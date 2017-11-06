ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Интервью Рыйваса, пресс-конференция Учителя и труп в Кадриорге

На выходных произошла тяжелая авария с рейсовым автобусом, погиб водитель, а в Кадриорге поблизости от президентского дворца нашли труп. Таллиннский аэропорт эвакуировали. Читайте интервью с Таави Рыйвасом и репортаж с пресс-конференции Алексея Учителя.
В районе Уулу произошла тяжелая авария с рейсовым автобусом: водитель погиб, два пассажира в больнице
Трагедия произошла, когда автобус съехал с дороги направо, сказал Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.
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Таллиннский аэропорт эвакуировали из-за найденной в багаже игрушки для взрослых
Охранная фирма G4S в ходе рутинной проверки, просвечивания багажа, нашла в одном чемодане подозрительный предмет и, как положено, вызвала на место полицию и саперов.
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Друг застреленного Кяэрманна: думаю, он знал все детали, чем и как могло закончиться его поведение
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Осталось непонятным, что происходило в голове Яануса Кяэрманна, который во вторник днем был застрелен полицией. Что заставило его написать у себя на лбу "LOLL" (дурак — прим. ред.) и завязать вокруг шеи веревку, чтобы пойти босиком и с двумя кухонными ножами гулять в Старый город.
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18 000 человек не смогут обновить свои ИД-карты дистанционно
18 000 ИД-карт такие, что замена их сертификатов возможна только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA).
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ТАБЛИЦА: Какие фирмы и учреждения заплатили больше всего налогов государству
Статистика Налогово-таможенного департамента за III квартал показывает, какие предприятия и учреждения заплатили больше всего государственных налогов. На первом месте опять Neste Eesti AS и на втором — Департамент социального страхования. 30 крупнейших налогоплательщиков перед вами.
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ФОТО с места происшествия: В Кадриорге поблизости от президентского дворца нашли труп
Сегодня вечером в Таллинне, в Кадриорге на улице Вейценберги, прямо напротив Лебединого пруда нашли труп женщины.
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Возле найденного вчера в Кадриорге трупа женщины валялись белые таблетки
Найденной вчера мертвой в Кадриорге женщине было 33 года, и возле нее были обнаружены белые таблетки неизвестного происхождения.
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Рыйвас по следам визита в Малайзию: мне многие говорили, что для Эстонии лучшего менеджера по продажам не найти
В свете разгоревшегося вокруг Таави Рыйваса секс-скандала на задний план отошла действительная цель эстонской делегации. Рыйвас дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором впервые подробно рассказал о том, что он делал в ходе той злополучной поездки в Малайзию и Сингапур.
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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1994-го: Россия не спешит выводить войска из Эстонии
После восстановления независимости довольно быстро выяснилось, что Россия не собирается отзывать свои войска из Эстонии. В ее распоряжении находилось более 1565 объектов по всей Эстонии.
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ВИДЕО: В Эстонии сообщают о пропаже 3000 человек ежегодно: ищут ли их вообще?
В Эстонии сообщают об исчезновении примерно 3000 человек ежегодно. Большинство из них довольно скоро объявляются сами, но для поисков некоторых приходится разворачивать масштабные операции и обращаться в прессу.
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ФОТО и ВИДЕО: Революция не состоялась: в России прошли массовые задержания
В ряде городов РФ задерживают сторонников лидера движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева. Оппозиционер призывал устроить 5 ноября "революцию".
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ФОТО и ВИДЕО: Керсти Кальюлайд внесла свой вклад в создание ковра к юбилею ЭР
Сегодня президент Керсти Кальюлайд посетила Эстонский музей под открытым небом, где в рамках проекта "Koome Eesti rahva ajalukku" ("Соткем историю эстонского народа") приняла участие в создании ковра, посвященного столетию Эстонской Республики.
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Журналист об инциденте на площади Вабадузе: в полиции по-прежнему превалирует советский менталитет
Журналист Андрус Карнау, комментируя инцидент на площади Вабадузе, сказал в передаче "Olukorrast riigis" (”О ситуации в государстве”) на Raadio 2, что, к сожалению, в полиции по-прежнему господствует менталитет советского времени.
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Кальюранд: президентские выборы в Эстонии в определенный момент превратились в реалити-шоу
Участвовавшая в прошлых президентских выборах Марина Кальюранд рассказала в воскресенье в передаче "Hommik Anuga" на ETV о своем опыте участия в гонках и о том, что делала после проигрыша.
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ФОТО DELFI: В Таллинне прошла пресс-конференция режиссера “Матильды” Алексея Учителя
В воскресенье, 5 ноября, в Доме Новостей ERR состоялась пресс-конференция режиссера Алексея Учителя, посвященная его творческому вечеру “В кино я вечный ученик”, который состоялся в тот же день.
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