и 22 октября, читайте в нашей традиционной подборке новостей.

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Почему так дорого? Цены на товары Tesco в Эстонии и Великобритании

Delfi Kasulik сравнил цены на некоторые полностью идентичные товары торговой марки Tesco, продающиеся в эстонских магазинах Prisma и британских Tesco. Выяснилось, что в Эстонии они стоят намного дороже.

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Минимальная зарплата со следующего года может вырасти до 500 евро

Eurod. Foto: Scanpix, AFP

Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей на следующей неделе могут достигнуть договоренности по ставке минимальной зарплаты, которая, как предполагается, вырастет с 2018 года до 500 евро, сообщает Rus.Err.ee.

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В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих

Foto: Harald Tittel, AP

Мужчина с ножом ранил нескольких человек на мюнхенской площади Розенхаймерплац недалеко от исторического центра, сообщила полиция баварской столицы. Газета Bild сообщает, что была целая череда нападений. У всех пострадавших ранения, которые не угрожают жизни.

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Интервью с жертвой домогательств Рыйваса: я не сожалею, я сказала правду

«Таави ни разу не сказал, что я вру», - произнесла Катрин еще раз, когда интервью было уже закончено.

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В Тартуском университете катастрофически падает интерес к изучению эстонской филологии

Abituriendid sooritasid eesti keele eksami Foto: Taavi Arus

В последние годы преподаватели Тартуского университета были полны надежд, поскольку каждое лето количество желающих изучать родной эстонский, а также другие финно-угорские языки, доходило до 80-90 человек. Вот только к осени от них оставалось хорошо если 20 студентов, пишет Сирье Пярисмаа в ”Учительской газете”.

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Директор Костивереской школы Ольга Сайковская: мое советское детство

Postkaart Foto: Repro

С легкой руки президента в нашем обществе начался увлекательный флэшмоб ”поделись своими воспоминаниями о советском детстве”. Как человек, родившийся в 1974 году, то есть в эпоху торжества коллективного сознания, не могла и я устоять перед соблазном и молча пройти мимо, пишет на страницах ”Учительской газеты” директор Костивереской школы Ольга Сайковская.

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РЕТРО-ФОТО: В 1996 году Хиллари Клинтон посетила Эстонию, чтобы сходить в роддом, в библиотеку и потанцевать с Мадисом Юргеном

Foto: Rauno Volmar

8 июля 1996 года в Таллинн прибыла первая леди США, супруга президента Билла Клинтона, совершавшая тогда 11-дневную поездку по Центральной и Восточной Европе. Всего за две недели до этого президенты Балтийских стран ездили в США встречаться с Биллом Клинтоном.

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Серопаспортники не смогут отдохнуть в Египте до конца нынешнего года

Egiptuse püramiidid Foto: Hassan Ammar, AP

В середине сентября крупные туроператоры Эстонии сообщили своим партнерам о том, что лицам без гражданства Эстонии и Латвии (обладателям "серых" паспортов) необходимо предварительно оформить визу в Египет в посольстве Египта в Хельсинки. А 17 октября туроператоры получили сообщение, что египетская виза будет оформляться не менее 10 недель.

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”Булку купил — и жизнь продолжается”. Читатели — о преимуществах и недостатках мелких магазинчиков

Lasnamäe keldripoed Foto: Rauno Volmar

Rahva Hääl (эстоноязычная версия ”Я — журналист” — прим. ред.) обратился к читателям с призывом поделиться мнением: нравятся ли им маленькие магазинчики — противоположность крупным торговым центрам? Есть ли такие в их районе? И вот что ответили откликнувшиеся:

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Первый номер реформистов в волости Куусалу подозревается в покупке голосов

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Маргус Соом, первый номер от Партии реформ в волости Куусалу, прошел в волостное собрание с 99 голосами. Однако полиция получила несколько заявлений, что Соом покупал голоса.

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На Раквереском мясокомбинате для переговоров сформировали профсоюз

Rakvere lihakombinaat Foto: Ain Liiva

Посетивший Раквереский мясокомбинат и встретившийся с сотрудниками бойни председатель Союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон подтвердил, что теперь все будет происходить по закону — на комбинате создан профсоюз.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Реформа собственности 1991 года заставила людей выйти на улицы

После восстановления независимости Эстонии в 1991 году национализированные в процессе коллективизации земли, дома и квартиру нужно было вернуть их законным владельцам. Однако это было не так то и просто сделать, и реформа собственности вызывает много споров и по сей день.

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Мать пропавшего Марккуса не теряет надежду: быть может какая-то зацепка наконец приведет нас к сыну

Markkuse otsingul kasutatud lendlehed Võrus 2015. aastal. Foto: Marko Jakobi

24 октября пройдет ровно два года с того дня, когда в Выру потерялся 17-летний школьник Марккус Ансберг. Организация SA Kadunud вместе с добровольцами возобновила поиски в надежде найти хоть какую-то зацепку о пропавшем мальчике.

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Изъятую у граждан РФ в Таллинне девочку вернули родителям, они уехали в Россию

Елена Мизулина, Facebook

Органы опеки Эстонии вернули семье российских граждан Анатолию Газаряну и Анне Михайловой отобранную в июле этого года дочь Изабеллу, мать с дочерью в срочном порядке выехали в Москву. Об этом в субботу сообщила член Совета Федерации Елена Мизулина, которая ранее направляла запрос в связи с данной ситуацией в МИД РФ, передает ТАСС.

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Защита христианских ценностей: с главной площади Раквере пропадет инсталляция рождественской ели

Foto: Raigo Pajula, AFP

Уже несколько лет подряд в Раквере на главной площади устанавливают в конце года устанавливают инсталляцию рождественской ели - то из старых оконных рам, то из электромоторов. Однако согласно прописанному в коалиционном договоре в Раквере пункту, на главной площади города должна появиться обычная мохнатая ель.

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