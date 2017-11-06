ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Интервью Рыйваса, пресс-конференция Учителя и труп в Кадриорге

На выходных произошла тяжелая авария с рейсовым автобусом, погиб водитель, а в Кадриорге поблизости от президентского дворца нашли труп. Таллиннский аэропорт эвакуировали. Читайте интервью с Таави Рыйвасом и репортаж с пресс-конференции Алексея Учителя.

В районе Уулу произошла тяжелая авария с рейсовым автобусом: водитель погиб, два пассажира в больнице

Raske liiklusõnnetus, kus hukkus bussijuht Foto: Eiliki Pukk ->>> eiliki.wix.com/portfolio, Eiliki Pukk

Трагедия произошла, когда автобус съехал с дороги направо, сказал Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

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Таллиннский аэропорт эвакуировали из-за найденной в багаже игрушки для взрослых

Suvised ehitustööd Tallinna Lennujaamas. Foto: Tallinna lennujaam

Охранная фирма G4S в ходе рутинной проверки, просвечивания багажа, нашла в одном чемодане подозрительный предмет и, как положено, вызвала на место полицию и саперов.

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Друг застреленного Кяэрманна: думаю, он знал все детали, чем и как могло закончиться его поведение

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Осталось непонятным, что происходило в голове Яануса Кяэрманна, который во вторник днем был застрелен полицией. Что заставило его написать у себя на лбу "LOLL" (дурак — прим. ред.) и завязать вокруг шеи веревку, чтобы пойти босиком и с двумя кухонными ножами гулять в Старый город.

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18 000 человек не смогут обновить свои ИД-карты дистанционно

ID-kaartide sertifikaatide uuendamine PPA kontorites ei toimi, vea põhjus on ebaselge Foto: Karli Saul

18 000 ИД-карт такие, что замена их сертификатов возможна только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA).

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ТАБЛИЦА: Какие фирмы и учреждения заплатили больше всего налогов государству

Eurod Foto: Madis Veltman

Статистика Налогово-таможенного департамента за III квартал показывает, какие предприятия и учреждения заплатили больше всего государственных налогов. На первом месте опять Neste Eesti AS и на втором — Департамент социального страхования. 30 крупнейших налогоплательщиков перед вами.

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ФОТО с места происшествия: В Кадриорге поблизости от президентского дворца нашли труп

Сегодня вечером в Таллинне, в Кадриорге на улице Вейценберги, прямо напротив Лебединого пруда нашли труп женщины.

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Возле найденного вчера в Кадриорге трупа женщины валялись белые таблетки

Найденной вчера мертвой в Кадриорге женщине было 33 года, и возле нее были обнаружены белые таблетки неизвестного происхождения.

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Рыйвас по следам визита в Малайзию: мне многие говорили, что для Эстонии лучшего менеджера по продажам не найти

Kui nüüd järgmine kord mõni ettevõte küsib, kas mul on huvi neid välisreisil aidata, siis lähen ikka, ütleb Taavi Rõivas. Foto: Hendrik Osula

В свете разгоревшегося вокруг Таави Рыйваса секс-скандала на задний план отошла действительная цель эстонской делегации. Рыйвас дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором впервые подробно рассказал о том, что он делал в ходе той злополучной поездки в Малайзию и Сингапур.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1994-го: Россия не спешит выводить войска из Эстонии

После восстановления независимости довольно быстро выяснилось, что Россия не собирается отзывать свои войска из Эстонии. В ее распоряжении находилось более 1565 объектов по всей Эстонии.

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ВИДЕО: В Эстонии сообщают о пропаже 3000 человек ежегодно: ищут ли их вообще?

В Эстонии сообщают об исчезновении примерно 3000 человек ежегодно. Большинство из них довольно скоро объявляются сами, но для поисков некоторых приходится разворачивать масштабные операции и обращаться в прессу.

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ФОТО и ВИДЕО: Революция не состоялась: в России прошли массовые задержания

Foto: MAXIM ZMEYEV, AFP

В ряде городов РФ задерживают сторонников лидера движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева. Оппозиционер призывал устроить 5 ноября "революцию".

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ФОТО и ВИДЕО: Керсти Кальюлайд внесла свой вклад в создание ковра к юбилею ЭР

Сегодня президент Керсти Кальюлайд посетила Эстонский музей под открытым небом, где в рамках проекта "Koome Eesti rahva ajalukku" ("Соткем историю эстонского народа") приняла участие в создании ковра, посвященного столетию Эстонской Республики.

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Журналист об инциденте на площади Вабадузе: в полиции по-прежнему превалирует советский менталитет

Tallinna kesklinnas hirmutas inimesi kahe noaga ringi kõndinud mees Foto: Andres Putting

Журналист Андрус Карнау, комментируя инцидент на площади Вабадузе, сказал в передаче "Olukorrast riigis" (”О ситуации в государстве”) на Raadio 2, что, к сожалению, в полиции по-прежнему господствует менталитет советского времени.

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Кальюранд: президентские выборы в Эстонии в определенный момент превратились в реалити-шоу

Marina Kaljurand Foto: Priit Simson

Участвовавшая в прошлых президентских выборах Марина Кальюранд рассказала в воскресенье в передаче "Hommik Anuga" на ETV о своем опыте участия в гонках и о том, что делала после проигрыша.

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ФОТО DELFI: В Таллинне прошла пресс-конференция режиссера “Матильды” Алексея Учителя

В воскресенье, 5 ноября, в Доме Новостей ERR состоялась пресс-конференция режиссера Алексея Учителя, посвященная его творческому вечеру “В кино я вечный ученик”, который состоялся в тот же день.

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