ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Инцидент с самолетом, потоп в спортхолле на Сыле, пьяные подростки и сожжение елок в Ласнамяэ

На выходных самолет из Таллинна чуть не попал в авиакатастрофу над Москвой, новый спортивный центр на Сыле затопило, а на вечеринке в Таллинне полиция задержала шесть пьяных несовершеннолетних подростков. Что еще интересного происходило в субботу и воскресенье? Читайте в нашей подборке.

ГРАФИК: Смотрите, какие маневры совершал самолет из Таллинна, чтобы избежать столкновения над Москвой

Flightradar24

Вчера ”Суперджет", летевший из Таллинна в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским "Боингом", но пилотам удалось развести самолеты, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах в воскресенье.

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Эксперт — об инциденте в небе над Москвой: это невероятно опасно! На реагирование — считанные секунды

Nordica pressikonverents 21.03.2017 Foto: Andres Putting

Комментируя вчерашний инцидент в небе над Москвой, когда два самолета пролетели друг от друга на очень близком расстоянии, эксперт по аэротехнике Тоомас Уйбо сказал, что это невероятно опасно.

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Опасное сближение: самолет из Таллинна чуть не попал в авиакатастрофу над Москвой

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел накануне, расстояние между идущими на посадку самолетами составило порядка 600 метров.

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ФОТО читателя Delfi: Новый спортивный центр на Сыле затопило. С потолка лила вода

Veeavarii Sõle spordikeskuses Foto: Delfi lugeja

Читатель сообщил в редакцию, что в новом спортивном центре на Сыле с потолка льет вода.

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Ласнамяэ жжет: воскресным вечером языки пламени окутали старые новогодние елки

Lugeja foto

Управа Ласнамяэ в воскресенье 22 января в 18:00 на площадке Паэвялья организовала огненное шоу - сжигание разнообразных скульптур, созданных из отслуживших свое новогодних елок, а также большой единый костер.

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Скандал? Полиция задержала пьяных подростков на дне рождения эстонской звезды Youtube

Karlos Kolk Foto: Facebook

В ночь на субботу на улице Тулика в Таллинне полиция задержала шестерых пьяных несовершеннолетних подростков. Выяснилось, что молодежь увезли с дня рождения известного эстонского ютубера Карлоса Колка, который пользуется популярностью у эстонских подростков. Сам Колк уверяет, что на дне рождении не было алкоголя.

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ФОТО: В Таллинне полиция задержала шесть пьяных несовершеннолетних подростков

Tulika tänaval pidasid alaealised pidu. Politsei viis kuus joobes alaealist sündmuskohalt minema. Foto: Taavi Sepp

В ночь на субботу Центр тревоги получил сообщение о празднике, на котором могут находиться употребившие алкоголь несовершеннолетние лица. Прибывший на место полицейский патруль задержал шестерых пьяных подростков.

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Производителю ID-карт Gemalto запретили упоминать Эстонию в своей рекламе

ID- kaardid Foto: Tiit Blaat

Департамент полиции и погранохраны (PPA) перед началом нового года отправил письмо производителю ID-карт Gemalto, который был виновен в их бреши в безопасности. В письме сообщалось, что предприятие больше не может рекламировать себя, упоминая эстонское э-государство, передает geenius.ee.

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Игрок команды Высшей лиги КВН умер в 21 год

Erakogu

Умер игрок команды КВН НАТЕ Сергей Баленко. Об этом сообщается на странице коллектива во ”ВКонтакте”. 5 января ему исполнился 21 год.

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ФОТО: На карьере Мяннику автомобиль провалился под лед

Foto: Taavi Sepp

На карьере Мяннику в Харьюмаа произошел инцидент: проезжавший по льду автомобиль Subaru с двумя людьми внутри провалился под лед.

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Ратас о скандале вокруг Рейнсалу: кто из вас без греха, пусть первый бросит камень

Jüri Ratas, Jürgen Ligi ja Urmas Reinsalu Foto: Fotokollaaž

Премьер-министр Юри Ратас в своей статье для Eesti Päevaleht выступил в защиту министра юстиции Урмаса Рейнсалу, которому Партия реформ, Свободная партия и другие хотят объявить вотум недоверия.

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ВИДЕО: 15-летняя российская красавица выиграла чемпионат Европы

Alina Zagitova Foto: REUTERS, ISSEI KATO

В Москве завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Заключительный комплект наград разыграли одиночницы. Золотую медаль завоевала дебютантка европейского первенства 15-летняя россиянка Алина Загитова - 238,24.

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ФОТО: Ночью в Харьюмаа автомобиль влетел в дерево. Водитель в больнице

Liiklusõnnetus Kurna–Tuhala maanteel Foto: Veiko Vares

В Харьюмаа в волости Кангру сегодня ночью легковой автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.

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Сотрудничавший с ФСБ гражданин Эстонии досрочно вышел из тюрьмы

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Гражданин Эстонии Максим Груздев (34), приговоренный к четырем годам лишения свободы за сотрудничество с ФСБ, в первой половине января досрочно вышел из тюрьмы.

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ФОТО читателя Delfi: Чудо природы! В Рапламаа на реке образовалось крутящееся ледяное колесо

Vigala jõele tekkis jääratas Foto: Delfi lugeja

Читатель прислал в редакцию любопытнейшее фото: в Рапламаа на реке Вигала в очередной раз появилось загадочное природное явление – крутящееся ледяное колесо.

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Дизель против бензина: кто больше портит воздух?

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Продажи автомашин с дизельными двигателями упали в прошлом году на 17% по сравнению с 2016 годом.

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ФОТО DELFI: Ура, снежок! В воскресенье эстоноземельцы расчехлили лыжи да салазки и предались зимним забавам

Lumine Tallinn Foto: Taavi Sepp

На этих выходных в Эстонии установилась поистине приятная зимняя погодка. Только вот снегу могло бы быть и побольше!

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