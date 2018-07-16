ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Финал ЧМ-2018, бесконтактные ID-карты и самолет Трампа в Таллинне

Сборная Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы победили в Санкт-Петербурге Англию — 2:0 (1:0) Текстовую онлайн-трансляция этого матча вел портал Delfi.

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ФОТО и ВИДЕО | Непогода накрывает Эстонию с юга: в Пярну — дождь и град

В Пярну на смену хорошей солнечной погоде пришли осадки в виде града и дождя.

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СТУДИЯ DELFI | Женщины Эстонии — самые красивые в мире! Миссис Эстония Виктория Боргманн поделилась секретами побед на всемирных конкурсах красоты

В воскресенье, 15 июля в замке Фалль в Кейла-Йоа состоится финал конкурса красоты "Миссис Эстония". На нем своей титул новой победительнице передаст его действующая обладательница Виктория Боргманн. За год, прошедший с победы в конкурсе 2017 года, Виктории покорились также и две международные вершины индустрии красоты. Она привезла короны как с конкурса Mrs Globe, так и с соревнования Mrs Worldwide International.

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Экс-премьер Польши: агрессия РФ хотя бы в отношении Эстонии, Польши, означает войну с НАТО и в результате — третью мировую

Leszek Miller Foto: JENS NOERGAARD , LARSEN/SCANPIX

Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер уверен, что Россия не вторгнется ни в одно из государств НАТО, поскольку агрессия в отношении хотя бы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши означает войну со всей НАТО и в результате — третью мировую войну.

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Крыло "Боинга" обуглилось от удара молнии при посадке в аэропорту

Ekraanitõmis Smithsonian Channel Youtube videost

В самолет, возвращавшийся из Берлина в Москву, попала молния. Пилоты российской авиакомпании ”Победа” смогли благополучно посадить самолет.

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ФОТО: На озере Вильянди пропал человек, ведутся поисковые работы

Viljandi järvest otsitakse inimest Foto: Kenno Soo

Сегодня вечером в 9-м часу в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Вильянди пропал человек.

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ФОТО И ВИДЕО: Пропавший на озере Вильянди мужчина найден — он утонул