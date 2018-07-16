16.07.2018, 10:06

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Финал ЧМ-2018, бесконтактные ID-карты и самолет Трампа в Таллинне


rus.delfi.ee
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Prantslased viskamas õhku meeskonna peatreenerit Didier Deschampsi.
Prantslased viskamas õhku meeskonna peatreenerit Didier Deschampsi.Foto: Alexey Filippov, Sputnik/Scanpix

Если вы провели выходные с шашлыками на природе, с пивом за просмотром футбола или на пляже в борьбе с водорослями, то наш дайджест поможет вам наверстать то, что вы, возможно, пропустили за последние два дня!

”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника

Foto: Karin Kaljuläte

В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ. По его словам, тот сначала выгонял покупателей из магазина еще до закрытия, а потом без причины потребовал у него документы и нахамил. Охранная фирма берет всю ответственность за произошедшее на себя и приносит свои извинения.
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ВИДЕО: Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали!

Belgia vs Inglismaa Foto: Toru Hanai, REUTERS

Сборная Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы победили в Санкт-Петербурге Англию — 2:0 (1:0) Текстовую онлайн-трансляция этого матча вел портал Delfi.
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ФОТО и ВИДЕО | Непогода накрывает Эстонию с юга: в Пярну — дождь и град

В Пярну на смену хорошей солнечной погоде пришли осадки в виде града и дождя.
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СТУДИЯ DELFI | Женщины Эстонии — самые красивые в мире! Миссис Эстония Виктория Боргманн поделилась секретами побед на всемирных конкурсах красоты

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В воскресенье, 15 июля в замке Фалль в Кейла-Йоа состоится финал конкурса красоты "Миссис Эстония". На нем своей титул новой победительнице передаст его действующая обладательница Виктория Боргманн. За год, прошедший с победы в конкурсе 2017 года, Виктории покорились также и две международные вершины индустрии красоты. Она привезла короны как с конкурса Mrs Globe, так и с соревнования Mrs Worldwide International.
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Экс-премьер Польши: агрессия РФ хотя бы в отношении Эстонии, Польши, означает войну с НАТО и в результате — третью мировую

Leszek Miller Foto: JENS NOERGAARD , LARSEN/SCANPIX

Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер уверен, что Россия не вторгнется ни в одно из государств НАТО, поскольку агрессия в отношении хотя бы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши означает войну со всей НАТО и в результате — третью мировую войну.
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Крыло "Боинга" обуглилось от удара молнии при посадке в аэропорту

Ekraanitõmis Smithsonian Channel Youtube videost

В самолет, возвращавшийся из Берлина в Москву, попала молния. Пилоты российской авиакомпании ”Победа” смогли благополучно посадить самолет.
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ФОТО: На озере Вильянди пропал человек, ведутся поисковые работы

Viljandi järvest otsitakse inimest Foto: Kenno Soo

Сегодня вечером в 9-м часу в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Вильянди пропал человек.
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ФОТО И ВИДЕО: Пропавший на озере Вильянди мужчина найден — он утонул

Viljandi järve uppus meesterahvas Foto: Kenno Soo

В субботу вечером, в 9-м часу, в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Вильянди пропал человек. В начале 11-го его обнаружили утонувшим.
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В Эстонии поменялся порядок приема трудовых мигрантов. От иностранцев потребуют знания эстонского

Estanc Foto: Rauno Volmar

Вступили в силу поправки к Закону об иностранцах, благодаря которым из-под миграционной квоты были выведены специалисты высокого класса, а кроме того, увеличен срок краткосрочной работы.
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Принимая Вестфальскую премию мира, президент ЭР в своей речи вспомнила о Нарве, пообещав ей перемены

Presidendi kantselei, Twitter

В субботу в немецком Мюнстере президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла от лица ЭР международную Вестфальскую премию мира — за усилия в европейской интеграции.
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ВИДЕО И ФОТО: На шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла столкнулись два автомобиля — трое человек пострадало

Сегодня в 11.11 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 28-м километре шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла — произошло столкновение двух автомобилей.
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ФОТО и ВИДЕО: Трамп и Путин в Хельсинки: на улицы вышли тысячи людей с самими разнообразными посланиями президентам и протестами против этой встречи

Foto: Andres Putting

16 июля состоится в столице Финляндии пройдет российско-американский саммит, в рамках которого встретятся президенты двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят важные вопросы, но уже сегодня на улицы Хельсинки вышли тысячи людей, и те, кто протестует против саммита или политики того или иного президента, и те, кто хочет донести до них какое-то послание.
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ФОТО и ВИДЕО: Франция победила Хорватию и выиграла ЧМ-2018 в России!

Prantsusmaa võitis teise MM-tiitli. Karikas on kapten Hugo Llorisi käes. Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters/Scanpix

В финальном матче чемпионата мира по футболу Франция победила в Москве Хорватию — 4:2 (2:1). Текстовую онлайн-трансляцию поединка провел портал Delfi.
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Не только со считывателем, но и бесконтактно: новые ID-карты прибудут в Эстонию уже через две недели

ID- kaardid Foto: Tiit Blaat

Эстония готовится к новым ID-картам, которые можно будет использовать как при помощи специальных считывателей, так и бесконтактным способом. Кроме того, у нового чипа появится больше памяти, а значит и расширятся возможности использования карты, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
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ФОТО DELFI: Запасной самолет отправившегося в Хельсинки Дональда Трампа приземлился в Таллинне

Foto: Jan Henrik Pärnik

Сегодня вечером в Таллиннском аэропорту приземлился запасной самолет президента США Дональда Трампа, которому предстоит завтра встретится в Владимиром Путиным в Хельсинки.
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