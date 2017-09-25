ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Феноменальный талант из Кохтла-Ярве и День без автомобиля

На выходных в Эстонии была поистине прекрасная погода, поэтому если вы провели все дни на улице и не успели ознакомиться со свежими новостями, то этот дайджест — для вас! Смотрите наши видео и читайте самые интересный статьи прошедших выходных!

Пробки в Таллинне в часы пик: что помогло бы решить проблему?

Руководитель разрабатывающего решения для организации движения предприятия AS Signaal TM Андри Тынстейн раскрыл Delfi Kasulik основные проблемы движения в Таллинне и предложил некоторые решения.

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Нереальная Луна. В Кохтла-Ярве растет феноменальный талант

nr.7 LUNA-ALEKSANDRA LAGODA Foto: Alar Truu, Õhtuleht

12-летняя бегунья из Кохтла-Ярве Луна-Александра Лагода, несмотря на свой юный возраст, хорошо известна любителям легкой атлетики Эстонии. На июльском чемпионате страны Луна шокировала специалистов и зрителей своим бегом на дистанции 5000 метров.

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Жители Пельгулинна переживают: битье окон в автомобилях и кражи из них стали обыденностью

Иллюстративное фото

В течение последних месяцев в находящемся в Пыхья-Таллинне микрорайоне Пельгулинна, по оценке его жителей, значительно участилось битье окон в машинах, воровство из них, выросло число случаев взлома помещений.

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ВИДЕО: Только что вернувшийся из Северной Кореи Михаил Кылварт: страна меняется — мобильники не отбирают

Главный тренер сборной Эстонии по тхэквондо и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт поделился с Delfi своими впечатлениями от пребывания в Северной Корее.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1988: Впервые сине-черно-белые триколоры реяли свободно и безнаказанно

В запечатленных на видео тартуских Днях защиты памятников старины принимали участие почти 8 000 человек. Были организованы собрания с докладами, лекции, экскурсии, концерты, выставки, просмотры старых документальных фильмов, а также посещение могил, пишет Delfi Forte.

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В волости Йыэляхтме в ДТП погибла женщина. Полиция просит о помощи

Foto: Hendrik Osula

Сегодня около 21.00 полиция получила сообщение о том, что в волости Йыэляхтме, на 19-м километре шоссе Таллинн-Нарва, найден труп женщины.

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ГРАФИК: Соцдемы и центристы обещают повысить надбавку к пенсии, Сависаар и "Деловой Таллинн" — удвоить

Edgar Savisaar Foto: Rauno Volmar

Социал-демократическая и Центристская партии обещают повысить выплачиваемую раз в год надбавку к пенсии в 76,70 евро до 100 евро. "Избирательный союз Эдгара Сависаара и "Деловой Таллинн" увеличил бы ее в два раза, до 150 евро.

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ФОТО: Из Ласнамяэ отправились в Хундисильма 3,5 автобуса сторонников Сависаара, журналистов с собой не взяли

Väljasõit Hundisilmale Foto: Madis Veltman

Сегодня во второй половине дня около 15:00 с окраины Ласнамяэ с остановки KUMU стартовали в Хундисильма три набитых битком и один полупустой автобус, чтобы посетить резиденцию Эдгара Сависаара.

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ФОТО: "Оставил ключи и…". Ветераны эстонского хоккея простились с Вячеславом Барановым

Pärnamäe kalmistul kogunevad hokimehed, et mälestada kummalistel asjaoludel surnud hoki treenerit. Foto: Karli Saul

На таллиннском кладбище Пярнамяэ хоккейная общественность простилась с известным тренером Вячеславом Барановым.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Сначала лось, потом Toyota — как произошло тяжелое ДТП, в котором пострадала женщина с детьми

Ekspress Meedia

На реконструкции видно, как из-за выбежавшего на дорогу лося в пятницу произошло тяжелое ДТП, в котором пострадали женщина и двое детей.

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ФОТО и КАРТА: Смотрите, чем владеет в Эстонии финская акула рынка недвижимости

Arto Kalevi Autio Foto: Rauno Volmar

Арто Калеви Аутио — финский миллионер, который действует на эстонском ландшафте недвижимости уже около десяти лет. Потихоньку. Без особого шума. Недавно он привлек внимание, когда выяснилось, что новая фирма мужчины покупает у Центристской партии и города Таллинна здание на улице Тоом-Рюйтли. Оно известно как контора Центристской партии, которую партия выставила на продажу для погашения долгов. Теперь выяснилось, что Аутио, который является одним из владельцев Brave Capital, бизнесмен в сфере недвижимости с колоссальным охватом и "импортер" богатых финнов.

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Японцы инвестируют миллионы евро в добычу криптовалюты на полуострове Пакри

Shutterstock

Японских предпринимателей на полуостров Пакри привел не только план по добыче криптомонет посредством платформы Ethereum, но и более масштабные планы по организации всемирного бизнеса и желание поддержать Эстонию, пишет портал Geenius.

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ФОТО: В День без автомобиля в центре Таллинна ходили пешком

Foto: Madis Veltman

Сегодня, в День без автомобиля, в центре Таллинна на целый день закрыли для движения участок от отеля Viru до Драматического театра, то есть до улицы Г. Отса. Правда, трамваи ходят и там.

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Максим Аверин в Таллинне: любовь требует доказательств!

24 сентября в Центре русской культуры состоялся моноспектакль ”Все начинается с любви. Продолжение…”, главную и единственную роль в котором исполнил Максим Аверин. Бублик поговорил с актером незадолго до начала спектакля и узнал его мнение о театре, сериалах, политике и любви. Смотрите видео!

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ВИДЕО DELFI: Малазийку и немца впервые потчевали эстонскими национальными блюдами

Наверное каждый житель Эстонии хоть раз в жизни пробовал эстонскую национальную еду: каму, холодец, кашу мульги и черный хлеб с лососем, пишет Delfi Maitsed. Кому-то эти яства нравятся, кого-то от них воротит. Но как на них отреагируют иностранцы, которые не то чтобы не пробовали их — вообще не слышали?

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