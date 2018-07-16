ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Финал ЧМ-2018, бесконтактные ID-карты и самолет Трампа в Таллинне

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”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника
В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ. По его словам, тот сначала выгонял покупателей из магазина еще до закрытия, а потом без причины потребовал у него документы и нахамил. Охранная фирма берет всю ответственность за произошедшее на себя и приносит свои извинения. Loe edasi…
ВИДЕО: Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали!
Сборная Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы победили в Санкт-Петербурге Англию — 2:0 (1:0) Текстовую онлайн-трансляция этого матча вел портал Delfi. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО | Непогода накрывает Эстонию с юга: в Пярну — дождь и град
В Пярну на смену хорошей солнечной погоде пришли осадки в виде града и дождя. Loe edasi…
СТУДИЯ DELFI | Женщины Эстонии — самые красивые в мире! Миссис Эстония Виктория Боргманн поделилась секретами побед на всемирных конкурсах красоты
В воскресенье, 15 июля в замке Фалль в Кейла-Йоа состоится финал конкурса красоты "Миссис Эстония". На нем своей титул новой победительнице передаст его действующая обладательница Виктория Боргманн. За год, прошедший с победы в конкурсе 2017 года, Виктории покорились также и две международные вершины индустрии красоты. Она привезла короны как с конкурса Mrs Globe, так и с соревнования Mrs Worldwide International. Loe edasi…
Экс-премьер Польши: агрессия РФ хотя бы в отношении Эстонии, Польши, означает войну с НАТО и в результате — третью мировую
Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер уверен, что Россия не вторгнется ни в одно из государств НАТО, поскольку агрессия в отношении хотя бы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши означает войну со всей НАТО и в результате — третью мировую войну. Loe edasi…
Крыло "Боинга" обуглилось от удара молнии при посадке в аэропорту
В самолет, возвращавшийся из Берлина в Москву, попала молния. Пилоты российской авиакомпании ”Победа” смогли благополучно посадить самолет. Loe edasi…
ФОТО: На озере Вильянди пропал человек, ведутся поисковые работы
Сегодня вечером в 9-м часу в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Вильянди пропал человек. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО: Пропавший на озере Вильянди мужчина найден — он утонул
В субботу вечером, в 9-м часу, в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Вильянди пропал человек. В начале 11-го его обнаружили утонувшим. Loe edasi…
В Эстонии поменялся порядок приема трудовых мигрантов. От иностранцев потребуют знания эстонского
Вступили в силу поправки к Закону об иностранцах, благодаря которым из-под миграционной квоты были выведены специалисты высокого класса, а кроме того, увеличен срок краткосрочной работы. Loe edasi…
Принимая Вестфальскую премию мира, президент ЭР в своей речи вспомнила о Нарве, пообещав ей перемены
ФОТО и ВИДЕО: Трамп и Путин в Хельсинки: на улицы вышли тысячи людей с самими разнообразными посланиями президентам и протестами против этой встречи
16 июля состоится в столице Финляндии пройдет российско-американский саммит, в рамках которого встретятся президенты двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят важные вопросы, но уже сегодня на улицы Хельсинки вышли тысячи людей, и те, кто протестует против саммита или политики того или иного президента, и те, кто хочет донести до них какое-то послание. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: Франция победила Хорватию и выиграла ЧМ-2018 в России!
В финальном матче чемпионата мира по футболу Франция победила в Москве Хорватию — 4:2 (2:1). Текстовую онлайн-трансляцию поединка провел портал Delfi. Loe edasi…
Не только со считывателем, но и бесконтактно: новые ID-карты прибудут в Эстонию уже через две недели
Эстония готовится к новым ID-картам, которые можно будет использовать как при помощи специальных считывателей, так и бесконтактным способом. Кроме того, у нового чипа появится больше памяти, а значит и расширятся возможности использования карты, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". Loe edasi…
ФОТО DELFI: Запасной самолет отправившегося в Хельсинки Дональда Трампа приземлился в Таллинне