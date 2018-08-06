06.08.2018, 08:45

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Еще одна стрельба в Ласнамяэ, Ironman в Таллинне, пожар в ресторане и покушение на Мадуро


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FOTO: RAIGO PAJULA

Прошедшие выходные были богаты на события. Все самые важные новости 4 и 5 августа читайте в нашей подборке.

ВИДЕО: Еще одна стрельба: в Ласнамяэ в мужчину стреляли из пневматики

Politsei ja kiirabi Raadiku tänaval. Foto: Lugeja foto

В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. В то же время на месте происшествия задержали мешавшего работе полиции и угрожавшего похожим на оружие предметом 25-летнего мужчину.
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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Жильцы социальных домов на Раадику: ситуация становится все более криминальной, люди страдают от шума и пьянок

В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. По словам жильцов социальных квартир на Раадику, беспорядок становится только хуже, потому что к семьям с детьми все больше переезжают асоциальные личности, в том числе бывшие заключенные.
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ФОТО: Эстонский триатлонист занял третье место в таллиннском IRONMAN

Marko Albert finišis. Foto: Taavi Sepp

В Таллинне завершился триатлон "железных людей" — IRONMAN, преодолевших 3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42,2 км бегом. Эстонский триатлонист Марко Альберт, лидировавший почти всю дистанцию, за десять километров до финиша уступил лидерство и в итоге финишировал третьим.
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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Диковинка и шаманизм в таллиннском переходе! Журналист устроила варганную свистопляску

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Прошла ровно неделя с эксперимента, в рамках которого журналист Delfi Ольга Привалова рылась в таллиннских помойках ”в попытке заработать себе на мороженое”. И, кажется, у нее снова финансовые затруднения…
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Студия DELFI | Денис Бородич о высокой зарплате, уходе из политики, улучшении имиджа общественного транспорта и борьбе с коррупцией

Мы пригласили в нашу студию одного из самых обсуждаемых людей нашей страны в последнее время - свежеиспеченного председателя правления АО Таллиннский городской транспорт Дениса Бородича. Хотя большинство СМИ уделило внимание в первую очередь величине его оклада, сам Денис уверен, что главное - это вернуть доверие жителей Таллинна к предприятию, а также возродить уверенность в сегодняшнем дне у его работников.
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Андрес Анвельт: как боролись за криминальный трон в 90-е

Siseminister Andres Anvelt Foto: Ilmar Saabas

Началась новая эпоха. Что это значило? В первую очередь, распределение ролей. Коля создал общак — единый фонд для преступного мира. Из этого фонда выделялись деньги на новые криминальные проекты и на ”социальную помощь”, например, попавшим за решетку товарищам и их семьям. Это был своего рода нынешний EAS вместе с Кассой по безработице, но действовавший, разумеется, на иных, крайне брутальных условиях. Для того, чтобы стать членом воровской кассы, нужно было платить определенный процент со всех своих прибыльных ”тем”. Коля был и держателем общака, и арбитром при решении проблем.
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Ильвес: Запад проигнорировал войну в Грузии, дав России зеленый свет для дальнейших действий

Toomas Hendrik Ilves intervjuu Foto: Andres Putting

Предыдущий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сказал в интервью журналу Foreign Policy, что Евросоюз спит за рулем, когда дело касается агрессивной деятельности России поблизости от ее границ.
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Tele2 восстановил за рубежом действие всех своих сетевых услуг

Pettunud Tele2 klient Foto: Madis Veltman

"Приносим своим клиентам искренние извинения за неудобства, вызванные сбоями в действии роуминг-услуг! К настоящему времени проблема устранена — все услуги функционируют в надлежащем порядке", — сообщает Tele2.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Продуктовые магазины борются за лидерство — какой из них опередил конкурентов всего на 30 центов?

FOTO: Marko Mumm

В прошлом месяце самая дешевая покупательская корзина Delfi Kasulik была у Grossi Toidukaubad, а в этот раз Prisma опередила его на 30 центов и снова заняла первое место. Стоимость покупательской корзины в трех продуктовых магазинах меньше 60 евро, в целом цены в магазинах снизились.
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Среди показавших эстонским СМИ средний палец участников поминок по погибшим в Одессе эстонцам есть и известные личности

Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

Вечером 29 июля полиция получила вызов к одному из домов в Вильянди, где было очень шумно. По прибытию на место выяснилось, что речь идет о поминках по погибшим в Одессе эстонцам.
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Отравление в ресторане Noa: в сырье возбудителей сальмонеллеза не нашли, они могли попасть в еду при приготовлении

Restoran Noa Foto: Priit Simson

По оценке Департамента здоровья, еда в ресторане Noa была заражена возбудителями сальмонеллеза, очевидно, в ходе приготовления пищи, потому что Ветеринарно-пищевой департамент подтвердил, что в сырье нет возбудителей болезни.
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Велосипедист, проехавший через полицейскую ленту на месте стрельбы на Мустакиви, провел ночь в камере

Foto: Jan Henrik Pärnik

Что делать, если видишь оцепленную полицейской лентой территорию? Очевидно, следует обойти или объехать ее, как испытал на собственной шкуре один велосипедист, который в среду ночью на мосту Мустакиви равнодушно проехал через синюю ленту с надписями "полиция".
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ФОТО И ВИДЕО: На Таллиннской окружной дороге столкнулись четыре автомобиля, в больницу доставлен младенец

Полиция сообщает, что сегодня в 11:30 сообщили о ДТП на 35 километре Таллиннской окружной дороги в районе Тутермаа. По первоначальным данным, столкнулись четыре автомобиля — Mercedes-Benz, Seat, Opel и BMW. Скорая помощь доставила в больницу на осмотр находившегося в одной из машин 8-месячного ребенка.
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Работник автомойки совершил аварию на машине клиента, автомобиль подлежит списанию

Foto: Ilmar Saabas

Клиент Eesti Õigusbüroo доверил свою машину работникам автомойки, оставив её в очереди на мойку. Но вернувшись за машиной, обнаружил её в немытом состоянии и с разбитым передом. На автомобиле проехали 30 км, и убытки от ДТП настолько велики, что машина, скорее всего, подлежит списанию. Юрист Eesti Õigusbüroo разъясняет, можно ли и как доверять свою машину на попечение ремонтного предприятия или автомойки, и кто отвечает за причинённый ущерб.
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В Харьюмаа в аварии пострадало пять человек, один из них — тяжело

Foto: Kenno Soo

Вчера вечером на Таллиннской окружной дороге, в местечке Юри, что в волости Рае, с трассы вылетел автомобиль, перевернувшись на крышу. В больницу было доставлено пять человек.
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В Северной Норвегии машина из Эстонии попала в ДТП, угодив в море

Novisa Nordland

По предварительным данным, в аварии участвовало два автомобиля, а в результате один из них, эстонский, оказался в море, перевернувшись на крышу, сообщает информационный портал an.no.
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Жильцы окрестных домов лишились сна: у Таллиннской гимназии Ярвеотса ночи напролет орет пожарная сирена

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi обратился жилец одного из расположенных в районе Таллиннской гимназии Ярвеотса домов, которому уже второе лето не дает спать по ночам срабатывающая в гимназии сигнализация. По словам представителя обслуживающей фирмы, во всем виновата жара, но они уже приняли меры, чтобы больше не нарушать ночной покой граждан.
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ВИДЕО: На президента Венесуэлы совершено покушение. Мадуро заявил, что его спас "щит любви"

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких дронов, нагруженных взрывчаткой, сообщили в министерстве связи.
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Продавцы ”чудо-средств” завлекают покупателей рекомендациями от вымышленных врачей и отзывами от фейковых довольных клиентов

Для того, чтобы избежать наказания, интернет-магазины регистрируются за пределами Эстонии и становятся таким образом практически неуловимыми для потребителей в случае возникновения претензий. Очень часто в рекламах используются вымышленные персонажи, пишет Eesti Päevaleht.
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В Чудском озере обнаружили тело утонувшего пожилого рыбака, на котором был спасательный жилет

Foto: Argo Ingve

Сегодня около 10.50 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Чудском озере, в районе Муствеэ, было обнаружено тело утонувшего мужчины.
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Без паники! Жара на следующей неделе вернется!

Kuum ilm Foto: DELFI

Хотя в начале неделе нас ждет умеренное тепло вкупе с дождями, в среду жаркая погода без осадков вернется в Эстонию, если верить прогнозу на четыре дня, который дает портал pogoda.ee. Радует это вас или нет, но в четверг обещают уже до “+32”.
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ВИДЕО И ФОТО: В Кабернеэме произошел пожар в популярном ресторане NEEM

В расположенном в гавани Кабернеэме, что в 40 километрах от Таллинна, популярном ресторане NEEM сегодня около 15.00 начался пожар.
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В Швейцарии разбился самолет с 20 пассажирами на борту

Ju-52 Foto: ARND WIEGMANN, Reuters/Scanpix

Самолет с 20 пассажирами на борту потерпел крушение в субботу в Швейцарии, все пассажиры погибли, сообщает РИА со ссылкой на агентство Рейтер.
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ВИДЕО: Недалеко от Йыгева произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом. Один человек доставлен в больницу

Сегодня около 17.00 рядом с деревней Ыуна произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек пострадал.
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Департамент защиты прав потребителей добавил в свой ”черный список” интернет-магазин, известный своей наглостью

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