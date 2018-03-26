ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Эстония вспоминала депортации, речь Кальюлайд на русском на TEDxLasnamäe

24 марта прошла конференция TEDxLasnamäe 2018, где президент Эстонии Кертси Кальюлайд на русском языке рассказала о своем детстве и возможностях, которые есть у каждого жителя Эстонии. В воскресенье, 25 марта, по всей Эстонии зажгли десятки тысяч свечей в память о жертвах мартовских депортаций. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке.
ФОТО: В Эстонии вспоминают жертв мартовских депортаций
В воскресенье, 25 марта, по всей Эстонии зажгли десятки тысяч свечей в память о жертвах мартовских депортаций, сообщает rus.err.ee.
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Мэр Таллинна: мартовская депортация — самое серьезное преступление сталинского режима
Справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации 1949 года, подчеркнул мэр Таллинна Таави Аас в сегодняшнем обращении в связи с 69-й годовщиной тех трагических событий.
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Президент на TEDxLasnamäe рассказала о своем детстве и возможностях, которые есть у каждого жителя Эстонии
Президент Керсти Кальюлайд выступила на конференции TEDxLasnamäe с речью о возможностях, которые в Эстонии есть у каждого. Кальюлайд не понаслышке знает о том, что такое небогатое детство в Мустамяэ: на примере своей жизни она рассказала, что нужно делать, чтобы достичь успеха.
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При пожаре в ТЦ в Кемерово 17 человек пропали без вести
Семнадцать человек пропали при пожаре в ТЦ ”Зимняя вишня” в Кемерово, передает РИА ”Новости” со ссылкой на источник в экстренных службах.
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В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга. Но она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением, пишет The Telegraph.
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Пивной герой нашего времени. Как Калле месяц жил на жидком хлебе, а потом осилил 100 бутылок пива за выходные
”Я этим не горжусь”, — сказал Калле-Кальюла (39) первым делом сразу же после приветствия. Мы встретились с ним, чтобы обсудить его ”невероятные достижения”. Сто бутылок пива за выходные. Месяц пивной диеты. Двести бутылок пива в неделю. Калле еще несколько раз подчеркнул в ходе нашей беседы: ”Я вообще этим не горжусь”, пишет Eesti Ekspress.
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Пациент Раквереского дома по уходу вчера не совершал самосожжения. Причина его гибели банальна
Вопреки распространившийся вчера информации, будто пациент Раквереского дома по уходу совершил самосожжение, сегодня выяснилось, что причиной трагического происшествия было неаккуратное курение.
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ВИДЕО: Писатель Имби Паю: первыми, кого советы репрессировали, были эстонские русские
По инициативе объединения "Открытая Республика", в Нарве 25 марта, в годовщину мартовской депортации 1949 года проводится молодёжный семинар о политике памяти, в котором принимает участие писательница и историк Имби Паю. После мероприятия на Ратушной площади будут зажжены свечи в память о жертвах депортаций.
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Такой "разумной" тюрьмы, как строится в Таллинне, нет даже в Скандинавских странах
Используемая в новой тюрьме техника обеспечивает как необходимое для жизни, так и то, чтобы отсюда было невозможно сбежать, пишет Eesti Päevaleht.
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Теракт во Франции: умер полицейский, обменявший себя на заложника
В департаменте Од на юге Франции произошла серия нападений, в результате которой погибли четыре человека, включая офицера полиции, и были ранены еще 16. Мужчина напал на автомобилиста, отобрав его машину, открыл стрельбу по возвращавшимся с пробежки полицейским, а затем взял в заложники посетителей супермаркета.
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