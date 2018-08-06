ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Еще одна стрельба в Ласнамяэ, Ironman в Таллинне, пожар в ресторане и покушение на Мадуро

В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. По словам жильцов социальных квартир на Раадику, беспорядок становится только хуже, потому что к семьям с детьми все больше переезжают асоциальные личности, в том числе бывшие заключенные.

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ФОТО: Эстонский триатлонист занял третье место в таллиннском IRONMAN

Marko Albert finišis. Foto: Taavi Sepp

В Таллинне завершился триатлон "железных людей" — IRONMAN, преодолевших 3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42,2 км бегом. Эстонский триатлонист Марко Альберт, лидировавший почти всю дистанцию, за десять километров до финиша уступил лидерство и в итоге финишировал третьим.

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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Диковинка и шаманизм в таллиннском переходе! Журналист устроила варганную свистопляску

Прошла ровно неделя с эксперимента, в рамках которого журналист Delfi Ольга Привалова рылась в таллиннских помойках ”в попытке заработать себе на мороженое”. И, кажется, у нее снова финансовые затруднения…

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Студия DELFI | Денис Бородич о высокой зарплате, уходе из политики, улучшении имиджа общественного транспорта и борьбе с коррупцией

Мы пригласили в нашу студию одного из самых обсуждаемых людей нашей страны в последнее время - свежеиспеченного председателя правления АО Таллиннский городской транспорт Дениса Бородича. Хотя большинство СМИ уделило внимание в первую очередь величине его оклада, сам Денис уверен, что главное - это вернуть доверие жителей Таллинна к предприятию, а также возродить уверенность в сегодняшнем дне у его работников.

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Андрес Анвельт: как боролись за криминальный трон в 90-е