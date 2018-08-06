ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Еще одна стрельба в Ласнамяэ, Ironman в Таллинне, пожар в ресторане и покушение на Мадуро

Прошедшие выходные были богаты на события. Все самые важные новости 4 и 5 августа читайте в нашей подборке.
ВИДЕО: Еще одна стрельба: в Ласнамяэ в мужчину стреляли из пневматики
В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. В то же время на месте происшествия задержали мешавшего работе полиции и угрожавшего похожим на оружие предметом 25-летнего мужчину. Loe edasi...
ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Жильцы социальных домов на Раадику: ситуация становится все более криминальной, люди страдают от шума и пьянок
В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. По словам жильцов социальных квартир на Раадику, беспорядок становится только хуже, потому что к семьям с детьми все больше переезжают асоциальные личности, в том числе бывшие заключенные. Loe edasi...
ФОТО: Эстонский триатлонист занял третье место в таллиннском IRONMAN
В Таллинне завершился триатлон "железных людей" — IRONMAN, преодолевших 3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42,2 км бегом. Эстонский триатлонист Марко Альберт, лидировавший почти всю дистанцию, за десять километров до финиша уступил лидерство и в итоге финишировал третьим. Loe edasi...
ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Диковинка и шаманизм в таллиннском переходе! Журналист устроила варганную свистопляску
Студия DELFI | Денис Бородич о высокой зарплате, уходе из политики, улучшении имиджа общественного транспорта и борьбе с коррупцией
Мы пригласили в нашу студию одного из самых обсуждаемых людей нашей страны в последнее время - свежеиспеченного председателя правления АО Таллиннский городской транспорт Дениса Бородича. Хотя большинство СМИ уделило внимание в первую очередь величине его оклада, сам Денис уверен, что главное - это вернуть доверие жителей Таллинна к предприятию, а также возродить уверенность в сегодняшнем дне у его работников. Loe edasi...
Андрес Анвельт: как боролись за криминальный трон в 90-е
Началась новая эпоха. Что это значило? В первую очередь, распределение ролей. Коля создал общак — единый фонд для преступного мира. Из этого фонда выделялись деньги на новые криминальные проекты и на ”социальную помощь”, например, попавшим за решетку товарищам и их семьям. Это был своего рода нынешний EAS вместе с Кассой по безработице, но действовавший, разумеется, на иных, крайне брутальных условиях. Для того, чтобы стать членом воровской кассы, нужно было платить определенный процент со всех своих прибыльных ”тем”. Коля был и держателем общака, и арбитром при решении проблем. Loe edasi...
Ильвес: Запад проигнорировал войну в Грузии, дав России зеленый свет для дальнейших действий
Tele2 восстановил за рубежом действие всех своих сетевых услуг
"Приносим своим клиентам искренние извинения за неудобства, вызванные сбоями в действии роуминг-услуг! К настоящему времени проблема устранена — все услуги функционируют в надлежащем порядке", — сообщает Tele2. Loe edasi...
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Продуктовые магазины борются за лидерство — какой из них опередил конкурентов всего на 30 центов?
В прошлом месяце самая дешевая покупательская корзина Delfi Kasulik была у Grossi Toidukaubad, а в этот раз Prisma опередила его на 30 центов и снова заняла первое место. Стоимость покупательской корзины в трех продуктовых магазинах меньше 60 евро, в целом цены в магазинах снизились. Loe edasi...
Среди показавших эстонским СМИ средний палец участников поминок по погибшим в Одессе эстонцам есть и известные личности
Вечером 29 июля полиция получила вызов к одному из домов в Вильянди, где было очень шумно. По прибытию на место выяснилось, что речь идет о поминках по погибшим в Одессе эстонцам. Loe edasi...
Отравление в ресторане Noa: в сырье возбудителей сальмонеллеза не нашли, они могли попасть в еду при приготовлении
По оценке Департамента здоровья, еда в ресторане Noa была заражена возбудителями сальмонеллеза, очевидно, в ходе приготовления пищи, потому что Ветеринарно-пищевой департамент подтвердил, что в сырье нет возбудителей болезни. Loe edasi...
Велосипедист, проехавший через полицейскую ленту на месте стрельбы на Мустакиви, провел ночь в камере
Что делать, если видишь оцепленную полицейской лентой территорию? Очевидно, следует обойти или объехать ее, как испытал на собственной шкуре один велосипедист, который в среду ночью на мосту Мустакиви равнодушно проехал через синюю ленту с надписями "полиция". Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: На Таллиннской окружной дороге столкнулись четыре автомобиля, в больницу доставлен младенец
Полиция сообщает, что сегодня в 11:30 сообщили о ДТП на 35 километре Таллиннской окружной дороги в районе Тутермаа. По первоначальным данным, столкнулись четыре автомобиля — Mercedes-Benz, Seat, Opel и BMW. Скорая помощь доставила в больницу на осмотр находившегося в одной из машин 8-месячного ребенка. Loe edasi...
Работник автомойки совершил аварию на машине клиента, автомобиль подлежит списанию
Клиент Eesti Õigusbüroo доверил свою машину работникам автомойки, оставив её в очереди на мойку. Но вернувшись за машиной, обнаружил её в немытом состоянии и с разбитым передом. На автомобиле проехали 30 км, и убытки от ДТП настолько велики, что машина, скорее всего, подлежит списанию. Юрист Eesti Õigusbüroo разъясняет, можно ли и как доверять свою машину на попечение ремонтного предприятия или автомойки, и кто отвечает за причинённый ущерб. Loe edasi...
В Харьюмаа в аварии пострадало пять человек, один из них — тяжело
Вчера вечером на Таллиннской окружной дороге, в местечке Юри, что в волости Рае, с трассы вылетел автомобиль, перевернувшись на крышу. В больницу было доставлено пять человек. Loe edasi...
В Северной Норвегии машина из Эстонии попала в ДТП, угодив в море
По предварительным данным, в аварии участвовало два автомобиля, а в результате один из них, эстонский, оказался в море, перевернувшись на крышу, сообщает информационный портал an.no. Loe edasi...
Жильцы окрестных домов лишились сна: у Таллиннской гимназии Ярвеотса ночи напролет орет пожарная сирена
В редакцию Delfi обратился жилец одного из расположенных в районе Таллиннской гимназии Ярвеотса домов, которому уже второе лето не дает спать по ночам срабатывающая в гимназии сигнализация. По словам представителя обслуживающей фирмы, во всем виновата жара, но они уже приняли меры, чтобы больше не нарушать ночной покой граждан. Loe edasi...
ВИДЕО: На президента Венесуэлы совершено покушение. Мадуро заявил, что его спас "щит любви"
Продавцы ”чудо-средств” завлекают покупателей рекомендациями от вымышленных врачей и отзывами от фейковых довольных клиентов
Для того, чтобы избежать наказания, интернет-магазины регистрируются за пределами Эстонии и становятся таким образом практически неуловимыми для потребителей в случае возникновения претензий. Очень часто в рекламах используются вымышленные персонажи, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
В Чудском озере обнаружили тело утонувшего пожилого рыбака, на котором был спасательный жилет
Хотя в начале неделе нас ждет умеренное тепло вкупе с дождями, в среду жаркая погода без осадков вернется в Эстонию, если верить прогнозу на четыре дня, который дает портал pogoda.ee. Радует это вас или нет, но в четверг обещают уже до “+32”. Loe edasi...
ВИДЕО И ФОТО: В Кабернеэме произошел пожар в популярном ресторане NEEM
В расположенном в гавани Кабернеэме, что в 40 километрах от Таллинна, популярном ресторане NEEM сегодня около 15.00 начался пожар. Loe edasi...
В Швейцарии разбился самолет с 20 пассажирами на борту
Самолет с 20 пассажирами на борту потерпел крушение в субботу в Швейцарии, все пассажиры погибли, сообщает РИА со ссылкой на агентство Рейтер. Loe edasi...
ВИДЕО: Недалеко от Йыгева произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом. Один человек доставлен в больницу
Сегодня около 17.00 рядом с деревней Ыуна произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек пострадал. Loe edasi...
Департамент защиты прав потребителей добавил в свой ”черный список” интернет-магазин, известный своей наглостью
В последнее время в Департамент защиты потребителей участились обращения в связи с интернет-магазином компании Commerce Invest OÜ, действующем по адресу www.tervisepood24.ee. Loe edasi...
Неудавшийся грабитель салона красоты на Балтийском вокзале упал со второго этажа и был доставлен в больницу
Сегодня около 18.00 предполагаемый взломщик, убегая от охранника на втором этаже здания Балтийского вокзала, неудачно упал на первый и был доставлен скорой помощью в больницу. Loe edasi...