14.05.2018, 10:00

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Финал "Евровидения-2018", День матери, летняя погода и несколько ЧП

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rus.delfi.ee
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Eurovisiooni võitja Netta Barzilai
Eurovisiooni võitja Netta BarzilaiFoto: Jaanus Lensment

В субботу, 12 мая, прошел финал "Евровидения-2018" — победителем стал Израиль, Эстония заняла 8 место. А в воскресенье, 13 мая, по всей Эстонии отмечали День матери. Все самые важные новости прошедших выходных читайте в нашей подборке.

ФОТО: Лето пришло! Таллиннцы заполонили пляжи, в понедельник ожидается до +27

Foto: Taavi Sepp

Общественные пляжи Таллинна с первым летним теплом заполнились загорающими и плещущимися в воде.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: На рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку

Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket Foto: Taavi Sepp

Если раньше в сравнении цен потребительской корзины Delfi Kasulik лидировал Grossi, то в этот раз он переместился на второе место.
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ТОП-3: Продукты, которые больше всего подорожали за год

Maximas müüdud või Foto: Lugeja

Покупательские корзины Delfi Kasulik дают возможность ответить на важный вопрос: какие продукты за год больше всего прибавили в цене?
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ФОТО: Председателем Свободной партии избран Андрес Херкель

Andres Herkel valiti Vabaerakonna esimeheks Foto: Hendrik Osula

На прошедшем сегодня в Таллиннском университете конгрессе Свободной партии председателем партии 128 голосами избрали Андреса Херкеля.
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ВИДЕО: Бесплатный общественный транспорт — не только в Таллинне. Как все организовано во Франции, Польше, Германии и Швеции

На организованную Таллиннской горуправой конференцию на тему бесплатного общественного транспорта, которая закончилась вчера, приехали и представители многих других городов, прибегнувших к этой мере, а также заинтересованных во введении бесплатного общественного транспорта.
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ВИДЕО: "Напились — ведите себя прилично!" 9 мая у Военного кладбища работник МуПо просит убрать осколки и пивные банки

На присланном Муниципальной полицией видео видно, что в ходе беседы на русском языке работник МуПо призывает к порядку двух граждан.
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ГРАФИК: Число иммигрирующих в Эстонию латвийцев резко возросло

Eesti-Läti piir Foto: Anni Õnneleid

Латвийцы стали одной из самых больших групп иммигрантов в Эстонию, тогда как иммиграция из славянских стран стабилизировалась.
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ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН и ФОТО: Израиль - победитель "Евровидения - 2018"!

Foto: Andres Putting

12 мая прошел финал "Евровидения - 2018". Победителем стал Израиль, Эстония заняла 8 место.
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ГРАФИК: Результаты удивляют! Кто сколько баллов дал Эстонии на "Евровидении"

Elina Nechayeva pressikonverentsil Foto: Jaanus Lensment

“Евровидение-2018” закончилось и в следующем году пройдет уже в Израиле. Элина Нечаева с песней “La Forza” заняла восьмое место, получив 143 балла от жюри и 102 балла на народном голосовании. Смотрите график!
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Кальюлайд: матерям можно помочь, если не смотреть на них косо, когда они остаются с больным ребенком дома

Foto: Hendrik Osula

Сегодня в честь Дня матери президент Керсти Кальюлайд выступила на площади Вабадузе с речью.
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ФОТО и ВИДЕО: Титул "Мать года" присвоен Сигне Фалькенберг

Foto: Hendrik Osula

Союз женщин Эстонии в воскресенье — в День матери — вручил в торжественной обстановке на площади Вабадузе в Таллинне титул "Мать года" генеральному секретарю Союза инваспорта Эстонии Сигне Фалькенберг, сообщает rus.err.ee.
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Масштабная авария в Ласнамяэ оставила многих жителей района без воды

Lasnamägi, Lasnamäe Foto: Karin Kaljuläte

Масштабная авария привела к тому, что большая часть жителей верхних этажей многокваритрных домов в Ласнамяэ оказались без воды.
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ФОТО: ЧП на строительстве развязки в Хааберсти: трехлетний ребенок увяз в горячем битуме

Foto: Andres Putting

Вчера перед домами на Палдиски мнт, 159 и 157 проходила укладка асфальта, но предупреждающей о горячем битуме таблички на стройплощадке не было.
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ФОТО: В Тырва спасатели и водолазы ищут ребенка, прыгнувшего в воду

Anni Õnneleid

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