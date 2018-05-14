ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Финал "Евровидения-2018", День матери, летняя погода и несколько ЧП

В субботу, 12 мая, прошел финал "Евровидения-2018" — победителем стал Израиль, Эстония заняла 8 место. А в воскресенье, 13 мая, по всей Эстонии отмечали День матери. Все самые важные новости прошедших выходных читайте в нашей подборке.
ФОТО: Лето пришло! Таллиннцы заполонили пляжи, в понедельник ожидается до +27
Общественные пляжи Таллинна с первым летним теплом заполнились загорающими и плещущимися в воде. Loe edasi...
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: На рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку
Если раньше в сравнении цен потребительской корзины Delfi Kasulik лидировал Grossi, то в этот раз он переместился на второе место. Loe edasi...
ТОП-3: Продукты, которые больше всего подорожали за год
Покупательские корзины Delfi Kasulik дают возможность ответить на важный вопрос: какие продукты за год больше всего прибавили в цене? Loe edasi...
ФОТО: Председателем Свободной партии избран Андрес Херкель
На прошедшем сегодня в Таллиннском университете конгрессе Свободной партии председателем партии 128 голосами избрали Андреса Херкеля. Loe edasi...
Куда пропал оказавшийся в центре скандала Игорь Манг?
После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает. Loe edasi...
ВИДЕО: Бесплатный общественный транспорт — не только в Таллинне. Как все организовано во Франции, Польше, Германии и Швеции
На организованную Таллиннской горуправой конференцию на тему бесплатного общественного транспорта, которая закончилась вчера, приехали и представители многих других городов, прибегнувших к этой мере, а также заинтересованных во введении бесплатного общественного транспорта. Loe edasi...
ВИДЕО: "Напились — ведите себя прилично!" 9 мая у Военного кладбища работник МуПо просит убрать осколки и пивные банки
На присланном Муниципальной полицией видео видно, что в ходе беседы на русском языке работник МуПо призывает к порядку двух граждан. Loe edasi...
ГРАФИК: Число иммигрирующих в Эстонию латвийцев резко возросло
Латвийцы стали одной из самых больших групп иммигрантов в Эстонию, тогда как иммиграция из славянских стран стабилизировалась. Loe edasi...
ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН и ФОТО: Израиль - победитель "Евровидения - 2018"!
12 мая прошел финал "Евровидения - 2018". Победителем стал Израиль, Эстония заняла 8 место. Loe edasi...
ГРАФИК: Результаты удивляют! Кто сколько баллов дал Эстонии на "Евровидении"
“Евровидение-2018” закончилось и в следующем году пройдет уже в Израиле. Элина Нечаева с песней “La Forza” заняла восьмое место, получив 143 балла от жюри и 102 балла на народном голосовании. Смотрите график! Loe edasi...
Кальюлайд: матерям можно помочь, если не смотреть на них косо, когда они остаются с больным ребенком дома
ФОТО и ВИДЕО: Титул "Мать года" присвоен Сигне Фалькенберг
Союз женщин Эстонии в воскресенье — в День матери — вручил в торжественной обстановке на площади Вабадузе в Таллинне титул "Мать года" генеральному секретарю Союза инваспорта Эстонии Сигне Фалькенберг, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
Масштабная авария в Ласнамяэ оставила многих жителей района без воды
Масштабная авария привела к тому, что большая часть жителей верхних этажей многокваритрных домов в Ласнамяэ оказались без воды. Loe edasi...
ФОТО: ЧП на строительстве развязки в Хааберсти: трехлетний ребенок увяз в горячем битуме
Вчера перед домами на Палдиски мнт, 159 и 157 проходила укладка асфальта, но предупреждающей о горячем битуме таблички на стройплощадке не было. Loe edasi...
ФОТО: В Тырва спасатели и водолазы ищут ребенка, прыгнувшего в воду
Спасатели занимаются поисками ребенка, прыгнувшего в воду в озеро Ванамыйза в Тырва и не выплывшего на поверхность. Loe edasi...
Пьяный полицейский попытался ”наказать” соседа при помощи стартовика и служебной собаки
Вчера в 22:40 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Маарья-Магдалеэна в Тартумаа в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора между соседями. Loe edasi...
Полицейского Пыхьяской префектуры задержали за вождение в пьяном виде
Вчера в 15:30 на перекрестке Колде и Пельгуранна в Таллинне полиция проверила легковой автомобиль Mercedes-Benz и обнаружила в нем водителя в алкогольном опьянении, который оказался чиновником Ида-Харьюского отделения полиции Loe edasi...