ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Эстония вспоминала депортации, речь Кальюлайд на русском на TEDxLasnamäe

24 марта прошла конференция TEDxLasnamäe 2018, где президент Эстонии Кертси Кальюлайд на русском языке рассказала о своем детстве и возможностях, которые есть у каждого жителя Эстонии. В воскресенье, 25 марта, по всей Эстонии зажгли десятки тысяч свечей в память о жертвах мартовских депортаций. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке.

ФОТО: В Эстонии вспоминают жертв мартовских депортаций

Foto: Anni Õnneleid

В воскресенье, 25 марта, по всей Эстонии зажгли десятки тысяч свечей в память о жертвах мартовских депортаций, сообщает rus.err.ee.

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Мэр Таллинна: мартовская депортация — самое серьезное преступление сталинского режима

Taavi Aas Foto: Tiit Blaat

Справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации 1949 года, подчеркнул мэр Таллинна Таави Аас в сегодняшнем обращении в связи с 69-й годовщиной тех трагических событий.

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Президент на TEDxLasnamäe рассказала о своем детстве и возможностях, которые есть у каждого жителя Эстонии

Foto: TEDxLasnamäe

Президент Керсти Кальюлайд выступила на конференции TEDxLasnamäe с речью о возможностях, которые в Эстонии есть у каждого. Кальюлайд не понаслышке знает о том, что такое небогатое детство в Мустамяэ: на примере своей жизни она рассказала, что нужно делать, чтобы достичь успеха.

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При пожаре в ТЦ в Кемерово 17 человек пропали без вести

Foto: Youtube

Семнадцать человек пропали при пожаре в ТЦ ”Зимняя вишня” в Кемерово, передает РИА ”Новости” со ссылкой на источник в экстренных службах.

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В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель

Sergei Skripal Foto: Stringer, REUTERS

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга. Но она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением, пишет The Telegraph.

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Пивной герой нашего времени. Как Калле месяц жил на жидком хлебе, а потом осилил 100 бутылок пива за выходные

Eesti Ekspress

”Я этим не горжусь”, — сказал Калле-Кальюла (39) первым делом сразу же после приветствия. Мы встретились с ним, чтобы обсудить его ”невероятные достижения”. Сто бутылок пива за выходные. Месяц пивной диеты. Двести бутылок пива в неделю. Калле еще несколько раз подчеркнул в ходе нашей беседы: ”Я вообще этим не горжусь”, пишет Eesti Ekspress.

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Пациент Раквереского дома по уходу вчера не совершал самосожжения. Причина его гибели банальна

Inimene süütas end Rakvere hooldekodus Foto: Lugeja foto

Вопреки распространившийся вчера информации, будто пациент Раквереского дома по уходу совершил самосожжение, сегодня выяснилось, что причиной трагического происшествия было неаккуратное курение.

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ВИДЕО: Писатель Имби Паю: первыми, кого советы репрессировали, были эстонские русские

По инициативе объединения "Открытая Республика", в Нарве 25 марта, в годовщину мартовской депортации 1949 года проводится молодёжный семинар о политике памяти, в котором принимает участие писательница и историк Имби Паю. После мероприятия на Ратушной площади будут зажжены свечи в память о жертвах депортаций.

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ФОТОРЕПОРТАЖ: Такой "разумной" тюрьмы, как строится в Таллинне, нет даже в Скандинавских странах

Tallinna vangla ehitusobjektil Foto: Andres Putting

Используемая в новой тюрьме техника обеспечивает как необходимое для жизни, так и то, чтобы отсюда было невозможно сбежать, пишет Eesti Päevaleht.

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Теракт во Франции: умер полицейский, обменявший себя на заложника

В департаменте Од на юге Франции произошла серия нападений, в результате которой погибли четыре человека, включая офицера полиции, и были ранены еще 16. Мужчина напал на автомобилиста, отобрав его машину, открыл стрельбу по возвращавшимся с пробежки полицейским, а затем взял в заложники посетителей супермаркета.

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